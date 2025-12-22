Regeringen inför (inte) ”språkkrav” inom äldreomsorgen

Larmrapporterna har duggat tätt de senaste åren om de då­liga språkkunskaperna hos en avsevärd andel av personalen inom äldreomsorgen, som lett till obehag och ibland rent farofyllda situationer för de äldre.

I augusti kom det senaste – och ett av de värsta – exemplen hittills, där två anställda på ett äldreboende i Västerås hade så dåliga svenskkunskaper att de inte kunde svara på am­bulanspersonalens grundläggande frågor om en boende med misstänkt livshotande blodförgiftning. Äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) sade sig vara förskräckt och betonade vikten av kompetens­höjning inom äldreomsorgen, sär­skilt när det gäller språkkunskaper.

Efter språkkravsutredningen som inleddes förra året kommer reger­ingen nu att införa en tydligare gräns för vad som är en acceptabel minimi­nivå: B2 enligt GERS, Gemensam eu­ropeisk referensram för språk.

Men det blir inte ett krav för in­vandrare att bli anställda och börja jobba inom äldreomsorgen. I stället blir det ett krav riktat mot social­nämnder eller företag som bedriver äldreomsorg att ”arbeta för” att per­sonalen ska nå upp till den nivån. Utredningen hävdade att ett strikt anställningskrav hade kunnat ”ris­kera kompetensförsörjningen” inom äldrevården.

Nivå B2 innebär enligt GERS bland annat att du ”kan delta i diskussioner med infödda talare utan större svå­righeter och kan uttrycka dig fritt och spontant”, ”förstå det väsentliga innehållet i komplexa texter” och ”förstå huvudinnehållet i många fil­mer och vanliga program på tv”. An­norlunda uttryckt är det en nivå som motsvarar minimikravet för att få godkända gymnasiebetyg i engelska.

Ett fåtal kommuner har inrättat riktiga språkkrav, med goda resultat. Linköpings kommun införde exem­pelvis språktester förra året, där svå­righetsgraden motsvarade årskurs nio i svenska. Det ledde inte bara till att en del olämpliga sökande sållades bort genom att de misslyckades på testet, utan även till en bättre kvali­tet på de som sökte tjänsterna till att börja med.

– Vi har sett att det har haft en positiv effekt och vi får bättre kandi­dater som kommer på intervju, sade Maria Petersson, verksamhetschef på servicehuset Blandaren i Linkö­ping, till SVT Nyheter Öst i december förra året.