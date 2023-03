Reinfeldt vald till ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet – många negativa reaktioner

Intresset var stort när Svenska fotbollsförbundet skulle hålla årsmöte den 25 mars. 255 röstberättigade delegater fanns på plats, rapporterar statstelevisionens sportredaktion. Det som lockade och drog var ordförandevalet som skulle ske under årsmötet, och den som valberedningen hade som förslag var den före detta statsministern, moderaten och den mångkulturvurmande Fredrik Reinfeldt. Förvisso har Reinfeldt aldrig hymlat med att han är en hängiven supporter av fotbollsklubben Djurgårdens IF, en klubb där han försökte ta sig in i styrelsen under hösten år 2020, detta med DIF:s valberednings hjälp. Dock föll detta försök inte alls väl ut, då en majoritet av medlemmarna som deltog vid DIF:s höstmöte år 2020 nobbade Reinfeldt som styrelsemedlem.

