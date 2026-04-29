Regeringen vill låta polisen använda AI-ansiktsigenkänning på allmän plats

Regeringen vill göra det lagligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att använda sig av AI-ansiktsigenkänning i realtid på allmän plats. Enligt en ny proposition ska polisen, likt övervakningssamhällen som Storbritannien och Kina, använda sig av gigantiska databaser skapade av privata företag för att identifiera människor som misstänks för brott med hjälp av AI-algoritmer.
– Polisen behöver effektivare verktyg för att bekämpa grov brottslighet, och ny teknik ger nya möjligheter. Nu ser vi till att polisen ska få lokalisera misstänkta gärningsmän i realtid med hjälp av AI. Samtidigt som vi ser till att rättssäkerheten och den personliga integriteten värnas, sa justitieminister Gunnar Strömmer när lagförslaget presenterades.
Många olika kamerasystem ska kunna kopplas samman för detta ändamål, bland annat befintliga övervakningskameror på gator och torg, polisens kroppskameror, kameror på polisbilar och tillfälligt uppsatta kameror på specifika platser. Enligt det nu liggande lagförslaget ska övervakningen begränsas till det område där den eftersökte väntas röra sig eller där risken för brott eller terrorism är stor, men detta kan komma att ändras.
Förutom misstänkta gärningsmän ska även personer på flykt och försvunna personer och brottsoffer kunna lokaliseras på detta sätt.
Medan anhängare till AI-ansiktsigenkänning menar att det är ett smart verktyg för polisen som behövs för att tackla den eskalerande brottsligheten, menar kritiker att det medför allvarliga risker och utgör ännu ett steg mot ett dystopiskt kontrollsamhälle.
Inte minst har det visat sig i andra västländer som redan använder sådana system att oskyldiga människor grips felaktigt när AI-systemen med ”100 procents säkerhet” pekar ut någon helt annan än den man söker efter – och polisen väljer att följa dessa uppgifter trots att de uppenbart är felaktiga.
Lagförslaget lämnar dessutom öppna dörrar för maktmissbruk, inte minst riktat mot etablissemangskritiker och de som staten menar begår åsiktsbrott.
Ny lag med kontroversiell teknik
Tidöpartierna har gått till val på att ta krafttag mot brottsligheten och föreslår nu att införa ett kontroversiellt verktyg för polisen: automatiserad ansiktsigenkänning med hjälp av AI.
Enligt den nya propositionen, som presenterades för riksdagen den 3 mars, konstaterar regeringen att den allvarliga brottsligheten i Sverige även fortsatt är ett kontinuerligt och svårt samhällsproblem. Man nämner dock inte att det är ett till övervägande del importerat fenomen där invandrargäng skjuter och spränger i syfte att dominera olika brottsrevir.
Systemet är tänkt att använda sig av avancerade AI-algoritmer kopplade till gigantiska databaser med bilder på både medborgare och besökare i Sverige och via övervakningskameror i realtid skanna av samtliga personer i landet som fångas på bild av dessa. Bland alla dessa hundratusentals människor, den överväldigande majoriteten helt oskyldiga, ska sedan eftersökta brottslingar kunna identifieras och poliser skickas för att gripa dem.
Enligt propositionen ska ”tekniken vara proportionerlig” och det ska krävas tillstånd från åklagare eller domstol för att lägga in en sökning på en konkret person i systemet. Den person som eftersöks ska vara ”skäligen misstänkt” för ett allvarligt brott med fyra år eller mer i straffskalan eller ”om det finns överhängande risk för att personen kommer att begå ett allvarligt brott som innebär fara för annans liv eller fysiska säkerhet”.
Risk för missbruk
Kritiker pekar på att det finns risker med tekniken som överstiger nyttan av brottsbekämpning. När vi går igenom propositionen kan vi notera att det bland annat står: ”I brådskande fall ska användning dock få påbörjas utan tillstånd och då ska en ansökan om tillstånd göras inom 24 timmar.”
Det finns med andra ord utrymme för polisen att på egen hand göra bedömningar om vilka personer det är man ska leta efter och i vilka situationer. I Sverige finns till exempel fyra år i straffskalan för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp, vilket i realiteten innebär att en politiskt korrekt polis skulle kunna fatta beslutet att använda sig av AI-systemen för att leta rätt på och hindra politiskt misshagliga individer, till exempel på väg till en demonstration eller ett möte där det finns motdemonstranter. En sådan tjänstemannaaktivist skulle kunna argumentera att det då finns risk att ett ”allvarligt brott” kan begås på platsen, antingen i form av att de säger fel saker eller för att det finns risk att det sker våldsamheter, och att detta uppfyller kraven som ställs för eftersökning med ansiktsigenkänning.
Det kan låta överdrivet, men det finns otaliga exempel i Sverige under de senaste decennierna på hur till exempel nationalister stoppats från att delta på demonstrationer eller politiska möten av polisen – allt på lösa eller påhittade grunder.
Vi har också sett hur nya system ges allt vidare användningsområden. Ett exempel är fartkamerorna, som man, när de introducerades 2006, bedyrade uteslutande skulle användas för att fånga fartsyndare, men som sedan januari 2025 används för att i realtid söka efter misstänkta brottslingar. Detta genom att både skanna ansiktet på personerna i bilen och registreringsskylten.
Sverige ska kringgå tandlös EU-lagstiftning
I propositionen konstaterar regeringen att AI-förordningen inom EU som infördes 2025 har en del begränsningar, till exempel ett förbud mot att använda AI-system för ansiktsigenkänning i realtid, men att det för medlemsstaterna finns vägar att kringgå detta.
Enligt artikel 5.1 h i AI-förordningen är det till exempel ”förbjudet att använda AI-system för biometrisk fjärridentifiering i realtid på allmänt tillgängliga platser för brottsbekämpande ändamål”. En sådan formulering borde utesluta det system som regeringen vill införa. Men det står också att om det finns ”en betydande fördröjning” mellan insamlandet av de bilder som används för att upprätta referensdatabasen, till exempel genom att AI-systemen söker i databaser som bygger på ”redan insamlade biometriska uppgifter”, såsom arkiv av bilder och videoupptagningar, så tillåter AI-förordningen plötsligt att AI-system använder algoritmer för ansiktsigenkänning.
Vidare får en medlemsstat själv stifta lagar som ger dem rätten att använda sig av AI-system för ansiktsigenkänning i realtid på allmänt tillgängliga platser för brottsbekämpande ändamål.
Bland de kritiska röster som höjts mot att polisen börjar använda sig av AI-tekniken återfinns Diskrimineringsombudsmannen och vänster-aktivisterna inom Civil Rights Defenders. De varnar för riskerna med att systemet kan leda till ”diskriminering av personer baserat på deras etniska tillhörighet” genom att systemet kan ha ”inbyggda fördomar”. Den högst reella faran med att personer med ”fel åsikter” blir måltavlor kommenterar de dock inte.
Felmarginaler ökar med hundra gånger
De företag som bygger och säljer AI-systemen hävdar att de är närmast felfria. Till exempel används AI-företaget Clearviews gigantiska databaser med personfoton i många länder, däribland USA, Storbritannien och Nederländerna. Företaget skannar av sociala medier i jakten på personfoton från olika vinklar och i olika belysning, och har till dags dato samlat in över 70 miljarder bilder på olika privatpersoner. Databasen används av fler än 600 polisstyrkor världen över – trots att Clearview gång på gång bötfällts på miljardbelopp för integritetsintrång.
Men trots de gigantiska mängderna data som de olika AI-systemen tränas på blir det likväl ofta fel.
Statligt genomförda tester visar att AI-systemen blivit bättre med tiden på identifiering, men det råder fortfarande kontroverser kring hur tillförlitliga de egentligen är. Någon tillförlitlig statistik över hur många felaktiga identifikationer som görs varje år finns inte. Man har dock kunnat konstatera att det råder stora variationer mellan olika etniska grupper, där felmarginalen för svarta och asiater är många gånger högre än för vita, och där kvinnor identifieras med en något högre felmarginal än vid identifiering av män.
Det tyska AI-företaget Home Office, som används av bland annat Storbritannien, visade sig vid en genomgång ha en felmarginal på hela 5,5 procent för svarta och 4 procent för asiatiska individer av båda könen, mot bara 0,4 procent för vita, när polisen använde sig av kontrollgrupper i sina tester.
USA:s National Institute of Standards and Technology (NIST) genomför årligen omfattande tester med olika AI-algoritmer för deras tillförlitlighet. Man har kommit fram till att om en AI-algoritm har tillgång till passfoton som visar hela ansiktet och jämför ett foto av en person i realtid med denna databas, ligger felmarginalen på under 0,1 procent för många av de större företagens AI-algoritmer. De bästa fick bara fel i 0,0013 procent av testerna, som genomfördes 2025. Felmarginalen för vita män är hos de flesta av AI-algoritmerna bara runt 0,0003 procent medan den är runt tio gånger högre för asiatiska män och nästan 15 gånger högre för svarta män. Det är fortfarande under 0,1 procents felmarginal, under optimala förhållanden, men likväl visar det på statistiskt stora skillnader mellan etniska grupper.
Det kan anses vara en låg felmarginal, men den ökar avsevärt för de ändamål som den svenska polisen vill använda systemen till. När samma AI-algoritmer testades på övervakningskameror med bilder som inte tas rakt framifrån eller som tas under förhållanden med dåligt ljus eller dimma utomhus ökar felmarginalen, beroende på olika variabler, med runt tio gånger. I en del fall uppmätte NIST felmarginaler som var uppåt hundra gånger större, vilket motsvarar runt 1 procent.