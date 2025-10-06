Regeringen skärper kraven för arbetskrafts- och anhöriginvandring

Regeringen och Sverigedemokraterna har gemensamt beslutat om en ny överenskommelse som ska leda till mindre fusk men även en minskning av arbetskraftsinvandringen. Detta genom att introducera en höjning av kravet på lönenivån till från 80 till 90 procent av medianlönen i Sverige, motsvarande 33 900 kronor.

– Sedan jag tillträdde som migrationsminister har jag haft höga ambitioner för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och sagt att Sverige ska bli det självklara valet för internationell spetskompetens. Dagens besked är ytterligare ett steg i den riktningen. Det är bra för Sverige och i grund och botten en fråga om tillväxt. En justerad lönenivå är en del i vår offensiv där vi gör det enklare för de som gör rätt för sig och samtidigt höjer ribban för missbruk, sade migrationsminister Johan Forssell (M) under dagens pressträff.

När Tidöpartierna tillträdde var samma siffra 13 000 i månaden, något som Forssell menade var en helt orimligt låg lön som skapade stora problem med fusk. Den nya lönenivån kommer dock inte gälla för samtliga yrkesgrupper, utan en del kommer undantas reglerna, något som kommer gälla till exempel vissa säsongsarbetare som bärplockare.

Förutom hårdare krav för arbetskraftsinvandring så utlovas även skärpta regelverk för anhöriginvandrare vilket ska leda till att färre kommer hit som i slutändan ska försörjas av de svenska skattebetalarna.