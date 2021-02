Replacement Migration – men nu är det journalisterna som byts ut

KRÖNIKAFörst meddelade statsminister Stefan Löfven den 18 december att mellandagsrean var inställd. Den 26 december syntes justitieminister Morgan Johansson ute i mellandagshandeln i Lund. Dessutom i ett shoppingcenter. En sådan fadäs. Statministern uttryckte sig negativt om sin justitieminister och kal­la­de tilltaget ”oförsiktigt”. Uttalandet är betydligt vassare än hans standardfras ”det är inte ok” som Stefan Löfven brukar säga om en förort bränns ner eller om en invandrarkvinna blir hedersmördad. Men innan mellandagsrean hade Stefan Löfven själv smitit iväg till Stockholms trängselställe nummer ett, Gallerian på Hamngatan. Är det ok? Efter nyåret blev dessa två huvudpersoner för en undantagslag som ger dem rätten att stänga köpcentra och hindra demonstrationer och möten. Hur ska vi tolka detta? Det finns ett antal alternativ. En del alternativ gillar jag definitivt inte. A. Covid-19 är en bluff. Detta vet ministrarna och struntar i smittorisken. B. De båda ministrarna anser att de står över regler för vanligt folk. C. Löfven och Johansson anser att de inte behöver lyda de övriga i regeringen. D. Sveriges statsminister och justitieminister är båda dumma i huvudet och förstår inte innebörden i sina egna beslut eller sina egna handlingar. Själv tror jag på D, alltså att de båda är hopplöst dumma i huvudet. Men tänk om A gäller och alla har haft rätt som säger att coronapandemin bara är en bluff för att man ska kunna prångla ut falska mediciner och stifta lagar som inskränker människors fri- och rättigheter. Tänk om Stefan Löfven och Morgan Johansson har bluffat hela tiden och inte oroar sig det minsta för något coronavirus. Jag tror inte på A, men Stefan Löfven och Morgan Johansson agerar som om A gäller. Då är de inte bara dumma i huvudet utan osedvanligt megadumma. Det kan till och med vara så allvarligt att B gäller och att lagar som stiftas är till för att hålla folket i schack, men lagarna gäller inte för etablissemanget. Då följer de devisen att alla är lika, men en del är mera lika. Grisar på två ben som Georg Orwell beskriver den typen av ledare. Om C gäller borde de andra i regeringen säga ifrån att det inte är ok att trotsa regeringens intentioner. Socialministern har en skyldighet att träda fram och informera om vad som gäller. Jag bävar inför tanken att resten av regeringen inte har förstått att Stefan Löfven och Morgan Johansson har brutit mot regeringens uttalanden. Om det är så förlorar regeringen sin auktoritet att vara folkets ledare. Men jag tror på D, att clownparet Löfven och Johansson bara är dumma i huvudet och att resten av regeringen har problem