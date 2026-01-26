Rättsväsendet är en skam för Sverige

I fallet Meya så ansåg inte hovrät­ten att brottet var tillräckligt grovt, eftersom våldtäkten inte hade pågått tillräckligt länge! Och utvisning var det därför inte tal om. Detta placerade Sve­rige i skamvrån internationellt. Elon Musk kallade domen för galenskap och Donald Trump Jr. skrev på Instagram att folk måste vakna.

Tyvärr sover folket djupt även den­na gång, när inte ens denna våldtäkt kallades för grov av nämndemännen. Massdemonstrationer borde hållas i alla städer från norr till söder. Utvis­ning skyr rättsväsendet som pesten eftersom dessa bastarder har ”god anknytning till Sverige” och ”är välin­tegrerade”. Med ett floskelavslut, som rådmannen Mohamed Ali skrev i sin ”bäste broder”-dom: ”Utvisning skulle i detta fall vara oproportionerligt”.

Jag saknar ord! Sparka ut denne rådman också, tillsammans med dessa kvinnoföraktande bröder. Alla invand­rare som gör sig skyldiga till grova brott skall på stört utvisas, utan undantag.

Överallt i alla samhällsorgan har in­vandrare nästlat sig in i eller snarare seglat in tack vare politikers mångkul­turella inkluderingshysteri. Skrapas det på den polerade ytan hos allt för många, så finns hemlandets medeltida uppfattningar och sedvänjor kvar som rättfärdigar hedersförtryck och kvin­nors låga värde. Exemplen har varit många från riksdag och ner till skola och hemtjänst.

Hallå, hallå, var finns nu de annars så högljudda feministerna som idogt predikat om könsnormer, genusper­spektiv och förtryckande strukturer?

Varken de eller rättsväsendets nämndemän och domare tycks ha tagit del av IVO:s varningar:

”IVO.se har vid upprepade tillfällen lyft fram att det finns stora risker för att äldre personer inom hemtjänst att ut­sätts för sexuella övergrepp och kränk­ningar av personalen och har kritiserat brister i tillsyn och kontroll.”

Därutöver påpekas att mörkertalet är stort bland resurssvaga gamla.

I dagens Sverige får pedofiler inom skola, fritis och våldtäktsmän härja fritt, där omplaceringar kan ske lite diskret eller skadestånd ges för upp­sägning, en slags belöning för deras osunda böjelser. Barn och gamla har blivit värnlösa integrationsobjekt åt den humanitära stormaktens politiska verkställare.

Bakgrundskontroller av dessa vän­sterns omhuldade berikare har allt för länge ansetts som kränkning i stats­media.

För att inte reta upp sin nödvändiga valboskap så är det ljusår mellan ord och handling hos rödgröna partier. Om de tvingas ge med sig inför Tidö­regeringens åtstramande förslag för medborgarskap och skärpta straff, då kommer undantagen raskt, från invandrings- och flyktingindustrins profitörer, som blivit stormrika på det lika värdet. Medan Elsa i Uppsala och Meya med alla sina utsatta medsystrar berättelser helst skall glömmas så fort det går.

Annat ljud i skällan var det under och efter Me too:s mediala segertåg 2022, då alla män kölhalades och skulle skämmas. Främst de svenska.