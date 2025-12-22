Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
När äldre for illa på grund av att personalen på ett äldreboende inte kunde tillräcklig svenska, reagerade äldreminister Anna Tenje (M) och sade att detta är ”inte värdigt svensk äldreomsorg”, samt att regeringen arbetar för att få på plats ett språkkrav. Nu visar det sig att kravet är att arbetsgivaren ska ”arbeta för” att personalen ska kunna göra sig förstådd på svenska. Foto: Pixabay

Regeringen inför (inte) ”språkkrav” inom äldreomsorgen

  • , 15:25
INRIKES
Från och med 1 juli 2026 ska kraven på svenskkunskaper inom äldreomsorgen skärpas betydligt, föreslår regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna. Men det blir inte ett krav för att bli anställd, utan bara på att ”arbeta för” en högre språknivå hos de anställda.

Larmrapporterna har duggat tätt de senaste åren om de då­liga språkkunskaperna hos en avsevärd andel av personalen inom äldreomsorgen, som lett till obehag och ibland rent farofyllda situationer för de äldre.

I augusti kom det senaste – och ett av de värsta – exemplen hittills, där två anställda på ett äldreboende i Västerås hade så dåliga svenskkunskaper att de inte kunde svara på am­bulanspersonalens grundläggande frågor om en boende med misstänkt livshotande blodförgiftning. Äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) sade sig vara förskräckt och betonade vikten av kompetens­höjning inom äldreomsorgen, sär­skilt när det gäller språkkunskaper.

Efter språkkravsutredningen som inleddes förra året kommer reger­ingen nu att införa en tydligare gräns för vad som är en acceptabel minimi­nivå: B2 enligt GERS, Gemensam eu­ropeisk referensram för språk.

Men det blir inte ett krav för in­vandrare att bli anställda och börja jobba inom äldreomsorgen. I stället blir det ett krav riktat mot social­nämnder eller företag som bedriver äldreomsorg att ”arbeta för” att per­sonalen ska nå upp till den nivån. Utredningen hävdade att ett strikt anställningskrav hade kunnat ”ris­kera kompetensförsörjningen” inom äldrevården.

Nivå B2 innebär enligt GERS bland annat att du ”kan delta i diskussioner med infödda talare utan större svå­righeter och kan uttrycka dig fritt och spontant”, ”förstå det väsentliga innehållet i komplexa texter” och ”förstå huvudinnehållet i många fil­mer och vanliga program på tv”. An­norlunda uttryckt är det en nivå som motsvarar minimikravet för att få godkända gymnasiebetyg i engelska.

Ett fåtal kommuner har inrättat riktiga språkkrav, med goda resultat. Linköpings kommun införde exem­pelvis språktester förra året, där svå­righetsgraden motsvarade årskurs nio i svenska. Det ledde inte bara till att en del olämpliga sökande sållades bort genom att de misslyckades på testet, utan även till en bättre kvali­tet på de som sökte tjänsterna till att börja med.

– Vi har sett att det har haft en positiv effekt och vi får bättre kandi­dater som kommer på intervju, sade Maria Petersson, verksamhetschef på servicehuset Blandaren i Linkö­ping, till SVT Nyheter Öst i december förra året.

Dela artikeln
  • , 15:25

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 22, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SD vill dra in rösträtten för utländska medborgare
Mattias Karlsson (SD) efter terrorattacken i Australien: ”Kampen mot islamism behöver intensifieras”
Jimmie Åkesson om terrorattacken i Australien: ”Vedervärdigt i all dess omänsklighet”

Free West Media

RSS Error: A feed could not be found at `https://freewestmedia.com/feed/`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.