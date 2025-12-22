Regeringen inför (inte) ”språkkrav” inom äldreomsorgen

Larmrapporterna har duggat tätt de senaste åren om de dåliga språkkunskaperna hos en avsevärd andel av personalen inom äldreomsorgen, som lett till obehag och ibland rent farofyllda situationer för de äldre.
I augusti kom det senaste – och ett av de värsta – exemplen hittills, där två anställda på ett äldreboende i Västerås hade så dåliga svenskkunskaper att de inte kunde svara på ambulanspersonalens grundläggande frågor om en boende med misstänkt livshotande blodförgiftning. Äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) sade sig vara förskräckt och betonade vikten av kompetenshöjning inom äldreomsorgen, särskilt när det gäller språkkunskaper.
Efter språkkravsutredningen som inleddes förra året kommer regeringen nu att införa en tydligare gräns för vad som är en acceptabel miniminivå: B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk.
Men det blir inte ett krav för invandrare att bli anställda och börja jobba inom äldreomsorgen. I stället blir det ett krav riktat mot socialnämnder eller företag som bedriver äldreomsorg att ”arbeta för” att personalen ska nå upp till den nivån. Utredningen hävdade att ett strikt anställningskrav hade kunnat ”riskera kompetensförsörjningen” inom äldrevården.
Nivå B2 innebär enligt GERS bland annat att du ”kan delta i diskussioner med infödda talare utan större svårigheter och kan uttrycka dig fritt och spontant”, ”förstå det väsentliga innehållet i komplexa texter” och ”förstå huvudinnehållet i många filmer och vanliga program på tv”. Annorlunda uttryckt är det en nivå som motsvarar minimikravet för att få godkända gymnasiebetyg i engelska.
Ett fåtal kommuner har inrättat riktiga språkkrav, med goda resultat. Linköpings kommun införde exempelvis språktester förra året, där svårighetsgraden motsvarade årskurs nio i svenska. Det ledde inte bara till att en del olämpliga sökande sållades bort genom att de misslyckades på testet, utan även till en bättre kvalitet på de som sökte tjänsterna till att börja med.
– Vi har sett att det har haft en positiv effekt och vi får bättre kandidater som kommer på intervju, sade Maria Petersson, verksamhetschef på servicehuset Blandaren i Linköping, till SVT Nyheter Öst i december förra året.