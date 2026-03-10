Rekordmånga blev medlemmar i Svenska kyrkan – men fortfarande fler som lämnar

Enligt Svenska kyrkans preli­minära statistik för 2025 valde 18 783 personer att gå in som medlemmar. Hit räknas den som blir medlem efter genomförd konfirma­tion, eller den som återinträder efter att ha lämnat. Barn som döps räknas inte in i siffran.

Antalet inträden är det högsta uppmätta hittills.

Trots detta är det fortfarande sto­ra nettoutträden, om än mindre än tidigare. Totalt lämnade 42 780 kyr­kan (hit räknas aktiva utträden; ej avlidna). Det ger ett netto på ungefär 24 000 fler som utträder än inträder.

Jonas Bromander, utredare på Svenska kyrkan, kommenterar siff­rorna till Kyrkans Tidning:

– Min bild är att inträdena kom­mer fortsätta öka, medan utträdena till och med kommer minska lite. Men det kan så klart hända saker som gör att båda talen rör på sig.

– Det här betyder inte att medlem­stalet ökar eller kan förväntas öka i Svenska kyrkan. Det är fortfarande så att medlemstalet minskar och det kommer att fortsätta att göra det.

– Det avlider fler medlemmar var­je år än som föds eller döps in. Där sker det ingen förändring vad jag kan se.

Utöver de nettoutträden som skett från Svenska kyrkan i flera decen­nier, har invandringen också orsakat att andelen av Sveriges befolkning som är ansluten till kyrkan är ännu lägre. På 1970-talet var andelen 95 procent, idag är den 50 procent.