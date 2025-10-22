Regeringen tillsätter utredning om ersättning till kärnkraft som tvingas stänga ned i förtid

Den 2 oktober presenterade regeringen en utredning, vars uppdrag är att formulera avtalsvillkor som förväntas stoppa alla försök att avveckla kärnkraftverk i förtid av politiska skäl. Det skall helt enkelt bli för dyrt för staten att tvinga företag att stänga ned ett kärnkraftverk som kan drivas vidare inom givna krav på säkerhet.
Regeringen uttrycker det som att man säkrar möjligheten att få skadestånd om politiker väljer att besluta om nedläggning och att det ska minska risken för att investerare avstår från att engagera sig i kärnkraftsprojekt. ”Som ägare av ett kärnkraftverk ska man inte behöva vara orolig för att politiken ska rycka undan mattan för ny kärnkraft. En ny rätt till ersättning kan öka tryggheten för ägarna och leda till fler investeringar i svensk kärnkraft”, säger energi-och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.
Sverigedemokraternas representant, näringspolitiske talespersonen Tobias Andersson, är mer rakt på sak i en kommentar under den pressträff då förslaget presenterades. Han säger: ”Nu gör vi det svårare att lägga ned dagens eller framtidens kärnkraft med politiska beslut”.
Förslaget, som har kommit att rubriceras ”Lex Miljöpartiet”, är en åtgärd som riktas direkt mot Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, men också mot Socialdemokraterna. Det är med de fatala nedläggningarna av fyra kärnkraftverk i Ringhals (2019 och 2020) och Oskarshamn (2016 och 2017) i färskt minne som regeringen försöker skapa avtalsmässiga villkor som täcker olika politiska beslut som kan komma att användas för att tvinga fram nya förtida nedstängningar av kärnkraften.
Den grundläggande orsaken till att man vill undvika sådana åtgärder är kärnkraftens viktiga roll som planerbar baskraft och, givetvis, de enorma investeringar som kan göras värdelösa över en natt genom politisk klåfingrighet och ideologiska kullerbyttor.
Utredarens uppdrag
Utredningen skall klargöra ett antal olika faktorer som kan utgöra grund för ersättning om politiska beslut leder till en förtida nedläggning av ett fungerande kärnkraftverk, men också reaktorer under uppförande.
Regeringen skriver så här i direktivet:
”För att ersättningen ska uppfylla sitt syfte bör ersättning kunna komma i fråga även om beslut från riksdagen eller regeringen inte innebär ett explicit förbud mot verksamheten, men ändå har som följd att en kärnkraftsreaktor permanent stängs av. Vad som är ett tillräckligt samband mellan ett politiskt beslut och avveckling av en reaktor för att ersättning ska betalas kommer slutligen att behöva prövas av en ansvarig myndighet eller domstol.”
De viktigaste uppgifterna för utredaren blir att:
- Föreslå vem som ska vara berättigad att få ersättning,
- föreslå vid vilken typ av politiskt beslut som det ska finnas rätt till ersättning,
- föreslå vilken typ av samband som ska krävas mellan politisk intervention och avvecklingen av en kärnkraftsreaktor,
- säkerställa att lämnade förslag är förenliga med EU:s statsstödsregler och vid behov föreslå hur en anmälan till europeiska kommissionen kan utformas,
- lämna nödvändiga författningsförslag.
Kapitalförstöring
Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kan tjäna som exempel på hur politiska beslut kan bidra till extrem kapitalförstöring och ett havererat elsystem. Beslutet att lägga ned de båda reaktorerna togs 2015 av statliga Vattenfall, som huvudägare till Ringhals kärnkraftverk. Beslutet togs efter det att den dåvarande Socialdemokratiskt ledda regeringen fattade beslut om att genom ägardirektiv ändra Vattenfalls inriktning, bort från kärnkraft till ”förnybar energiproduktion”. Man tillsatte också en styrgrupp där Miljöpartiet fick ett betydande inflytande och den så kallade ”effektskatten” för kärnkraften höjdes ytterligare, med 17 procent. Höjningen kritiserades hårt av branschen och utmålades som en åtgärd som skulle bidra till för tidig nedläggning av kärnkraftverk och därmed skapa effektbrist i södra Sverige. Så blev alltså också fallet, genom att den bidrog till att kraftigt minska lönsamheten. Därtill bytte man ut personer i Vattenfalls styrelse som var positiva till kärnkraft.
De successiva höjningar av effektskatten på kärnkraft bidrog till att man kunde beskriva kärnkraften som olönsam och få det till att företagen själva valde att avveckla fyra reaktorer. Se faktarutan.
Med dessa åtgärder bäddade regeringen för att Vattenfall skulle kunna besluta om att stänga två kärnkraftsreaktorer i Ringhals och två i Oskarshamn. Det blev också resultatet, med motiveringen att de båda reaktorerna inte längre var lönsamma. Dessutom skrotades långt gångna planer på att bygga två nya reaktorer inom ramen för Ringhalsetableringen. Att politiska beslut och manövrer skapat denna förutsättning var det helt tyst om från Vattenfalls sida.
Enligt uppgifter som Nya Tider tagit del av hade Vattenfall investerat hela 15 miljarder kronor på att renovera och modernisera de båda reaktorerna i Ringhals under åren innan nedläggningsbeslutet.
Även Oskarshamn 2, som ägdes av EON och Fortum, var vid tidpunkten för nedläggningsbeslutet mitt uppe i en omfattande moderniseringsprocess och stora investeringar hade redan gjorts i denna process. Man kan alltså konstatera att även i Oskarshamnsfallet ledde besluten om nedläggning till en högst substantiell kapitalförstöring. Orsakerna till nedläggningen var även i detta fall låga elpriser i kombination med den kraftigt höjda effektskatten.
Att besluten om nedläggning av de fyra kärnkraftsreaktorerna, som togs med bara en dags mellanrum av de båda ägarkonstellationerna, har sin grund i politiska beslut råder det alltså inte någon tveksamhet om. Den politiska viljan inom vänsterblocket med Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet i centrum, tvingade Socialdemokraterna till att gå med på den prishöjning som ledde fram till besluten. Man kan dock inte friskriva den moderatledda Alliansregeringen och dess finansminister Anders Borg (M) som drev igenom den ännu större höjningen av effektskatten 2008, från ansvar för den uppkomna situationen. Regeringen Reinfeldts höjning av effektskatten var hela 24 procent, från 10 200 kronor per megawatt till 12 640 kronor. Höjningen gick igenom relativt obemärkt och utan stora mediareaktioner. Det var först när S-regeringen höjde skatten till 14 770 kronor per megawatt som den redan betungande effektskatten blev en alltför stor börda för kärnkraftsföretagen. Framför allt hade skatten den effekten att kärnkraft hade en påtagligt mycket sämre konkurrensposition än vindkraften, som inte belastades med motsvarande skattetryck. Att den kommit till för att stoppa kärnkraften är uppenbart. Redan i juli 2017, det vill säga efter att besluten om att stänga ned de fyra kärnkraftsaggregaten fattats men innan de hade hunnit verkställas, sänkte Löfven-regeringen effektskatten på kärnkraft till 1 500 kronor per megawatt och tog bort den helt sex månader senare, den 1 januari 2018.
Då var målet redan uppnått och avvecklingsprocesserna hade kommit så långt att det inte skulle vara möjligt att vända på steken och starta upp dem igen efter ytterligare investeringar. Den kanske allra viktigaste faktorn i detta var sannolikt ändå den totala brist på förtroende för politiken som spridit sig inom de kommersiella kärnkraftsföretagen. Det gick helt enkelt inte längre att lita på att effektskatten inte skulle återinföras. Politiskt kunde Socialdemokraterna ändå peka på att det var de som tog bort effektskatten helt. Att detta då var nödvändigt för att rädda övriga kärnkraftverk kvar, framgår bland annat av en intervju med Torbjörn Wahlborg, dåvarande chef för Vattenfall Generation och ansvarig för det statliga bolagets kärnkraftverk, i Dagens Industri i januari 2016. Han sade:
”Elpriserna på terminsmarknaden för flera år framåt har fortsatt att falla, och med en effektskatt på sju öre per kilowattimme är det ingen av våra reaktorer som är lönsam”.
Wahlborg varnade också för förtida nedstängning av hela den svenska kärnkraften och avslutade:
”Det vore en enorm kapitalförstöring. Dessutom skulle Sveriges elförsörjning utan tvekan bli allvarligt hotad.”
Detta skeende skall ställas mot den retorik om behovet av en fungerande och planerbar elproduktion som bas för den svenska energipolitiken, som framför allt borgerliga politiker haft under många år. Socialdemokraterna har drivit en ambivalent politik för kärnkraften, som mer har bedömts följa opinionen än att försöka peka ut en riktning som ger Sverige en sund och fungerande elmarknad.
Lag om tvingande nedstängning och ersättning avskaffades
Att det var Reinfeldtregeringen som bäddade för att företagen inte skulle få någon ersättning för den skada man led av nedläggningen är en pikant detalj som inte så ofta lyfts fram i ljuset, även om det inte var regeringens avsikt. En tidigare lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling gav nämligen regeringen möjlighet att besluta att rätten att driva en reaktor skulle upphöra. Enligt samma lag gavs tillståndshavaren och fastighetsägaren rätt till ersättning. När de båda reaktorerna i Barsebäck stängdes med stöd av den lagen, år 1999 respektive år 2005, fick ägarna över 6 miljarder kronor i ersättning (EON cirka 3,3 miljarder och Vattenfall fick ungefär 2,7 miljarder).
Sedan 2010 utbetalas dock inte någon ersättning för förtida tvingande stängning av kärnkraftverk. Detta beror på att lagen som tillät politikerna att besluta om förtida avveckling avskaffades i samband med att en ny kärnkraftspolicy antogs av riksdagen. Det var Alliansregeringen som lade fram förslaget, som innebar att kärnkraftsreaktorer inte längre fick stängas av politiska orsaker innan de uppnått sin ekonomiska livslängd. Man ansåg då att det inte längre behövdes någon lag om ersättning för förtida nedstängning, eftersom regeringen inte hade mandat att tvinga fram en sådan med den nya lagstiftningen.
De politiska turerna här ger till resultat att nedstängningen av de fyra reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn inte kunde beordras av S-regeringen som tillträdde 2014, när Miljövänstern tryckte på för att göra det. Trots avsaknaden av laglig rätt att tvinga fram en förtida avveckling gick det dåvarande språkröret för miljöpartiet, Åsa Romson, ut och proklamerade att ”minst två reaktorer skall avvecklas under mandatperioden”, i samband med regeringsbildningen 2014.
Man hade alltså en annan strategi för hur man skulle genomföra sin avvecklingsplan. Den visade sig ganska snart, nämligen att höja effektskatten till en nivå då kärnkraften inte längre var lönsam. Man skulle inte heller drabbas av besvärliga skadestånd gentemot reaktorägarna, eftersom ersättningslagen nu var eliminerad. Det blev därmed en perfekt storm av den ansvarslösa politiken.
Det är i ljuset av denna händelseutveckling man skall se uppdraget att utreda en ny lag som förväntas säkra förutsättningarna för att kunna erbjuda investerare i ny kärnkraft en tillräcklig grund för att inte riskera sina investeringspengar. Det gäller alltså att skapa en vattentät reglering som inte går att runda med politisk klåfingrighet och ohederlighet. Ett stort frågetecken i den aktuella utredningen är att regeringen ger utredaren tid fram till november 2026 för att slutföra sin utredning, även om en delrapport skall avlämnas i juni.
Det finns med andra ord inte någon tid för sittande regering att lämna en proposition med de lagförslag som kan komma att behövas för att lösa problemet på ett bra sätt. Man kan däremot tänka sig att regeringen avser att skriva avtal med investerare innan valet i september 2026 och att man då kan använda sig av avtalsformuleringar som utredaren föreslår för att låsa upp kommande regeringar för att etablera ny kärnkraft. Om det blir tillräckligt dyrt att bryta sådana avtal, skulle det kunna fungera.