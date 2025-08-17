Regeringens utredare: Förbjud inte utländskt tiggeri

Efter att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vann valet 2022, utlovade koalitionen krafttag mot det utländska tiggeriet. I Tidöavtalet beskrivs det utländska tiggeriet som ett samhällsproblem kopplat till organiserad kriminalitet, människohandel och utnyttjande av socialt utsatta. Efter drygt ett år, i december 2023, tillsatte Tidöpartierna en utredning, ledd av den liberale moderaten och domaren Krister Thelin – en 40-talist som verkat på privilegierade positioner inom det svenska etablissemanget i hela sitt liv. Som pensionär flyttade han till en etniskt homogen villaidyll i nordvästra Skåne, med magnifik utsikt över Kattegatt. På orten i fråga är tiggeriet obefintligt, till skillnad från i städerna där det fortfarande syns på daglig basis.
Får ej utvisa tiggarna
Thelin har inte utrett förbud specifikt mot utländskt tiggeri, utan mot alla former av tiggeri – även det som genomförs av svenska socialt utslagna medborgare, ofta med psykisk ohälsa. Detta var ett direktiv av Tidöregeringen, som hänvisar till EU-regler: den fria rörligheten gäller för både svenska medborgare respektive medborgare från andra EU-länder. En inskränkning av denna anses strida mot icke-diskrimineringsprincipen i EU-rätten.
Utredningen behandlade därför heller inte utvisning som en möjlig lösning på problemet. EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader enligt EU:s fria rörlighet. Efter tre månader finns teoretiskt sett möjlighet att utvisa enstaka EU-medborgare (efter individuella prövningar i domstol), men i praktiken tillämpas det aldrig mot tiggarna eftersom dessa inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet, och heller inte anses utgöra en ”orimlig belastning” på välfärdssystemet – de två grunder som kan motivera utvisning av EU-medborgare. Därmed blir tiggarna i praktiken alltid kvar i Sverige så länge som de själva (eller deras gängledare) vill.