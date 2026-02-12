Reflektioner kring AI, pandemier, eutanasi och de överflödiga

Nu skall dessa maskiner drivas av förlusttyngda energikällor i den påstådda klimatkrisens namn och många av hjärnans kognitiva förmågor har AI redan ersatt. Baksidan är att hjärnan, precis som en muskel, behöver ständig träning för att synapsförbindelser inte skall förtvina och somna in.

AI och robotteknik gör en stor del av arbetar-och medelklassen överflödig. Studier finns om vilka jobb som kan ersättas av AI och vilka som kommer att komplette­ras med den nya tekniken.

Tidigare har det funnits en balans mellan yrken som försvunnit och nya som tillkommit, men den balansen riskerar nu att försvinna med den nya teknologin som ägs av ett fåtal miljardärer.

Vad händer när allt fler arbetare inte längre behövs för produktion, och som enbart blir tärande?

Kan statens framtida uppgift bli att avveckla de över­flödiga och samhällets icke-behövande?

Jag misstänker att fler pandemier är på ingång, för nu vet den globala finanseliten att lock down-åtgärder är ett utmärkt verktyg för befolkningskontroll med rädsla som effektivt drivmedel.

Gamla och kroniskt sjuka som inte dör direkt kan efter hand göra det av biverkningsfyllda vacciner med mRNA-teknik, som kan kontaminera (förorena) kroppens or­gan, vilket även har drabbat unga friska personer, som dött av inflammation i hjärtmuskeln.

Men det som skrämmer mig mer är Kanadas rekord i dödshjälp, deras liberala eutanasi (att aktivt förkorta en annans liv), som nu befinner sig på ett sluttande plan. Deras dödshjälpsprogram kallas för medicinsk hjälp vid döende (MAID) och är en liberal lagstiftning som tillåter personer med allvarlig och obotlig sjukdom att få medi­cinsk assistans för att avsluta sitt liv. Lagen har utvidgats över tid med mindre fokus på det allvarliga och obotliga.

Att själv få bestämma över sin kropp och få hjälp att somna in, när sjukdomslidandet blir outhärdligt och ing­en bot finns, anser de flesta av oss vara humant, men det som nu har hänt i Kanada är att dödshjälpen slår nya rekord.

Förutom det som Nya Tider rapporterade om i nr. 22/2025 finns skrämmande exempel på internet.

På Facebook skrev en förtvivlad mor, Margret Ma­nilla, om hur hennes son hade blivit avlivad, med stöd av dr. Ellen Wiebe, som kallas för Dr Dead, en abortläkare som även har avslutat livet på 400 patienter. Sonen var 26 år, hade diabetes och var för tillfället deprimerad och accepterade att dö.

”På plats på sjukhuset sa en läkare till Lewis mor Sheila Elson att aktiv dödshjälp hade legaliserats och att eftersom hennes dotter förmodligen ändå skulle dö snart så vore det bäst att avliva henne på en gång.”

”Parlamentets budgetansvariga har räknat ut att dödshjälp har minskat landets vårdkostnader med 86,9 miljoner kanadensiska dollar.”

Teoretiskt sett kan nu personer i Kanada ansöka om assisterat självmord som kan godkännas och personen dödas på en och samma dag.

Säkert och effektivt, precis som råden ännu låter om nytt covidvaccin från Folkhälsomyndigheten.

Ett råd till framtidens gamla pensionärer, som jag själv med många sjukdomar, är att inte gnälla för mycket vid sjukvårdsbesök, när kallelse äntligen kommer, för då kan evigheten snabbt stå i dörren.