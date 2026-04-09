Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

När tusentals ungrare den 15 mars tågade genom Budapests gator och broar var det en manifestation på landets nationaldag och inte en fredsdemonstration. Vissa mediala källor uppgav just denna förklaring för att stärka Péter Magyar från det konkurrerande Tisza-partiet. Manifestationen den 15 mars hölls till minne av Ungerns heroiska försök att år 1848 vinna självständighet som nation och land. Från den tiden hedrar man en ungersk nationalhjälte – Lajos Kossuth (1802–1894), som ledde nationalistupproret 1848. Österrikiska och ryska trupper besegrade dock ungrarna. Frigörelsen från Österrike misslyckades och Ungern blev en del av kejsardömet Österrike-Ungern. Lajos Kossuth levde resten av sitt liv i exil.

Under denna tid verkade Ungerns store skald Mihály Vörösmarty (1800–1855). Hans hymn ”Maningsrop” blev landets nationalsång.

Ungrarna har inte heller glömt den kortvariga bolsjevikrepubliken under Béla Kun 1920. Tiden efter andra världskriget dominerades av ett kommunistiskt övertagande av makten och förföljelse av ungerska patrioter och adeln. En medlem i familjen Esterházy, en ungersk adelssläkt från 1200-talet, hölls fånge tills han dog på grund av undernäring och sjukdom.

Vad som fortfarande lever starkast i ungrarnas minne är resningen hösten 1956 och det tragiska nederlaget. Konsekvenserna av denna trots allt heroiska handling blev förödande. Det sovjetisk/bolsjevikiska systemet riktades nu mot ungerska patrioter och deras familjer. Mest utsatt blev den redan efter 1945 starkt förföljda katolska kyrkan. Den ungerske kardinalen József Mindszenty (1892–1975) dömdes av kommunisterna till livstidsstraff. Han sökte 1956 skydd på amerikanska ambassaden i Budapest där han vistades till 1971. Förföljelse och trakasserier av katolska trosbekännare och präster blev en del av det socialistiska systemet. Säkerhetstjänsten, polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna dominerades av icke-kristna tjänstemän.

Undertecknad, som har varit reseledare i flera europeiska länder, däribland Ungern, hade möjlighet att som kurir bistå ungerska katoliker med kontakter i den fria världen.

Under årets demonstration den 15 mars ser man i första ledet en man som håller ett krucifix. Detta är en signal och en påminnelse om att man inte glömt vilka som förföljde de kristna ungrarna. Att man längs gator och vid stora vägar kan se bilder föreställande såväl George Soros, Volodymyr Zelenskyj och Ursula von den Leyen har ett tydligt budskap och påminnelse.

Inför valet till det ungerska parlamentet står två personer och två partier emot varandra. Tisza-partiet med Péter Magyar som ledare och Viktor Orbán, med Fidesz-partiet. Intressant är att Magyar betyder ”ungrare”. Huruvida efternamnet är antaget eller riktigt är okänt, men den patriotiska klangen kan ge en viss effekt. Viktor Orbán har valts av sina landsmän fyra gånger, det är osannolikt att det blev ett misstag i räkningen.

Just nu pågår intressanta spekulationer, SVT och SR icke att förglömma. Man tippar redan nu att Tisza-partiet har övertaget och meddelar att folket på Budapests gator går och nästan gråter av allt lidande under Orbáns tid som regeringschef. Den stora smärtan ligger väl bland de bestämmande i EU:s inre krets, då det besvärliga Ungern blockerar en kredit till Ukraina på 90 miljarder euro. Viktor Orbán har dessutom en bundsförvant i Slovakiens premiärminister Robert Fico. Bägge länderna är beroende av rysk gas och olja för att säkra sina länders energibehov. Våra länder först – kan man väl säga. I marginalen kan nämnas att på samma sätt är flera EU-länder, däribland Frankrike, beroende av import av anrikat uran från Rosatom, det vill säga Ryssland. Rosatom har aldrig drabbats av EU:s sanktioner.

Den senaste händelsen som bekymrar många är den amerikanske vicepresidentens officiella statsbesök i Ungern. Det är inte bara själva besöket av USA:s vicepresident utan den politiska och moraliska profil som den tidigare marinsoldaten J.D. Vance representerar. Tystnaden kring hans person och hans bok i svensk media följer den nya metoden inom psyops: Locket på! För oss utbildade inom detta område är det riktigt skojigt att kunna förutse reaktioner och arbetsmetoder.

J.D. Vance är författare till en självbiografisk bok, ”Hillbilly Elegy; A Memoir of a Family and Culture in Crisis”. Och det är denna upplaga, på engelska, från 2016 som man skall läsa. Det finns även en svensk översättning, men den är numera ”borta”, förmodligen ”slutsåld”. J.D. Vance beskriver sin något besvärlig uppväxt, familjens strukturer där mormor och morfar stod för det jordnära och praktiska under besvärliga tider. Men han tar upp Sverige, ett land där man mer eller mindre avskaffade familjeband och tilliten till föräldrar. Boken bör läsas för att förstå vem J. D. Vance verkligen är: Inte bara konverterad katolik och beskyddande familjefar, utan en man med en mycket bredare syn på både livet och politiken. Läs boken och reflektera över innehållet!

Viktor Orbán får alltså stöd av en värdig, moralisk förebild. SVT:s patetiska bild av missnöjda ungrare och vinnande opposition bör justeras en aning. De bör också tänka på att helst intervjua på en korrekt tyska med artighetsformer som numera utplånats från det svenska språket.