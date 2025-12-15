Regnbågsalternativet

I Finland bildades två på varandra följande regnbågs­regeringar under socialdemokraternas ledning med Paavo Lipponen som statsminister mellan åren 1995 och 2003. I dessa regeringar ingick ministrar från Socialdemokraterna, Nationella samlingspartiet som närmast motsvarar Moderat höger, Svenska folkpartiet, Vänster­förbundet och de Gröna. Tilläggas kan att dessa på var­andra följande regeringar var sin tids mest långlivade. Detta trots att den politiska färgskalan bestod av bjärta kontraster. Centerpartiet lämnades i opposition trots partiets ivriga försök att komma med i regeringen. Par­tiet, före detta Agrarförbundet, hade vid den tiden ännu svårt att vänja sig vid att inte längre förfoga över det do­minerande inflytande det hade under president Kekko­nens mandatperiod 1956–1981.

Centerpartiet i Finland hade dessutom, inte utan or­sak, namn om sig att vara något av en politisk vindflöjel som inte alltid höll sina löften och överenskommelser. ”Centern sviker alltid”, blev ett flitigt använt omdöme om partiet av de andra partierna och dessas anhängare. En av Centerpartiets mångåriga förgrundsgestalter, Paavo Väyrynen, viceordförande 1972–1980 och ordförande 1980–1990 var, i likhet med Annie Lööf, på jakt efter ”den breda mitten”, dock redan 40 år tidigare. När detta inte lyckades, fick han publicitet genom sin valanalys: ”Väl­jarna har röstat fel, väljarna förstod inte hur de borde ha röstat”.

Utför har det gått även för Centerpartiet i Sverige, inte bara i ett val, utan i flera. Om man inte klart och tydligt kan tala om vilken plats partiet kommer att inta på den politiska kartan, vilket regeringsalternativ partiet kom­mer att stöda, är det lätt hänt att ”väljarna röstar fel”. Och i längden inte bara det, utan dessutom att anhängare avvisas och blir till frustrerade kritiker av ett parti som inte tar dem på allvar. Det hjälper inte mycket att sup­portrar på fältet dagarna före valet utanför ICA delar ut potatispåsar för att få väljare att rösta rätt – på vad då?

Man måste verkligen fråga sig, om politikerna har rätt att strunta i sitt eget ansvar för den ”allt hårdare tonen” i debatten. Har man glömt hur mycket skit, ursäkta ut­trycket, inte innebörden, största delen av Sveriges eta­blerade partier har tillåtit sig att kasta på Sverigedemo­kraterna, sedan 2010 ett demokratiskt valt riksdagsparti? Om Sverigedemokraternas riksdagsledamöter hade va­rit lika snara att ta illa upp och avgå med gråtmilda argu­ment som Centerpartiets nyligen tillträdda ordförande Anna-Karin Hatt, skulle de som önskar att SD försvinner redan ha blivit bönhörda för länge sedan. Det har sagts och skrivits i många sammanhang om personer som tar emot offentliga uppdrag, att en sådan ställning förutsät­ter ett visst mått av kritiktålighet. Den som sig in i leken ger, får nog lov att även räkna med annat än hundratusentals kronor i månadsinkomst.

Demokrati är ett statsskick som förutsätter att valresultatet godtas och väljarna respekteras. Det är oer­hört att ett 2,5- eller 4,5-procentsparti ska diktera vilka uppdrag ett parti med 23 procents väljarstöd har eller inte har rätt att åta sig.

För att återgå till regnbågsalternativet, har ju den lös­ningen den goda sidan att alla får lov att samarbeta med alla, utom med dem som med vett och vilja ställer sig ut­anför. Nog kan finländska politiker också vara envetna och stå på sig, men åtminstone visade Paavo Lipponens två regeringar 1995–2003 att man kan övervinna tradi­tionella motsättningar från höger ända till vänster, om viljan är god och man inte ägnar sig åt misstro, feltolk­ningar och smutskastning.