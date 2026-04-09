USA:s vicepresident J.D. Vance under statsbesöket i Ungern den 7 april. Stillbild LRT

Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

KRÖNIKA
Den senaste tidens rapportering om den politiska situationen i Ungern och Viktor Orbán återger gissade resultat i det kommande valet till det ungerska parlamentet. Klena kunskaper i Ungerns historia lämnar dock stora brister gällande en saklig förklaring till den politiska situationen. Samtidigt förbises den nya formen av psyops som går ut på att lägga tystnadens tunga lock över historiska händelser. Metoden praktiseras numera allmänt i Sverige.

När tusentals ungrare den 15 mars tågade genom Budapests gator och broar var det en manifestation på landets nationaldag och inte en fredsdemonstration. Vissa mediala källor uppgav just denna förklaring för att stärka Péter Magyar från det konkurrerande Tisza-partiet. Manifestationen den 15 mars hölls till minne av Ungerns heroiska försök att år 1848 vinna självständighet som nation och land. Från den tiden hedrar man en ungersk nationalhjälte – Lajos Kossuth (1802–1894), som ledde nationalistupproret 1848. Österrikiska och ryska trupper besegrade dock ungrarna. Frigörelsen från Österrike misslyckades och Ungern blev en del av kejsardömet Österrike-Ungern. Lajos Kossuth levde resten av sitt liv i exil.

Péter Magyar, ledare för Tisza-partiet. Stillbild TRWM

 

Under denna tid verkade Ungerns store skald Mihály Vörösmarty (1800–1855). Hans hymn ”Maningsrop” blev landets nationalsång.

Ungrarna har inte heller glömt den kortvariga bolsjevikrepubliken under Béla Kun 1920. Tiden efter andra världskriget dominerades av ett kommunistiskt övertagande av makten och förföljelse av ungerska patrioter och adeln. En medlem i familjen Esterházy, en ungersk adelssläkt från 1200-talet, hölls fånge tills han dog på grund av undernäring och sjukdom.

Vad som fortfarande lever starkast i ungrarnas minne är resningen hösten 1956 och det tragiska nederlaget. Konsekvenserna av denna trots allt heroiska handling blev förödande. Det sovjetisk/bolsjevikiska systemet riktades nu mot ungerska patrioter och deras familjer. Mest utsatt blev den redan efter 1945 starkt förföljda katolska kyrkan. Den ungerske kardinalen József Mindszenty (1892–1975) dömdes av kommunisterna till livstidsstraff. Han sökte 1956 skydd på amerikanska ambassaden i Budapest där han vistades till 1971. Förföljelse och trakasserier av katolska trosbekännare och präster blev en del av det socialistiska systemet. Säkerhetstjänsten, polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna dominerades av icke-kristna tjänstemän.

Undertecknad, som har varit reseledare i flera europeiska länder, däribland Ungern, hade möjlighet att som kurir bistå ungerska katoliker med kontakter i den fria världen.

Under årets demonstration den 15 mars ser man i första ledet en man som håller ett krucifix. Detta är en signal och en påminnelse om att man inte glömt vilka som förföljde de kristna ungrarna. Att man längs gator och vid stora vägar kan se bilder föreställande såväl George Soros, Volodymyr Zelenskyj och Ursula von den Leyen har ett tydligt budskap och påminnelse.

Inför valet till det ungerska parlamentet står två personer och två partier emot varandra. Tisza-partiet med Péter Magyar som ledare och Viktor Orbán, med Fidesz-partiet. Intressant är att Magyar betyder ”ungrare”. Huruvida efternamnet är antaget eller riktigt är okänt, men den patriotiska klangen kan ge en viss effekt. Viktor Orbán har valts av sina landsmän fyra gånger, det är osannolikt att det blev ett misstag i räkningen.

Just nu pågår intressanta spekulationer, SVT och SR icke att förglömma. Man tippar redan nu att Tisza-partiet har övertaget och meddelar att folket på Budapests gator går och nästan gråter av allt lidande under Orbáns tid som regeringschef. Den stora smärtan ligger väl bland de bestämmande i EU:s inre krets, då det besvärliga Ungern blockerar en kredit till Ukraina på 90 miljarder euro. Viktor Orbán har dessutom en bundsförvant i Slovakiens premiärminister Robert Fico. Bägge länderna är beroende av rysk gas och olja för att säkra sina länders energibehov. Våra länder först – kan man väl säga. I marginalen kan nämnas att på samma sätt är flera EU-länder, däribland Frankrike, beroende av import av anrikat uran från Rosatom, det vill säga Ryssland. Rosatom har aldrig drabbats av EU:s sanktioner.

Den senaste händelsen som bekymrar många är den amerikanske vicepresidentens officiella statsbesök i Ungern. Det är inte bara själva besöket av USA:s vicepresident utan den politiska och moraliska profil som den tidigare marinsoldaten J.D. Vance representerar. Tystnaden kring hans person och hans bok i svensk media följer den nya metoden inom psyops: Locket på! För oss utbildade inom detta område är det riktigt skojigt att kunna förutse reaktioner och arbetsmetoder.

J.D. Vance självbiografiska bok, en viktig läsning för alla som
vill förstå hans tankebanor och värderingar.

J.D. Vance är författare till en självbiografisk bok, ”Hillbilly Elegy; A Memoir of a Family and Culture in Crisis”. Och det är denna upplaga, på engelska, från 2016 som man skall läsa. Det finns även en svensk översättning, men den är numera ”borta”, förmodligen ”slutsåld”. J.D. Vance beskriver sin något besvärlig uppväxt, familjens strukturer där mormor och morfar stod för det jordnära och praktiska under besvärliga tider. Men han tar upp Sverige, ett land där man mer eller mindre avskaffade familjeband och tilliten till föräldrar. Boken bör läsas för att förstå vem J. D. Vance verkligen är: Inte bara konverterad katolik och beskyddande familjefar, utan en man med en mycket bredare syn på både livet och politiken. Läs boken och reflektera över innehållet!

Viktor Orbán får alltså stöd av en värdig, moralisk förebild.  SVT:s patetiska bild av missnöjda ungrare och vinnande opposition bör justeras en aning. De bör också tänka på att helst intervjua på en korrekt tyska med artighetsformer som numera utplånats från det svenska språket.

  • , 21:11

Sophie Kielbowska

april 9, 2026

Vasallstaterna har talat!

Vasallstaterna har talat!

av Claes Lindh
april 3, 2026

🟠 KRÖNIKA Den 19 mars publicerade Sveriges regering på sin hemsida ett fördömande av att Iran inte tillät fraktfartyg från fientligt inställda länder att passera Hormuzsundet. Uttalandet gjordes gemensamt med Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Japan, Kanada, Sydkorea, Nya Zeeland, Danmark, Lettland, Slovenien, Estland, Norge, Finland, Tjeckien, Rumänien, Bahrain och Litauen.

Försvara en idé – eller en idol?

Försvara en idé – eller en idol?

av Gustav Kasselstrand
april 1, 2026

🟠 OPINION: GUSTAV KASSELSTRAND Normalt sett borde en medborgares åsikter avgöra vilken makthavare hon väljer. Men politikens personcentrering har urartat i en tilltagande idoldyrkan, och vänt sambandet i omvänd riktning: Nu är det makthavaren som avgör vilka åsikter en medborgare väljer. Idolerna avgör idéerna, inte tvärtom. Det skriver Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand i veckans opinionsartikel.

Vi behöver din hjälp att växa

Vi behöver din hjälp att växa

av Christer Ericsson
april 1, 2026

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Nya Tider förlorade presstödet 2023 efter att EU i praktiken tvingat Sverige att avskaffa det, trots att det strider mot grundlagen att avskaffa ett stöd som leder till att företag i den drabbade branschen slås ut. Det kringgick man genom att införa ett övergångsstöd, vilket med flit gjordes svårt att ansöka om med korta deadlines och andra fula trick. Det skulle dessutom betalas ut retroaktivt, återigen med flit, då de visste att få kan avstå lön under mer än ett halvår. Flera mindre tidningar slogs ut redan då. Pengarna betalades dessutom ut senare än utlovat, för att ytterligare sätta press på mindre medier. Några föll också på mållinjen.

Forntidskultur murbräcka för Sverigevänlig attityd

Forntidskultur murbräcka för Sverigevänlig attityd

av Lennart Svensson
mars 30, 2026

🟠 OPINION: LENNART SVENSSON Sveriges kulturliv är stagnerat. I systemmedia rullar allt på som förr. Ingen revolution står för dörren att döma av dess tidningar, böcker och TV-program. Allt är småtrevligt och lätthanterligt. Massinvandring och svenskhetens bevarande är icke-frågor. Men på ett område smyger sig en Sverigevänlig attityd in. Även mainstreamen erkänner idag att Sveriges forntid var en vital tid.

Europas sjuke man

Europas sjuke man

av Vávra Suk
mars 27, 2026

🟠 LEDARE På 1830-talet liknade den ryske tsaren Nikolaj det osmanska riket vid ”en sjuk man – en väldigt sjuk man”. Anledningen var det turkiskdominerade imperiets långvariga ekonomiska, sociala och politiska förfall. Men i denna sjukdom växte också något friskt fram – ett stort antal olika folk förklarade sig självständiga och grundade sina egna länder, särskilt från 1870-talet fram till att det osmanska riket slutligen kollapsade i samband med första världskriget.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Tre historiska svenska kyrkor
Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
