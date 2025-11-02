Rektor avgår efter kritik mot islamist-anställning

Som Nya Tider tidigare rapporterat om anställde Bergaskolan den islamistiska aktivisten trots att hon är ökänd för sina extremt svenskfientliga uttalanden, där hon bland annat önskat att Tidöväljares barn ska dö och att Ryssland ska ”göra en parkeringsplats” av Sverige. Hon har även poserat med vapen i sociala medier.

Moderata och sverigedemokratiska lokalpolitiker reagerade starkt mot anställningen och krävde rektorns avgång. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö, kallade det ”provocerande” och ”fullkomligt orimligt” att hon blivit anställd på en skola. John Eklöf (M), vice ordförande i grundskolenämnden, påpekade i Sydsvenskan att det dessutom inte var första gången Bergaskolan gjort en anställning till synes helt utan bakgrundskontroll. Det förra fallet gällde en brottsdömd huligan som anställdes av Bergaskolan direkt efter avtjänat straff.