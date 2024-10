Rekordregnig vår och kall sommar reducerade dramatiskt antalet fjärilar

Antalet fjärilar i Stor­britannien har sjunkit till rekordlåga nivåer, och naturvårdare har utropat en ”fjärilsnöd­situation”. Big But­terfly Count (Stora fjärilsräkningen) 2024, som påbörjades fredagen den 18 juli 2024 och pågick till månda­gen den 11 augusti, noterade i ge­nomsnitt bara sju fjärilar per varje 15-minutersundersökning. Den går till så att tusentals frivilliga män­niskor över hela Storbritannien, via en mobilapp de laddar ned, får en angiven plats där de sedan uppger hur många fjärilar de ser under en 15-minutersperiod. Även de som inte ser några under dessa 15 mi­nuter räknas med i genomsnittet. Totalt sett såg deltagarna sju fjärilar i genomsnitt per räkning, det lägsta antalet sedan Stora fjärilsräkningen inleddes 2010, för 14 år sedan.

