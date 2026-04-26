Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Restore Britain har på bara några månader lyckats rekrytera tiotusentals medlemmar. På sociala medier framträder bilden av ett radikalt och aktivt parti som delar ut flygblad, anordnar möten och sprider Restore Britains budskap. Foto: Restore Britain på Facebook

Restore Britain fortsätter växa – satsar på hemmaplan inför majvalen

  • , 16:34
UTRIKES
Efter brytningen med Nigel Farages Reform UK har Rupert Lowe trätt fram som en allt tydligare frontfigur för det mer radikala nationalistiska partiet Restore Britain. Partiet har redan rekryterat fler medlemmar än många etablerade partier och går efter framgångsrika kampanjer in i lokalvalen i maj med självförtroende.

Det var i februari som den tidigare Reform UK-politi­kern Rupert Lowe medde­lade att hans politiska or­ganisation Restore Britain skulle omvandlas till ett parti. Syftet var tydligt: att bygga ett alternativ för väljare som vill se en långt mer omfattande återvandringspolitik än vad något etablerat brittiskt parti fö­respråkar. Den 28 mars meddelade Lowe att partiet nått smått otroliga 122 000 medlemmar, fler än Konser­vativa partiet.

– Jag tycker alla kan känna sig väl­digt stolta över det faktum att denna revolution av sunt förnuft som sker inom Restore Britain sprider sig snabbt, säger Lowe i videon där han meddelar att Restore Britain nu gått om det tidigare regeringspartiet i storlek.

När den brittiska valkommissio­nen den 20 mars registrerade Resto­re Britain som ett politiskt parti hade 16 lokalpolitiker från Reform UK re­dan anslutit sig till rörelsen. Sedan dess har ytterligare ett par partilösa politiker anslutit till sig Lowes parti.

Rupert Lowe kombinerar politiska kampanjer bland gräsrötterna med en offensiv och konfrontativ debattstil i det brittiska underhuset. Stillbild: Parliament Watch på YouTube

 

Bland de politiker som lämnat Reform UK tycks flera ha gjort det som ett ställningstagande mot partileda­ren Nigel Farage. Kieran Mishchuk, ledamot i Swale Borough Council, hänvisar exempelvis till en ”person­lighetskult” runt Farage inom Re­form UK som skäl till partibytet. En­ligt Mishchuk är det tydligt att Lowe, snarare än Farage, leder det ”sanna antietablissemangspartiet”.

– Jag föredrar helt enkelt Lowe, sä­ger han.

Rupert Lowe har även hyllats för hur han bemöter kritiker – rakt, är­ligt och utan att tona ned sina åsikter, som när han skrev på plattformen X:

”Jag såg just en video från någon sjabbig vänster-influerare som på­står att Restore Britain vill avlägsna en miljon människor under loppet av fem år. Jag vill att vårt svar ska vara väldigt tydligt, eftersom detta är flagrant desinformation. Vi kommer att deportera långt fler än så.”

Inlägget har fullkomligt överösts med positiva reaktioner, inklusive ett flertal som skriver att det ensamt hade räckt för att få dem att rösta på, eller till och med ansluta sig till par­tiet.

Det största deportationsprogrammet i brittisk historia

Sedan partilanseringen har Rupert Lowe i videor och inlägg på sociala medier profilerat Restore Britain med krav på ett stopp för massinvandringen och en omfattande de­porteringskampanj. Budskapet tycks ha gått hem hos en inte obetydlig del av väljarkåren. Enligt den senaste opinionsmätningen från Findout­now skulle 8 procent av väljarna rös­ta på Restore Britain om det vore val idag. Mätningen visar dessutom att 16 procent bedömer det som troligt att de skulle överväga att lägga sin röst på partiet.

Det handlar framför allt om väl­jare som tidigare röstat på Reform UK, men också om väljare från andra partier som sätter invandringsfrå­gan högt.

I ett policydokument som Lowe beskrivit som ”det största deporta­tionsprogrammet i brittisk historia” framgår det att Restore Britain vill avveckla asylsystemet helt och ar­beta för att avlägsna samtliga ille­gala invandrare från Storbritannien. Med uppemot 200 000 tvångsdepor­teringar per år kombinerat med en halv miljon frivilliga avresor bedö­mer partiet att man inom bara några år skulle lyckas nå målet. Genom att göra det i princip omöjligt för illegala invandrare att leva i Storbritannien menar partiet att det går att stimu­lera en massiv spontan återvand­ringsrörelse bland den icke-brittiska befolkningen.

I ett förtydligande har Lowe skri­vit att detta bara är första steget, då partiet även vill repatriera legala in­vandrare i hög utsträckning. I inläg­get nämner han specifikt islamister, kriminella invandrare och sådana som ”inte kan engelska, vägrar ar­beta, uppbär bidrag, bor i socialbostäder, hatar vårt sätt att leva eller till och med aktivt vill skada oss”. I slutändan ska antalet invandrare som bosätter sig i Storbritannien en­ligt Lowes vision handla om ”tusen­tals, inte hundratusentals”.

Kampanjer och konfrontationer med makthavare

Även om återvandring är partiets viktigaste fråga har Restore Britain redan hunnit profilera sig i en rad andra frågor. Den mest framgångs­rika kampanjen är ett Crowdfunder-projekt där man i skrivande stund lyckats samla in motsvarande en miljon kronor från 23 000 personer för att genomföra en oberoende ut­redning av de många skandalerna kopplade till utländska våldtäktsligor i Storbritannien.

Via kampanjen ”The Rape Gang Inquiry” har Restore Britain lyckats samla in stora summor pengar i syfte att göra det staten misslyckats med: Undersöka omständigheterna kring de utländska våldtäktsligorna som med medial censur kunde härja ostört under decennier. Skärmbild: crowdfunder.co.uk

 

Insamlingen pågår fram till den 20 juni. Därefter följer en process i tre led: först insamling av skriftlig bevis­ning, sedan flerdagars utfrågningar och slutligen publiceringen av en rapport. Det utlovas även juridiskt stöd och vittnesskydd för offer som träder fram och att eventuellt över­skott ska gå till offerstödjande orga­nisationer.

Lowe valdes ursprungligen in i det brittiska parlamentet som en av Nigel Farages fem ledamöter för Reform UK. Men efter en infekterad konflikt med partiledningen – som han själv har beskrivit som en följd av sin kritik mot Farages ledarskap och sitt förespråkande av en mer ra­dikal återvandringspolitik – lämnade han partiet. Sedan han började byg­ga Restore Britain har han gått från att vara en ledamot bland andra till att kliva fram som ledare för en egen politisk rörelse, med en tydligt mer offensiv roll även i parlamentet.

Som ledamot i Public Accounts Committee (underhusets revisions­utskott) – som granskar hur skattepengar används och hur myndig­heter sköts – har han uppträtt lika konfrontativt i utfrågningar av tjänstemän och myndighetschefer som i sin kritik av brittisk migra­tionspolitik på sociala medier. Ett exempel är en utfrågning av repre­sentanter från finansdepartementet i december förra året, där offentliga utgifter som inte redovisats beskrevs som ”saknad data”.

– Om jag hade drivit ett publikt el­ler privat företag med en sådan här revisionsrapport hade jag förmodli­gen hamnat i fängelse, sa Lowe.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  , 16:34

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

april 26, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av "Rage", en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Återvandring är en helt nödvändig prioritering
Clara Bosque Wiberg inför rätta för spottattack mot Nick Alinia

Free West Media

The US and Israel’s Hidden War Plan: The Fulfillment of Doomsday Prophecies
Forever War for Israel
The Erasure of White European Heritage in South Africa

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.