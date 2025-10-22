Regeringen tillsätter utredning om ersättning till kärnkraft som tvingas stänga ned i förtid

Den 2 oktober presenterade regeringen en utredning, vars uppdrag är att for­mulera avtalsvillkor som förväntas stoppa alla försök att av­veckla kärnkraftverk i förtid av po­litiska skäl. Det skall helt enkelt bli för dyrt för staten att tvinga företag att stänga ned ett kärnkraftverk som kan drivas vidare inom givna krav på säkerhet.

Regeringen uttrycker det som att man säkrar möjligheten att få skade­stånd om politiker väljer att besluta om nedläggning och att det ska mins­ka risken för att investerare avstår från att engagera sig i kärnkraftsprojekt. ”Som ägare av ett kärnkraft­verk ska man inte behöva vara oro­lig för att politiken ska rycka undan mattan för ny kärnkraft. En ny rätt till ersättning kan öka tryggheten för ägarna och leda till fler investering­ar i svensk kärnkraft”, säger energi-och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraternas represen­tant, näringspolitiske talespersonen Tobias Andersson, är mer rakt på sak i en kommentar under den pressträff då förslaget presenterades. Han sä­ger: ”Nu gör vi det svårare att lägga ned dagens eller framtidens kärnkraft med politiska beslut”.

Förslaget, som har kommit att rubriceras ”Lex Miljöpartiet”, är en åtgärd som riktas direkt mot Miljöpartiet, Centerpartiet och Vän­sterpartiet, men också mot Socialdemokraterna. Det är med de fatala nedläggningarna av fyra kärnkraft­verk i Ringhals (2019 och 2020) och Oskarshamn (2016 och 2017) i färskt minne som regeringen försöker ska­pa avtalsmässiga villkor som täcker olika politiska beslut som kan kom­ma att användas för att tvinga fram nya förtida nedstängningar av kärn­kraften.

Den grundläggande orsaken till att man vill undvika sådana åtgär­der är kärnkraftens viktiga roll som planerbar baskraft och, givetvis, de enorma investeringar som kan gö­ras värdelösa över en natt genom politisk klåfingrighet och ideologiska kullerbyttor.

Utredarens uppdrag

Utredningen skall klargöra ett antal olika faktorer som kan utgöra grund för ersätt­ning om politiska beslut leder till en förtida nedläggning av ett fungerande kärnkraft­verk, men också reaktorer under uppförande.

Regeringen skriver så här i direktivet:

”För att ersättningen ska uppfylla sitt syfte bör ersättning kunna komma i fråga även om beslut från riksdagen eller reger­ingen inte innebär ett explicit förbud mot verksamheten, men ändå har som följd att en kärnkraftsreaktor permanent stängs av. Vad som är ett tillräckligt samband mellan ett politiskt beslut och avveckling av en re­aktor för att ersättning ska betalas kommer slutligen att behöva prövas av en ansvarig myndighet eller domstol.”

De viktigaste uppgifterna för utredaren blir att:

Föreslå vem som ska vara berättigad att få ersättning,

föreslå vid vilken typ av politiskt beslut som det ska finnas rätt till ersättning,

föreslå vilken typ av samband som ska krävas mellan politisk intervention och av­vecklingen av en kärnkraftsreaktor,

säkerställa att lämnade förslag är fören­liga med EU:s statsstödsregler och vid be­hov föreslå hur en anmälan till europeiska kommissionen kan utformas,

lämna nödvändiga författningsförslag.

Kapitalförstöring

Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kan tjäna som exempel på hur po­litiska beslut kan bidra till extrem kapitalförstöring och ett havererat elsystem. Beslutet att lägga ned de båda reaktorerna togs 2015 av stat­liga Vattenfall, som huvudägare till Ringhals kärnkraftverk. Beslutet togs efter det att den dåvarande So­cialdemokratiskt ledda regeringen fattade beslut om att genom ägardirektiv ändra Vattenfalls inriktning, bort från kärnkraft till ”förnybar en­ergiproduktion”. Man tillsatte också en styrgrupp där Miljöpartiet fick ett betydande inflytande och den så kallade ”effektskatten” för kärnkraften höjdes ytterligare, med 17 procent. Höjningen kritiserades hårt av bran­schen och utmålades som en åtgärd som skulle bidra till för tidig nedlägg­ning av kärnkraftverk och därmed skapa effektbrist i södra Sverige. Så blev alltså också fallet, genom att den bidrog till att kraftigt minska lönsam­heten. Därtill bytte man ut personer i Vattenfalls styrelse som var positiva till kärnkraft.

De successiva höjningar av ef­fektskatten på kärnkraft bidrog till att man kunde beskriva kärnkraften som olönsam och få det till att före­tagen själva valde att avveckla fyra reaktorer. Se faktarutan.

Med dessa åtgärder bäddade re­geringen för att Vattenfall skulle kunna besluta om att stänga två kärnkraftsreaktorer i Ringhals och två i Oskarshamn. Det blev också resultatet, med motiveringen att de båda reaktorerna inte längre var lönsamma. Dessutom skrotades långt gångna planer på att bygga två nya reaktorer inom ramen för Ring­halsetableringen. Att politiska beslut och manövrer skapat denna förut­sättning var det helt tyst om från Vat­tenfalls sida.

Enligt uppgifter som Nya Tider ta­git del av hade Vattenfall investerat hela 15 miljarder kronor på att reno­vera och modernisera de båda reak­torerna i Ringhals under åren innan nedläggningsbeslutet.

Även Oskarshamn 2, som ägdes av EON och Fortum, var vid tidpunkten för nedläggningsbeslutet mitt uppe i en omfattande moderniseringsprocess och stora investeringar hade redan gjorts i denna process. Man kan alltså konstatera att även i Os­karshamnsfallet ledde besluten om nedläggning till en högst substantiell kapitalförstöring. Orsakerna till ned­läggningen var även i detta fall låga elpriser i kombination med den kraf­tigt höjda effektskatten.

Att besluten om nedläggning av de fyra kärnkraftsreaktorerna, som togs med bara en dags mellanrum av de båda ägarkonstellationerna, har sin grund i politiska beslut rå­der det alltså inte någon tveksamhet om. Den politiska viljan inom vän­sterblocket med Miljöpartiet, Center­partiet och Vänsterpartiet i centrum, tvingade Socialdemokraterna till att gå med på den prishöjning som ledde fram till besluten. Man kan dock inte friskriva den moderatledda Allians­regeringen och dess finansminister Anders Borg (M) som drev igenom den ännu större höjningen av ef­fektskatten 2008, från ansvar för den uppkomna situationen. Regeringen Reinfeldts höjning av effektskatten var hela 24 procent, från 10 200 kro­nor per megawatt till 12 640 kronor. Höjningen gick igenom relativt obe­märkt och utan stora mediareaktioner. Det var först när S-regeringen höjde skatten till 14 770 kronor per megawatt som den redan betung­ande effektskatten blev en alltför stor börda för kärnkraftsföretagen. Framför allt hade skatten den effek­ten att kärnkraft hade en påtagligt mycket sämre konkurrensposition än vindkraften, som inte belastades med motsvarande skattetryck. Att den kommit till för att stoppa kärn­kraften är uppenbart. Redan i juli 2017, det vill säga efter att beslu­ten om att stänga ned de fyra kärn­kraftsaggregaten fattats men innan de hade hunnit verkställas, sänkte Löfven-regeringen effektskatten på kärnkraft till 1 500 kronor per mega­watt och tog bort den helt sex måna­der senare, den 1 januari 2018.

Då var målet redan uppnått och avvecklingsprocesserna hade kom­mit så långt att det inte skulle vara möjligt att vända på steken och starta upp dem igen efter ytterligare investeringar. Den kanske allra vik­tigaste faktorn i detta var sannolikt ändå den totala brist på förtroende för politiken som spridit sig inom de kommersiella kärnkraftsföretagen. Det gick helt enkelt inte längre att lita på att effektskatten inte skulle återinföras. Politiskt kunde Social­demokraterna ändå peka på att det var de som tog bort effektskatten helt. Att detta då var nödvändigt för att rädda övriga kärnkraftverk kvar, framgår bland annat av en intervju med Torbjörn Wahlborg, dåvarande chef för Vattenfall Generation och ansvarig för det statliga bolagets kärnkraftverk, i Dagens Industri i januari 2016. Han sade:

”Elpriserna på terminsmarkna­den för flera år framåt har fortsatt att falla, och med en effektskatt på sju öre per kilowattimme är det ing­en av våra reaktorer som är lönsam”.

Wahlborg varnade också för förti­da nedstängning av hela den svenska kärnkraften och avslutade:

”Det vore en enorm kapitalförstö­ring. Dessutom skulle Sveriges elför­sörjning utan tvekan bli allvarligt hotad.”

Detta skeende skall ställas mot den retorik om behovet av en fungerande och planerbar elproduktion som bas för den svenska energipolitiken, som framför allt borgerliga politiker haft under många år. Socialdemokrater­na har drivit en ambivalent politik för kärnkraften, som mer har be­dömts följa opinionen än att försöka peka ut en riktning som ger Sverige en sund och fungerande elmarknad.

Lag om tvingande nedstängning och ersättning avskaffades

Att det var Reinfeldtregeringen som bäddade för att företagen inte skulle få någon ersättning för den skada man led av nedläggningen är en pikant detalj som inte så ofta lyfts fram i ljuset, även om det inte var regeringens avsikt. En tidigare lag (1997:1320) om kärnkraftens avveck­ling gav nämligen regeringen möjlig­het att besluta att rätten att driva en reaktor skulle upphöra. Enligt sam­ma lag gavs tillståndshavaren och fastighetsägaren rätt till ersättning. När de båda reaktorerna i Barsebäck stängdes med stöd av den lagen, år 1999 respektive år 2005, fick ägarna över 6 miljarder kronor i ersättning (EON cirka 3,3 miljarder och Vatten­fall fick ungefär 2,7 miljarder).

Sedan 2010 utbetalas dock inte någon ersättning för förtida tving­ande stängning av kärnkraftverk. Detta beror på att lagen som tillät politikerna att besluta om förtida av­veckling avskaffades i samband med att en ny kärnkraftspolicy antogs av riksdagen. Det var Alliansreger­ingen som lade fram förslaget, som innebar att kärnkraftsreaktorer inte längre fick stängas av politiska orsa­ker innan de uppnått sin ekonomis­ka livslängd. Man ansåg då att det inte längre behövdes någon lag om ersättning för förtida nedstängning, eftersom regeringen inte hade man­dat att tvinga fram en sådan med den nya lagstiftningen.

De politiska turerna här ger till re­sultat att nedstängningen av de fyra reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn inte kunde beordras av S-regeringen som tillträdde 2014, när Miljövänstern tryckte på för att göra det. Trots avsaknaden av laglig rätt att tvinga fram en förtida avveckling gick det dåvarande språkröret för miljöpartiet, Åsa Romson, ut och pro­klamerade att ”minst två reaktorer skall avvecklas under mandatperio­den”, i samband med regeringsbild­ningen 2014.

Man hade alltså en annan strategi för hur man skulle genomföra sin av­vecklingsplan. Den visade sig ganska snart, nämligen att höja effektskat­ten till en nivå då kärnkraften inte längre var lönsam. Man skulle inte heller drabbas av besvärliga skade­stånd gentemot reaktorägarna, ef­tersom ersättningslagen nu var eli­minerad. Det blev därmed en perfekt storm av den ansvarslösa politiken.

Det är i ljuset av denna händelse­utveckling man skall se uppdraget att utreda en ny lag som förväntas säkra förutsättningarna för att kun­na erbjuda investerare i ny kärn­kraft en tillräcklig grund för att inte riskera sina investeringspengar. Det gäller alltså att skapa en vattentät reglering som inte går att runda med politisk klåfingrighet och ohederlig­het. Ett stort frågetecken i den aktu­ella utredningen är att regeringen ger utredaren tid fram till november 2026 för att slutföra sin utredning, även om en delrapport skall avläm­nas i juni.

Det finns med andra ord inte nå­gon tid för sittande regering att läm­na en proposition med de lagförslag som kan komma att behövas för att lösa problemet på ett bra sätt. Man kan däremot tänka sig att regering­en avser att skriva avtal med inves­terare innan valet i september 2026 och att man då kan använda sig av avtalsformuleringar som utredaren föreslår för att låsa upp kommande regeringar för att etablera ny kärn­kraft. Om det blir tillräckligt dyrt att bryta sådana avtal, skulle det kunna fungera.