Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Fler tillkommer. Aldrig tidigare har Svenska kyrkan noterat så många inträden. Foto: Nya Tider

Rekordmånga blev medlemmar i Svenska kyrkan – men fortfarande fler som lämnar

  • , 19:29
INRIKES
Svenska kyrkan noterar ett ökat antal inträden under 2025, det högsta uppmätta någonsin, men mer än dubbelt så många lämnar fortfarande.

Enligt Svenska kyrkans preli­minära statistik för 2025 valde 18 783 personer att gå in som medlemmar. Hit räknas den som blir medlem efter genomförd konfirma­tion, eller den som återinträder efter att ha lämnat. Barn som döps räknas inte in i siffran.

Antalet inträden är det högsta uppmätta hittills.

Trots detta är det fortfarande sto­ra nettoutträden, om än mindre än tidigare. Totalt lämnade 42 780 kyr­kan (hit räknas aktiva utträden; ej avlidna). Det ger ett netto på ungefär 24 000 fler som utträder än inträder.

Jonas Bromander, utredare på Svenska kyrkan, kommenterar siff­rorna till Kyrkans Tidning:

– Min bild är att inträdena kom­mer fortsätta öka, medan utträdena till och med kommer minska lite. Men det kan så klart hända saker som gör att båda talen rör på sig.

– Det här betyder inte att medlem­stalet ökar eller kan förväntas öka i Svenska kyrkan. Det är fortfarande så att medlemstalet minskar och det kommer att fortsätta att göra det.

– Det avlider fler medlemmar var­je år än som föds eller döps in. Där sker det ingen förändring vad jag kan se.

Utöver de nettoutträden som skett från Svenska kyrkan i flera decen­nier, har invandringen också orsakat att andelen av Sveriges befolkning som är ansluten till kyrkan är ännu lägre. På 1970-talet var andelen 95 procent, idag är den 50 procent.

Dela artikeln
  • , 19:29

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

mars 10, 2026

Relaterat

Läs även:

GW stödjer vänsterextremister – men rasar mot SVT

av Karl Björkman
februari 28, 2026

🟠 INRIKES Leif GW Persson ställer sig ”till 100 procent bakom” en vänsterextremist som dömts för ofredande, olaga hot samt ringa vapenbrott under en aktion mot två svenska regeringsmedlemmar. Men när SVT:s humorprogram Svenska Nyheter gjorde en humoristisk motaktion i samma stil – då rasar i stället GW och säger att han ska polisanmäla SVT för det han ser som ”grovt olaga intrång, hemfridsbrott, skadegörelse och olaga hot”.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

Halvhjärtat och hetlevrat
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Halvhjärtat och hetlevrat

🟠 BOKRECENSION I den här boken får vi följa med på en resa genom Magdalena Anderssons vardag, arbete och fritid. Riktigt vad hon vill säga är lite oklart, men tanken har antagligen varit att ge en bild av sig själv som människa och politiker. Det är ju svårt att veta hur sann en sådan bild blir, men är det en sak som politiker kan, så är det ju att sälja illusioner och förhoppningar. Detta görs med hjälp av retoriska verktyg, till exempel intränade associationer. Boken är också full av tillbakablickar på folkhemsidyllen i ett försök att få oss att tro att Socialdemokraterna är de som ska återskapa den. Vem vet, kanske finner boken någon läsare så drabbad av minnesförlust och förmåga till förträngning att denne tror på detta?

av Hans-Olof Andersson
mars 9, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT04web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Ludvig Aspling (SD): ”Vi kommer se en total kollaps av asylindustrin i Sverige”

Free West Media

How does Washington View Permanent Confrontation?
The Epstein Files: The Most Shocking Is the Least Remarkable
When Rules Collapse

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.