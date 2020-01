Regeringsmedlemmar och systemtrogna massmedier har upprepade gånger påstått att man kraftigt minskat invandringen till Sverige, men siffror från Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån visar att massinvandringen fortsätter i samma takt som tidigare. Medan asylinvandringen minskat har istället arbetskraftsinvandringen ökat – trots att arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa.

Totalt fick 119 568 personer uppehållstillstånd under 2019, enligt Migrationsverkets officiella statistik. Det är en liten minskning från rekordåren 2016 och 2017 då många som kommit under invandringskrisen 2015 fick uppehållstillstånd – men det är också det femte största antalet någonsin och motsvarar ett helt Örebro under året, eller ett helt Göteborg på mindre än fem år.

Totalt fick 19 201 personer uppehållstillstånd på asylskäl av något slag, vilket är en minskning med omkring sextusen personer från året innan. Samtidigt fick 31 785 personer uppehållstillstånd av olika anknytningsskäl som i den absoluta majoriteten av fallen rör tidigare asylinvandrare.