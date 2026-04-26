Restore Britain fortsätter växa – satsar på hemmaplan inför majvalen

Det var i februari som den tidigare Reform UK-politikern Rupert Lowe meddelade att hans politiska organisation Restore Britain skulle omvandlas till ett parti. Syftet var tydligt: att bygga ett alternativ för väljare som vill se en långt mer omfattande återvandringspolitik än vad något etablerat brittiskt parti förespråkar. Den 28 mars meddelade Lowe att partiet nått smått otroliga 122 000 medlemmar, fler än Konservativa partiet.
– Jag tycker alla kan känna sig väldigt stolta över det faktum att denna revolution av sunt förnuft som sker inom Restore Britain sprider sig snabbt, säger Lowe i videon där han meddelar att Restore Britain nu gått om det tidigare regeringspartiet i storlek.
När den brittiska valkommissionen den 20 mars registrerade Restore Britain som ett politiskt parti hade 16 lokalpolitiker från Reform UK redan anslutit sig till rörelsen. Sedan dess har ytterligare ett par partilösa politiker anslutit till sig Lowes parti.
Bland de politiker som lämnat Reform UK tycks flera ha gjort det som ett ställningstagande mot partiledaren Nigel Farage. Kieran Mishchuk, ledamot i Swale Borough Council, hänvisar exempelvis till en ”personlighetskult” runt Farage inom Reform UK som skäl till partibytet. Enligt Mishchuk är det tydligt att Lowe, snarare än Farage, leder det ”sanna antietablissemangspartiet”.
– Jag föredrar helt enkelt Lowe, säger han.
Rupert Lowe har även hyllats för hur han bemöter kritiker – rakt, ärligt och utan att tona ned sina åsikter, som när han skrev på plattformen X:
”Jag såg just en video från någon sjabbig vänster-influerare som påstår att Restore Britain vill avlägsna en miljon människor under loppet av fem år. Jag vill att vårt svar ska vara väldigt tydligt, eftersom detta är flagrant desinformation. Vi kommer att deportera långt fler än så.”
Inlägget har fullkomligt överösts med positiva reaktioner, inklusive ett flertal som skriver att det ensamt hade räckt för att få dem att rösta på, eller till och med ansluta sig till partiet.
Det största deportationsprogrammet i brittisk historia
Sedan partilanseringen har Rupert Lowe i videor och inlägg på sociala medier profilerat Restore Britain med krav på ett stopp för massinvandringen och en omfattande deporteringskampanj. Budskapet tycks ha gått hem hos en inte obetydlig del av väljarkåren. Enligt den senaste opinionsmätningen från Findoutnow skulle 8 procent av väljarna rösta på Restore Britain om det vore val idag. Mätningen visar dessutom att 16 procent bedömer det som troligt att de skulle överväga att lägga sin röst på partiet.
Det handlar framför allt om väljare som tidigare röstat på Reform UK, men också om väljare från andra partier som sätter invandringsfrågan högt.
I ett policydokument som Lowe beskrivit som ”det största deportationsprogrammet i brittisk historia” framgår det att Restore Britain vill avveckla asylsystemet helt och arbeta för att avlägsna samtliga illegala invandrare från Storbritannien. Med uppemot 200 000 tvångsdeporteringar per år kombinerat med en halv miljon frivilliga avresor bedömer partiet att man inom bara några år skulle lyckas nå målet. Genom att göra det i princip omöjligt för illegala invandrare att leva i Storbritannien menar partiet att det går att stimulera en massiv spontan återvandringsrörelse bland den icke-brittiska befolkningen.
I ett förtydligande har Lowe skrivit att detta bara är första steget, då partiet även vill repatriera legala invandrare i hög utsträckning. I inlägget nämner han specifikt islamister, kriminella invandrare och sådana som ”inte kan engelska, vägrar arbeta, uppbär bidrag, bor i socialbostäder, hatar vårt sätt att leva eller till och med aktivt vill skada oss”. I slutändan ska antalet invandrare som bosätter sig i Storbritannien enligt Lowes vision handla om ”tusentals, inte hundratusentals”.
Kampanjer och konfrontationer med makthavare
Även om återvandring är partiets viktigaste fråga har Restore Britain redan hunnit profilera sig i en rad andra frågor. Den mest framgångsrika kampanjen är ett Crowdfunder-projekt där man i skrivande stund lyckats samla in motsvarande en miljon kronor från 23 000 personer för att genomföra en oberoende utredning av de många skandalerna kopplade till utländska våldtäktsligor i Storbritannien.
Insamlingen pågår fram till den 20 juni. Därefter följer en process i tre led: först insamling av skriftlig bevisning, sedan flerdagars utfrågningar och slutligen publiceringen av en rapport. Det utlovas även juridiskt stöd och vittnesskydd för offer som träder fram och att eventuellt överskott ska gå till offerstödjande organisationer.
Lowe valdes ursprungligen in i det brittiska parlamentet som en av Nigel Farages fem ledamöter för Reform UK. Men efter en infekterad konflikt med partiledningen – som han själv har beskrivit som en följd av sin kritik mot Farages ledarskap och sitt förespråkande av en mer radikal återvandringspolitik – lämnade han partiet. Sedan han började bygga Restore Britain har han gått från att vara en ledamot bland andra till att kliva fram som ledare för en egen politisk rörelse, med en tydligt mer offensiv roll även i parlamentet.
Som ledamot i Public Accounts Committee (underhusets revisionsutskott) – som granskar hur skattepengar används och hur myndigheter sköts – har han uppträtt lika konfrontativt i utfrågningar av tjänstemän och myndighetschefer som i sin kritik av brittisk migrationspolitik på sociala medier. Ett exempel är en utfrågning av representanter från finansdepartementet i december förra året, där offentliga utgifter som inte redovisats beskrevs som ”saknad data”.
– Om jag hade drivit ett publikt eller privat företag med en sådan här revisionsrapport hade jag förmodligen hamnat i fängelse, sa Lowe.