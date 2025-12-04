Förlagsbutiken
Johan Forsell under regeringens pressträff. Stillbild regeringens livesändning

Regeringen vill stoppa bidragen till utvisningsdömda

  • , 17:50
INRIKES
En ny reform som presenteras av regeringen och Sverigedemokraterna ska göra det mycket svårare för invandrare som inte kan utvisas att som det ser ut idag, få uppehållstillstånd, bidrag och rätt att röra sig fritt inom EU.

Regeringen och Sverigedemokraterna har beslutat om att ta fram en lagrådsremiss som bland annat ska stoppa bidragsregnet över utvisningsdömda invandrare som av någon anledning ”inte kan utvisas på grund av tillfälliga verkställighetshinder”. Syftet är bland annat att göra det svårare för kriminella invandrare att stanna kvar i Sverige och på så vis få uppehållstillstånd trots brotten de begått här.

– Kommer man till Sverige och begår brott så väljer man också bort att vara i Sverige. Vi måste säkerställa att exempelvis brottsdömda som i nuläget inte kan utvisas, inte får fortsätta arbeta eller ta del av svenska bidragsförmåner. Det handlar om att stå upp för brottsoffren och alla människor som gör rätt för sig, sade migrationsminister Johan Forssell.

De nuvarande reglerna innebär att utlänningar som exempelvis ska utvisas av säkerhetsskäl eller på grund av brott, men där utvisningen inte kan genomföras på grund av det som kallas ”tillfälligt verkställighetshinder”, oftast beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Det innebär i realiteten att tiotusentals kriminella invandrare, många farliga för allmänheten, därmed kan stanna kvar i Sverige, resa fritt inom EU och inte bara fortsätta begå brott – utan även leva på bidrag.

Det är något som Tidöpartierna nu vill ändra på.

– De nuvarande reglerna där personer som dömts till utvisning på grund av brott, eller som utgör säkerhetshot, får uppehållstillstånd i det fall utvisningen inte kan verkställas är problematiska. Sådana personer kan till och med få försörjningsstöd och andra bidrag och förmåner, vilket är fullständigt orimligt. Vi inför nu en ny ordning som innebära att sådana personer får ett minimum av rättigheter och friheter i Sverige, med målsättningen att de snarast ska lämna landet, sade Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna under dagens pressträff. Stillbild regeringens livesändning

 

Karl Björkman

december 4, 2025

Relaterat

”Sverige hade nått vägs ände”

”Sverige hade nått vägs ände”

av Peter Frisk
september 24, 2025

🟠 Ulf Kristersson läste upp sin regeringsförklaring Innan Tidöpartierna vann valet 2022 hade Sverige nått vägs ände, men nu ser framtiden ljus ut. Det meddelade Ulf Kristersson i den sista regeringsförklaringen under mandatperioden – och eventuellt hans allra sista över huvud taget som statsminister. Tidöpartierna har ett prekärt opinionsläge inför riksdagsvalet om ett år.

Läs även:

Läs in mer

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kejsarens nya medier
Johannes Berg:

Kejsarens nya medier

🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

av Johannes Berg
november 4, 2025

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

