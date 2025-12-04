Regeringen vill stoppa bidragen till utvisningsdömda

Regeringen och Sverigedemokraterna har beslutat om att ta fram en lagrådsremiss som bland annat ska stoppa bidragsregnet över utvisningsdömda invandrare som av någon anledning ”inte kan utvisas på grund av tillfälliga verkställighetshinder”. Syftet är bland annat att göra det svårare för kriminella invandrare att stanna kvar i Sverige och på så vis få uppehållstillstånd trots brotten de begått här.

– Kommer man till Sverige och begår brott så väljer man också bort att vara i Sverige. Vi måste säkerställa att exempelvis brottsdömda som i nuläget inte kan utvisas, inte får fortsätta arbeta eller ta del av svenska bidragsförmåner. Det handlar om att stå upp för brottsoffren och alla människor som gör rätt för sig, sade migrationsminister Johan Forssell.

De nuvarande reglerna innebär att utlänningar som exempelvis ska utvisas av säkerhetsskäl eller på grund av brott, men där utvisningen inte kan genomföras på grund av det som kallas ”tillfälligt verkställighetshinder”, oftast beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Det innebär i realiteten att tiotusentals kriminella invandrare, många farliga för allmänheten, därmed kan stanna kvar i Sverige, resa fritt inom EU och inte bara fortsätta begå brott – utan även leva på bidrag.

Det är något som Tidöpartierna nu vill ändra på.

– De nuvarande reglerna där personer som dömts till utvisning på grund av brott, eller som utgör säkerhetshot, får uppehållstillstånd i det fall utvisningen inte kan verkställas är problematiska. Sådana personer kan till och med få försörjningsstöd och andra bidrag och förmåner, vilket är fullständigt orimligt. Vi inför nu en ny ordning som innebära att sådana personer får ett minimum av rättigheter och friheter i Sverige, med målsättningen att de snarast ska lämna landet, sade Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.