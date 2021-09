Rekordhöga elpriser i Sveriges södra halva

Elpriserna skenar och når just nu nivåer som aldrig skådats. Flera områden slår rekord, även jämfört med vintermånaderna, vilket är extra anmärkningsvärt. Dyrast just nu är Södra Sverige med nästan 200 öre per kWh, men Södra Mellansverige ligger inte långt efter. Förra året var ett så kallat våtår med låga priser, i genomsnitt mellan 15 och 30 öre per kWh. Och priserna kan stiga än mer i vinter, rapporterar flera medier.

Orsakerna till att elpriserna just nu rusar har inte en, utan många orsaker. En orsak är att det just nu finns lite vatten i magasinen för vattenkraft, en annan att det har blåst förhållandevis lite i hela Europa. Höga priser på gas, kol och olja gör också importerad el dyr.