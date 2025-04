Regeringens utredning: Färre bidrag till invandrare = färre invandrare till Sverige

En ny utredning utförd efter regeringens önskemål har presenterats och ger förslag som starkt skiljer sig från den annars kravlösa svenska bidragsmodellen. En välfärdsmodell som utnyttjas av invandrare och även identifieras som en faktor som leder till ökad utomeuropeisk invandring.

Enligt utredningens förslag ska ett nytt regelverk tas fram som ska göra det svårare för invandrare att kvalificera sig för en rad sociala förmåner och bidrag.

Förutom att användas som ett medel för att motivera fler invandrare i Sverige att arbeta kommer det samtidigt bli en avskräckande faktor som gör Sverige mindre lockande för ekonomiska migranter. Det är något som ska resultera i mellan fem och tio procents minskning av invandringen, bortsett från arbetskraftsinvandring, hoppas utredarna.

Fler krav – färre bidrag

Redan i oktober 2023 beslutade regeringen om att utreda kvalificeringen till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd och ta ställning till på vilket sätt invandrare och ”icke-medborgare som redan bor i Sverige” ska kvalificera sig för att ta del av vår välfärd.

Utredningen SOU 2025:53 Kvalificeringen till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för vissa grupper kommer bland annat med förslaget att en person ska ha varit bosatt i Sverige under minst fem år, under en total femtonårsperiod, för att ha rätt till förmånerna den svenska välfärden innebär.

Utredningen föreslår också att en person kan korta sin kvalificeringstid genom att uppnå inkomst av arbete under en viss tid. Ett förslag på inkomstbelopp är att under sex månader tjäna minst 38 700 kronor i månaden eller att under 12 månader av de senaste 24 månaderna ha tjänat minst 28 200 kronor i månaden. Kvalificeringen kommer gälla alla som flyttar till Sverige från ett land utanför EU/EES, oavsett medborgarskap. Det ska motivera till att fler anstränger sig för att komma i arbete och därmed bidra mer till det allmänna – i stället för att enbart belasta Sveriges ekonomi.

– Sverige är ingen kravlös gemenskap. Det måste i alla lägen löna sig mer att arbeta i stället för att få ersättningar och bidrag. Välfärden bygger på att vi alla bidrar efter förmåga och får stöd när det verkligen behövs. Nu tar vi nästa steg för att för första gången på riktigt införa en arbetslinje i integrationspolitiken, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) under en pressträff på tisdagen.

Kvalificerat ekonomiskt bistånd

Utredningen förslår också en modell för kvalificering till ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att den som inte är – eller ska likabehandlas med – svensk medborgare ska ha haft laglig vistelse i Sverige under fem år utan avbrott för att kunna få bistånd. Däremot ska ekonomiskt bistånd fortsatt vara möjligt att bevilja i akuta nödsituationer även om kvalificeringen inte uppfylls.