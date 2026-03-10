Rekordmånga blev medlemmar i Svenska kyrkan – men fortfarande fler som lämnar

Enligt Svenska kyrkans preliminära statistik för 2025 valde 18 783 personer att gå in som medlemmar. Hit räknas den som blir medlem efter genomförd konfirmation, eller den som återinträder efter att ha lämnat. Barn som döps räknas inte in i siffran.
Antalet inträden är det högsta uppmätta hittills.
Trots detta är det fortfarande stora nettoutträden, om än mindre än tidigare. Totalt lämnade 42 780 kyrkan (hit räknas aktiva utträden; ej avlidna). Det ger ett netto på ungefär 24 000 fler som utträder än inträder.
Jonas Bromander, utredare på Svenska kyrkan, kommenterar siffrorna till Kyrkans Tidning:
– Min bild är att inträdena kommer fortsätta öka, medan utträdena till och med kommer minska lite. Men det kan så klart hända saker som gör att båda talen rör på sig.
– Det här betyder inte att medlemstalet ökar eller kan förväntas öka i Svenska kyrkan. Det är fortfarande så att medlemstalet minskar och det kommer att fortsätta att göra det.
– Det avlider fler medlemmar varje år än som föds eller döps in. Där sker det ingen förändring vad jag kan se.
Utöver de nettoutträden som skett från Svenska kyrkan i flera decennier, har invandringen också orsakat att andelen av Sveriges befolkning som är ansluten till kyrkan är ännu lägre. På 1970-talet var andelen 95 procent, idag är den 50 procent.