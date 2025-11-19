Regeringen vill utreda hatbrott mot svenskar – men ingen har dömts för det

”Jävla svenne!” ropade de två in­vandrarna medan de misshandlade, filmade och urinerade på en svensk pojke, enligt en dom från Stockholms tingsrätt år 2020. Trots detta yrkade inte åklagaren Mirna Lelic på straff­skärpning för hatbrott. När Riks frå­gar varför, uppger hon att hon inte minns.

I ett fall i Umeå tvingade en so­malisk 17-åring en åttaåring att klä av sig och göra armhävningar. Han förklarade senare i polisförhör: ”Han såg ut som en rasist. Tänker att han röstar på SD när han blir äldre.” Åklagaren uppger att hatbrott aldrig övervägdes när Riks ringer upp, med motiveringen att gärningsmannen syftat på en fråga från polisen om varför han tror att pojken anmält ho­nom, inte på sitt eget motiv till brot­tet.

Tidigare diskussioner

Problemet med svenskfientlig brotts­lighet är inget nytt, och många anser att det i själva verket är mer utbrett än brott som motiverats av att offret tillhör en etnisk minoritet. Redan år 2005 publicerade Petra Åkesson vid Lunds universitet en uppsats med den talande titeln ”Vi krigar mot svenskarna”, där hon intervjuat ett antal unga brottslingar.

– När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna, sade en av de unga rånarna.

– Makt för mig är att svenskarna ska se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter, för­klarade en annan.

Frågan har sedan dess tagits upp lite då och då, oftast i anslutning till något särdeles otäckt fall. I februari 2020, efter det fall som tas upp i bör­jan av artikeln, diskuterades det av Ledarredaktionen på Svenska Dag­bladet med Ivar Arpi, Paulina Neu­ding och den före detta polisen Mus­tafa Panshiri.

– Något man inte kan komma un­dan är att det finns en ganska tydlig etnisk aspekt. De här killarna letar aktivt efter svenskar att ge sig på, konstaterade Panshiri.

I samma veva togs det upp av SD:s rättspolitiske talesperson Adam Martinnen i en skriftlig fråga till jus­titieminister Morgan Johansson (S), huruvida regeringen an­såg att hatbrott ska inklu­dera brott som riktas mot den som uppfattats ha en svensk etnicitet eller en svensk nationalitet. Mor­gan Johansson svarade att ”straffskärpningsregeln kan vara tillämp­lig inte bara när exem­pelvis svenskar ger sig på invandrare utan också i den motsatta situatio­nen”.

– Mot denna bakgrund ser jag inte behov av att vidta någon åtgärd, av­slutade Morgan Johans­son.