Regeringen sekretessbelägger mejl om Nya Tider

Under november uppmärksammade Nya Tider att regeringen bjudit in Mushtagh Hosseini som delegat i den nyligen instiftade barnrättsdelegationen i egenskap av ordförande för Sveriges ensamkommandes förbund.

Inbjudan gjordes efter att Mushtagh Hosseini dömts för att ha misshandlat en flicka och därefter tagit sig in i hennes lägenhet och legat gömd under hennes säng i flera timmar medan hon var hemma. Han är även dömd för att ha onanerat på en buss medan han kollade på porr.

När Mushtagh Hosseini bjöds in var han inte ens ordförande för Sveriges ensamkommandes förbund och e-post till Mushtagh Hosseini samt den första deltagarregistreringen visar att regeringen inte ens visste Mushtagh Hosseini riktiga namn när de valde honom som rådgivare. Regeringen kallar honom till en början för ”Musse”, vilket var ett påhittat namn som användes när Mushtagh Hosseini hyllades i media eftersom det gjorde det svårare att upptäcka vad han dömts för.