Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Foto: Unsplash

Rättsväsendet är en skam för Sverige

  • , 13:58
KRÖNIKA
När vi precis hade hämtat oss från den milda domen i fjol mot en 18-årig utomeuropisk man som våldtog 16-åriga Meya i en gångtunnel i Skellefteå, så kommer nästa rättsskandal. Denna gång en våldtäkt mot en försvarslös kvinna på 100 år inom hemtjänsten i Stockholm.

I fallet Meya så ansåg inte hovrät­ten att brottet var tillräckligt grovt, eftersom våldtäkten inte hade pågått tillräckligt länge! Och utvisning var det därför inte tal om. Detta placerade Sve­rige i skamvrån internationellt. Elon Musk kallade domen för galenskap och Donald Trump Jr. skrev på Instagram att folk måste vakna.

Tyvärr sover folket djupt även den­na gång, när inte ens denna våldtäkt kallades för grov av nämndemännen. Massdemonstrationer borde hållas i alla städer från norr till söder. Utvis­ning skyr rättsväsendet som pesten eftersom dessa bastarder har ”god anknytning till Sverige” och ”är välin­tegrerade”. Med ett floskelavslut, som rådmannen Mohamed Ali skrev i sin ”bäste broder”-dom: ”Utvisning skulle i detta fall vara oproportionerligt”.

Jag saknar ord! Sparka ut denne rådman också, tillsammans med dessa kvinnoföraktande bröder. Alla invand­rare som gör sig skyldiga till grova brott skall på stört utvisas, utan undantag.

Överallt i alla samhällsorgan har in­vandrare nästlat sig in i eller snarare seglat in tack vare politikers mångkul­turella inkluderingshysteri. Skrapas det på den polerade ytan hos allt för många, så finns hemlandets medeltida uppfattningar och sedvänjor kvar som rättfärdigar hedersförtryck och kvin­nors låga värde. Exemplen har varit många från riksdag och ner till skola och hemtjänst.

Hallå, hallå, var finns nu de annars så högljudda feministerna som idogt predikat om könsnormer, genusper­spektiv och förtryckande strukturer?

Varken de eller rättsväsendets nämndemän och domare tycks ha tagit del av IVO:s varningar:

”IVO.se har vid upprepade tillfällen lyft fram att det finns stora risker för att äldre personer inom hemtjänst att ut­sätts för sexuella övergrepp och kränk­ningar av personalen och har kritiserat brister i tillsyn och kontroll.”

Därutöver påpekas att mörkertalet är stort bland resurssvaga gamla.

I dagens Sverige får pedofiler inom skola, fritis och våldtäktsmän härja fritt, där omplaceringar kan ske lite diskret eller skadestånd ges för upp­sägning, en slags belöning för deras osunda böjelser. Barn och gamla har blivit värnlösa integrationsobjekt åt den humanitära stormaktens politiska verkställare.

Bakgrundskontroller av dessa vän­sterns omhuldade berikare har allt för länge ansetts som kränkning i stats­media.

För att inte reta upp sin nödvändiga valboskap så är det ljusår mellan ord och handling hos rödgröna partier. Om de tvingas ge med sig inför Tidö­regeringens åtstramande förslag för medborgarskap och skärpta straff, då kommer undantagen raskt, från invandrings- och flyktingindustrins profitörer, som blivit stormrika på det lika värdet. Medan Elsa i Uppsala och Meya med alla sina utsatta medsystrar berättelser helst skall glömmas så fort det går.

Annat ljud i skällan var det under och efter Me too:s mediala segertåg 2022, då alla män kölhalades och skulle skämmas. Främst de svenska.

Dela artikeln
  • , 13:58

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Harriet Larsson

januari 26, 2026

Relaterat

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

av Åke Thunström
januari 4, 2026

🟠 OPINION: FÖRENINGEN MEDBORGARPERSPEKTIV Vid vardagsbrott, såsom snatterier, stölder, hot, nätbedrägerier och mindre bråk, bör den anklagade genast föras till en jourdomstol. I ett första skede bör jourdomstolar enbart användas för vardagsbrott begångna av vaneförbrytare då dessa står för en stor del av vardagsbrotten. Det menar Åke Thunström och Föreningen Medborgarperspektiv.se

Mordet på Salwan Momika visar att det krävs krafttag för att stoppa extremismen

Mordet på Salwan Momika visar att det krävs krafttag för att stoppa extremismen

av Per Björklund
mars 5, 2025

🟠 OPINION Islamism, vänsterextremism, klimatextremism och HBTQ-extremism är alla grenar på samma träd, med en rad undergrupperingar som var och en för sig och tillsammans är direkt demokratihotande. Det krävs därför omedelbara och resoluta åtgärder för att komma tillrätta med dem. Det brutala mordet på islamkritikern Salwan Momika visar att ingen som uttrycker sin åsikt i vissa ämnen i Sverige går säker. Det behövs nu omfattande insatser för att upprätthålla demokratin. Det menar journalisten Per Björklund som länge följt extremvänstern och islamismen på nära håll.

Läs även:

Frankrike – händelser utan svensk medial uppmärksamhet

Frankrike – händelser utan svensk medial uppmärksamhet

av Sophie Kielbowska
januari 23, 2026

🟠 KRÖNIKA SVT:s ytterst selektiva nyhetsförmedling styrs av den osynliga handen som grundlägger befolkningens världsbild. Omvärldskunskap är ett farligt område som kan störa den planerade partipolitiska planeringen i synnerhet nu inför det kommande valet. Störande påverkan från andra europeiska länders nyhetsrapportering skall därför undvikas.

Ett fredspris i skuggan av USA:s kidnappning av Venezuelas president

Ett fredspris i skuggan av USA:s kidnappning av Venezuelas president

av Gustaf Rydelius
januari 20, 2026

🟠 OPINION: GUSTAF RYDELIUS Nobelkommitténs beslut att tilldela 2025 års fredspris till Venezuelas oppositionsledare María Corina Machado har väckt berättigad och omfattande kritik. Hon framställs som en demokratikämpe, men hennes politiska gärning präglas av stöd till kuppförsök, utländsk intervention och ekonomiska sanktioner med förödande humanitära konsekvenser. Mot denna bakgrund framstår beslutet som oförenligt med fredsprisets syfte.

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

av Åke Thunström
januari 4, 2026

🟠 OPINION: FÖRENINGEN MEDBORGARPERSPEKTIV Vid vardagsbrott, såsom snatterier, stölder, hot, nätbedrägerier och mindre bråk, bör den anklagade genast föras till en jourdomstol. I ett första skede bör jourdomstolar enbart användas för vardagsbrott begångna av vaneförbrytare då dessa står för en stor del av vardagsbrotten. Det menar Åke Thunström och Föreningen Medborgarperspektiv.se

Till svensk public service och svenska medier

Till svensk public service och svenska medier

av Madeleine Staaf Kura
december 28, 2025

🟠 KRÖNIKA Danmarks public service har nu sänt den granskande dokumentären Borte med blæsten – ett avslöjande om hur vindindustrin pressat politiker och hur beräkningsmodeller används för att dölja verkliga bullerstörningar. Människor blir sjuka medan myndigheterna fortsätter hävda att ”reglerna följs”.

God jul!

God jul!

av Vávra Suk
december 23, 2025

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Nu läser du Nya Tiders julnummer, fullspäckat med undanhållen information och aktuella analyser, men självklart också smått och gott inför julen. Det är läsning som inspirerar men också varnar.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”
SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”

Free West Media

Die führenden lizenzierten Online Casinos in Deutschland für geschützte Spielerlebnisse
Bookmaker Hors ARJEL : Manuel Détaillé des Meilleurs Sites de Pari Sportif Non Réglementés
Comment reconnaître le meilleur casino en ligne selon vos préférences de jeu

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.