Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Här för att stanna. Enligt EU-regler kan inte utländska tiggare utvisas, och att skapa en lag som ger böter för tiggeri generellt är det inte så stor poäng med då tiggarna ju inte har pengar. Foto: Nya Tider

Regeringens utredare: Förbjud inte utländskt tiggeri

  • , 21:32
INRIKES
Efter valsegern 2022 lovade regeringen att ta krafttag mot tiggeriet, ett löfte som även skrevs in i Tidöavtalet. Därefter dröjde det mer än ett år innan en utredning tillsattes. Ansvarig blev moderaten och domaren Krister Thelin, som fick ett och ett halvt år på sig att utreda frågan. Nu har han kommit fram till att ingenting bör göras. Om regeringen mot förmodan går emot utredningen och inför ett nationellt förbud mot tiggeri, kommer det att gälla lika för såväl svenska som utländska medborgare. Det skulle dock inte leda till att de utländska tiggarna utvisas, eftersom det strider mot EU:s principer om fri rörlighet.
Krister Thelin, domare, har utrett frågan på regeringens uppdrag. Efter ett och ett halvt års utredande kom han fram till att inget bör göras åt tiggeriet den juridiska vägen. Själv bor han i en välbärgad helsvensk villaförort där tiggeriproblemet inte existerar. Foto: Axxess Podd

Efter att de borgerliga par­tierna och Sverigedemo­kraterna vann valet 2022, utlovade koalitionen krafttag mot det utländ­ska tiggeriet. I Tidöavta­let beskrivs det utländska tiggeriet som ett samhällsproblem kopplat till organiserad kriminalitet, männis­kohandel och utnyttjande av socialt utsatta. Efter drygt ett år, i december 2023, tillsatte Tidöpartierna en utred­ning, ledd av den liberale modera­ten och domaren Krister Thelin – en 40-talist som verkat på privilegierade positioner inom det svenska etablis­semanget i hela sitt liv. Som pensio­när flyttade han till en etniskt homo­gen villaidyll i nordvästra Skåne, med magnifik utsikt över Kattegatt. På orten i fråga är tiggeriet obefintligt, till skillnad från i städerna där det fortfarande syns på daglig basis.

Får ej utvisa tiggarna

Thelin har inte utrett förbud speci­fikt mot utländskt tiggeri, utan mot alla former av tiggeri – även det som genomförs av svenska socialt utslagna medborgare, ofta med psy­kisk ohälsa. Detta var ett direktiv av Tidöregeringen, som hänvisar till EU-regler: den fria rörligheten gäl­ler för både svenska medborgare respektive medborgare från andra EU-länder. En inskränkning av den­na anses strida mot icke-diskrimine­ringsprincipen i EU-rätten.

Utredningen behandlade därför heller inte utvisning som en möjlig lösning på problemet. EU-medborga­re har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader enligt EU:s fria rör­lighet. Efter tre månader finns teore­tiskt sett möjlighet att utvisa enstaka EU-medborgare (efter individuella prövningar i domstol), men i prakti­ken tillämpas det aldrig mot tiggarna eftersom dessa inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säker­het, och heller inte anses utgöra en ”orimlig belastning” på välfärdssystemet – de två grunder som kan motivera utvisning av EU-medborga­re. Därmed blir tiggarna i praktiken alltid kvar i Sverige så länge som de själva (eller deras gängledare) vill.

Organiserat. Tiggarna organiseras oftast av ligor som står för transport från hemlandet till Sverige och som samlar in hoptiggda pengar efter varje ”arbetspass”. Foto: Nya Tider

 

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 21:32

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

augusti 17, 2025

Relaterat

Regeringens förre utredare öppnar för tiggeriförbud efter norsk dokumentär

Regeringens förre utredare öppnar för tiggeriförbud efter norsk dokumentär

av Ernst Wikmann
april 25, 2017

🟠 Norsk statstelevision sände nyligen en dokumentär där man kartlagt organiseringen av det romska tiggeriet i Bergen, där det framkommer att personer högt uppe i den romska hierarkin utnyttjar andra romer till tiggeri, stöld och prostitution. Regeringens ”nationella samordnare” i frågor om romskt tiggeri, Martin Valfridsson, vars uppdrag avslutades för över ett år sedan, har nu gjort en helomvändning och säger sig vilja se ett nationellt förbud mot tiggeri.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.