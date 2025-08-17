Regeringens utredare: Förbjud inte utländskt tiggeri

Efter att de borgerliga par­tierna och Sverigedemo­kraterna vann valet 2022, utlovade koalitionen krafttag mot det utländ­ska tiggeriet. I Tidöavta­let beskrivs det utländska tiggeriet som ett samhällsproblem kopplat till organiserad kriminalitet, männis­kohandel och utnyttjande av socialt utsatta. Efter drygt ett år, i december 2023, tillsatte Tidöpartierna en utred­ning, ledd av den liberale modera­ten och domaren Krister Thelin – en 40-talist som verkat på privilegierade positioner inom det svenska etablis­semanget i hela sitt liv. Som pensio­när flyttade han till en etniskt homo­gen villaidyll i nordvästra Skåne, med magnifik utsikt över Kattegatt. På orten i fråga är tiggeriet obefintligt, till skillnad från i städerna där det fortfarande syns på daglig basis.

Får ej utvisa tiggarna

Thelin har inte utrett förbud speci­fikt mot utländskt tiggeri, utan mot alla former av tiggeri – även det som genomförs av svenska socialt utslagna medborgare, ofta med psy­kisk ohälsa. Detta var ett direktiv av Tidöregeringen, som hänvisar till EU-regler: den fria rörligheten gäl­ler för både svenska medborgare respektive medborgare från andra EU-länder. En inskränkning av den­na anses strida mot icke-diskrimine­ringsprincipen i EU-rätten.

Utredningen behandlade därför heller inte utvisning som en möjlig lösning på problemet. EU-medborga­re har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader enligt EU:s fria rör­lighet. Efter tre månader finns teore­tiskt sett möjlighet att utvisa enstaka EU-medborgare (efter individuella prövningar i domstol), men i prakti­ken tillämpas det aldrig mot tiggarna eftersom dessa inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säker­het, och heller inte anses utgöra en ”orimlig belastning” på välfärdssystemet – de två grunder som kan motivera utvisning av EU-medborga­re. Därmed blir tiggarna i praktiken alltid kvar i Sverige så länge som de själva (eller deras gängledare) vill.