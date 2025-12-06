Regeringen drar in miljardstöd till fem ”socialistländer”

Att Sverige är frikostigt med att skänka bort svenska skattebetalares pengar är välkänt, men Tidöpartierna har enats om att strypa biståndet till fem av de länder som tagit emot över 50 miljarder kronor under de senaste 25 åren och långt mer sedan 1960-talet.

De fem länderna är Liberia, Bolivia, Tanzania, Moçambique och Zimbabwe, som med stöd av Socialdemokraterna till slut fördrev sin vita minoritet och sedan kollapsade ekonomiskt. Dessa länder kommer inte längre få bistånd från och med augusti 2026.

Det kommande årets kvarvarande planerade biståndssumma skulle varit 700 miljoner kronor under 2026 och sedan 900 miljoner under 2027. Nu kommer dessa pengar i stället att gå till Ukraina, uppger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) under en pressträff den 5 december.

– Vi behöver göra allt vi kan för att öka stödet till Ukraina. Och i Ukraina finns det ett tydligt svenskt nationellt säkerhetsintresse. Vi har inget hemligt pengaträd på Utrikesdepartementet eller Regeringen. Ska vi skicka 100 miljoner till Ukraina så måste vi ta dem någonstans ifrån.

Ambassaderna i Bolivia, Liberia och Zimbabwe kommer också stängas vilket leder till omfattande ekonomiska besparingar över tid.

70 miljarder kronor – utan resultat

Dousa framhäver att beslutet fattats efter att man konstaterat att trots att Sverige donerat otroliga summor har det inte gett några resultat annat än att länderna fastnat i bidragsberoende på grund av deras socialistiska ledarskap.

– Det är länder som har präglats av socialism i många decennier och som ett resultat inte utvecklats.

Tanzania har till exempel mottagit över 70 miljarder kronor sedan 1960-talet, men trots att man fokuserat på utbildning och att skapa långsiktig ekonomisk utveckling har siffrorna bara visat ett år med positiv utveckling, resten har varit negativt.

– I ärlighetens namn så är det flera av länderna där vi inte känner att vi sett tillräckligt stor nytta av biståndet. Exempelvis Zimbabwe och Tanzania är några av världens mest socialistiska länder, där vi har plöjt in tiotals miljarder kronor.