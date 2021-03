AKROPOLIS i Greklands huvudstad Aten som få sett det, kallt och snötäckt, tisdagen den 16 februari. Ovanligt kraftigt snöfall drabbade då Grekland och centrala Aten, där myndigheterna bland annat varnade invånarna att lämna sina hem. Stillbild: YouTube/Aris Ziotopoulos

ANALYS

Rekordstora is- och snömassor – Köld- och snörekord sätts över hela världen

Istäcket på Sydpolen är i mars det största sedan satellitmätningar startades 1979 och norra hemisfären har 400 gigaton mer snö än normalt. Februari månad blev den kal­laste någonsin i västra Texas, där alla köldrekord slagits sedan mätningar där började göras i början på 1800-talet. Nästan 10 000 köldrekord slogs under förra månaden bara i USA. I Japan snöade det över två meter under ett enda snöfall och liksom i Sydkorea måste militären återigen kal­las in för att undsätta människor. Nordostasien har liksom många andra områden världen över sett en rekordkall och snörik vinter där samhällena tidvis förlamas. Klimatalarmisternas teorier om global uppvärmning på grund av människoskapade koldioxidutsläpp har kommit på skam. De får nu se många av sina tidigare uttalanden tillintetgöras av verkligheten.

Stora delar av världen har denna vintersäsong 2020/21 drabbats av ovanligt många snöstormar med extremkyla och kraftiga snöfall. Tiotusentals köld- och snörekord har satts globalt och inte sällan har det varit alla tiders rekord, sedan mätningar påbörjats. Systemmedia har dock knappt eller inte alls rapporterat om detta då det inte passar in med ”global uppvärmning”-narrativet som efter pandemins utropande framförs mycket aggressivt av främst globalistiska krafter. Få i allmänheten känner till att exempelvis Spanien i år har drabbats av temperaturer under -30 grader Celsius med flera döda som följd, då de helt saknade vana vid sådan kyla. Den 6 januari uppmättes i de centrala delarna av Iberiska halvön -34,1 grader, vilket slog alla tiders köldrekord i Spanien. Huvudstaden Madrid fick en halv meter snö på mindre än ett dygn den 8-9 januari och bara där avled fyra spanjorer på grund av extremvädret. De flesta vet inte heller att betydande delar av Nordafrika och Saharas öken denna säsong täckts av snö, något som bara skett fyra gånger på ett halvsekel. Inte heller vet många att Grekland upplevde -19 grader i februari, också med döda som följd av kylan. Precis som i USA slogs elen ut även i Grekland. Landets premiärminister beskrev snöstormen och följdverkningarna som då drabbade landet som exceptionella. Artikeln fortsätter Hela artikeln finns i pappersupplagan. Är du prenumerant kan du även logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.