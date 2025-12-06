Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Svarta i färd med att ta över en vit farm 2020 valde att bränna ner fälten av oklar anledning. Foto: X

Regeringen drar in miljardstöd till fem ”socialistländer”

  • , 06:16
UTRIKES
Sverige drar in det frikostiga ekonomiska stödet som fyra afrikanska och ett sydamerikanskt land fått i decennier. Anledningen: De är socialistländer där pengarna inte gör någon nytta – i stället kommer pengarna dirigeras om till Ukraina.

Att Sverige är frikostigt med att skänka bort svenska skattebetalares pengar är välkänt, men Tidöpartierna har enats om att strypa biståndet till fem av de länder som tagit emot över 50 miljarder kronor under de senaste 25 åren och långt mer sedan 1960-talet.

De fem länderna är Liberia, Bolivia, Tanzania, Moçambique och Zimbabwe, som med stöd av Socialdemokraterna till slut fördrev sin vita minoritet och sedan kollapsade ekonomiskt. Dessa länder kommer inte längre få bistånd från och med augusti 2026.

Det kommande årets kvarvarande planerade biståndssumma skulle varit 700 miljoner kronor under 2026 och sedan 900 miljoner under 2027. Nu kommer dessa pengar i stället att gå till Ukraina, uppger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) under en pressträff den 5 december.

– Vi behöver göra allt vi kan för att öka stödet till Ukraina. Och i Ukraina finns det ett tydligt svenskt nationellt säkerhetsintresse. Vi har inget hemligt pengaträd på Utrikesdepartementet eller Regeringen. Ska vi skicka 100 miljoner till Ukraina så måste vi ta dem någonstans ifrån.

Ambassaderna i Bolivia, Liberia och Zimbabwe kommer också stängas vilket leder till omfattande ekonomiska besparingar över tid.

70 miljarder kronor – utan resultat

Dousa framhäver att beslutet fattats efter att man konstaterat att trots att Sverige donerat otroliga summor har det inte gett några resultat annat än att länderna fastnat i bidragsberoende på grund av deras socialistiska ledarskap.

– Det är länder som har präglats av socialism i många decennier och som ett resultat inte utvecklats.

Tanzania har till exempel mottagit över 70 miljarder kronor sedan 1960-talet, men trots att man fokuserat på utbildning och att skapa långsiktig ekonomisk utveckling har siffrorna bara visat ett år med positiv utveckling, resten har varit negativt.

– I ärlighetens namn så är det flera av länderna där vi inte känner att vi sett tillräckligt stor nytta av biståndet. Exempelvis Zimbabwe och Tanzania är några av världens mest socialistiska länder, där vi har plöjt in tiotals miljarder kronor.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 06:16

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

december 6, 2025

Relaterat

Åtgärder för att stoppa välfärdsfusket – för lite och senfärdigt

Åtgärder för att stoppa välfärdsfusket – för lite och senfärdigt

av Olle Felten
augusti 6, 2024

🟠 Utbetalningsmyndigheten fullt i drift först 2027 Brott mot välfärdssystemen är en av de stora födkrokarna för den organiserade brottsligheten. Det är de flesta överens om. De belopp som omsätts i detta sammanhang är avsevärda. Men det pågår också annat fusk med välfärdssystemen och det är en viktig uppgift för varje regering att minska de felaktiga utbetalningarna. Den tidigare S-märkta regeringen tillsatte ett par utredningar för att hantera några av dessa problem, och den nuvarande Tidöregeringen har markerat att man ska ta krafttag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det senaste förslaget handlar om att öka myndigheternas möjligheter att beivra brott mot reglerna för tillfällig föräldrapenning. Med presenterade utredningar som grund skulle dock betydligt mer ha kunnat genomföras.

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

av Peter Frisk
maj 25, 2023

🟠 Sverigedemokraterna ger sig in i biståndsbranschen. Genom sin egen biståndsorganisation, Hepatica, har partiet ansökt om biståndspengar av Sida. Pengarna ska användas för påverkansoperationer i andra länder, officiellt kal­lat ”särskilt demokratistöd”. Nya Tider har som första tidning granskat partiets ansökan, och kan avslöja att verksamheten är tänkt att bedrivas mot fem länder på Balkan. SD oroar sig för att regionen ”domineras av patriarkala könsnormer” och ”extrem etnonationalism”. Nu vill man ”utrota könsstereotyperna” och ”öka respekten för mångfald” – genom att finansiera politiska möten. Dessutom vill man stödja ländernas ”euro-atlantiska väg” med målet att de ska godkännas som EU-medlemmar. ”Som ett av de största partierna i Sverige finns det inget viktigare för oss än att stödja arbetet för ökad demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver SD. Sida meddelar dock till Nya Tider att ansökan avslagits då den inte uppfyller kraven.

Läs även:

Intervju splittrar Republikanerna

Intervju splittrar Republikanerna

av Erik Jonsson
december 4, 2025

🟠 UTRIKES Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid. Plötsligt är inte den orubbliga lojaliteten till Israel i det konservativa lägret en självklarhet längre.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.