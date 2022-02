Rättegång i Finland väcker internationellt intresse

Nya Tider var enda svenska media på plats under den rättegång i Finland som blivit en världsnyhet. En av landets i särklass mest profilerade politiker, Päivi Räsänen, åtalas för tre fall av hets mot folkgrupp som alla är kopplade till hennes kristna tro. Riksdagsledamoten Räsänen, som under många år var partiledare för Kristdemokraterna och inrikesminister i regeringen, har fått stöd av kristna organisationer och politiker över hela världen som menar att Finland åtalar en person på grund av hennes kristna tro och därmed bryter mot religionsfriheten. ”Jag tror att det handlar om att kristendomens människobild, centrala läror och uppfattningar är under attack i nuvarande värdemiljö. Andra trossamfund, speciellt de små minoriteterna, vågar man inte beröra”, sade Räsänen när Nya Tider träffade henne i Helsingfors tingsrätt.