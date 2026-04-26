Restore Britain fortsätter växa – satsar på hemmaplan inför majvalen

Det var i februari som den tidigare Reform UK-politi­kern Rupert Lowe medde­lade att hans politiska or­ganisation Restore Britain skulle omvandlas till ett parti. Syftet var tydligt: att bygga ett alternativ för väljare som vill se en långt mer omfattande återvandringspolitik än vad något etablerat brittiskt parti fö­respråkar. Den 28 mars meddelade Lowe att partiet nått smått otroliga 122 000 medlemmar, fler än Konser­vativa partiet.

– Jag tycker alla kan känna sig väl­digt stolta över det faktum att denna revolution av sunt förnuft som sker inom Restore Britain sprider sig snabbt, säger Lowe i videon där han meddelar att Restore Britain nu gått om det tidigare regeringspartiet i storlek.

När den brittiska valkommissio­nen den 20 mars registrerade Resto­re Britain som ett politiskt parti hade 16 lokalpolitiker från Reform UK re­dan anslutit sig till rörelsen. Sedan dess har ytterligare ett par partilösa politiker anslutit till sig Lowes parti.

Bland de politiker som lämnat Reform UK tycks flera ha gjort det som ett ställningstagande mot partileda­ren Nigel Farage. Kieran Mishchuk, ledamot i Swale Borough Council, hänvisar exempelvis till en ”person­lighetskult” runt Farage inom Re­form UK som skäl till partibytet. En­ligt Mishchuk är det tydligt att Lowe, snarare än Farage, leder det ”sanna antietablissemangspartiet”.

– Jag föredrar helt enkelt Lowe, sä­ger han.

Rupert Lowe har även hyllats för hur han bemöter kritiker – rakt, är­ligt och utan att tona ned sina åsikter, som när han skrev på plattformen X:

”Jag såg just en video från någon sjabbig vänster-influerare som på­står att Restore Britain vill avlägsna en miljon människor under loppet av fem år. Jag vill att vårt svar ska vara väldigt tydligt, eftersom detta är flagrant desinformation. Vi kommer att deportera långt fler än så.”

Inlägget har fullkomligt överösts med positiva reaktioner, inklusive ett flertal som skriver att det ensamt hade räckt för att få dem att rösta på, eller till och med ansluta sig till par­tiet.

Det största deportationsprogrammet i brittisk historia

Sedan partilanseringen har Rupert Lowe i videor och inlägg på sociala medier profilerat Restore Britain med krav på ett stopp för massinvandringen och en omfattande de­porteringskampanj. Budskapet tycks ha gått hem hos en inte obetydlig del av väljarkåren. Enligt den senaste opinionsmätningen från Findout­now skulle 8 procent av väljarna rös­ta på Restore Britain om det vore val idag. Mätningen visar dessutom att 16 procent bedömer det som troligt att de skulle överväga att lägga sin röst på partiet.

Det handlar framför allt om väl­jare som tidigare röstat på Reform UK, men också om väljare från andra partier som sätter invandringsfrå­gan högt.

I ett policydokument som Lowe beskrivit som ”det största deporta­tionsprogrammet i brittisk historia” framgår det att Restore Britain vill avveckla asylsystemet helt och ar­beta för att avlägsna samtliga ille­gala invandrare från Storbritannien. Med uppemot 200 000 tvångsdepor­teringar per år kombinerat med en halv miljon frivilliga avresor bedö­mer partiet att man inom bara några år skulle lyckas nå målet. Genom att göra det i princip omöjligt för illegala invandrare att leva i Storbritannien menar partiet att det går att stimu­lera en massiv spontan återvand­ringsrörelse bland den icke-brittiska befolkningen.

I ett förtydligande har Lowe skri­vit att detta bara är första steget, då partiet även vill repatriera legala in­vandrare i hög utsträckning. I inläg­get nämner han specifikt islamister, kriminella invandrare och sådana som ”inte kan engelska, vägrar ar­beta, uppbär bidrag, bor i socialbostäder, hatar vårt sätt att leva eller till och med aktivt vill skada oss”. I slutändan ska antalet invandrare som bosätter sig i Storbritannien en­ligt Lowes vision handla om ”tusen­tals, inte hundratusentals”.

Kampanjer och konfrontationer med makthavare

Även om återvandring är partiets viktigaste fråga har Restore Britain redan hunnit profilera sig i en rad andra frågor. Den mest framgångs­rika kampanjen är ett Crowdfunder-projekt där man i skrivande stund lyckats samla in motsvarande en miljon kronor från 23 000 personer för att genomföra en oberoende ut­redning av de många skandalerna kopplade till utländska våldtäktsligor i Storbritannien.

Insamlingen pågår fram till den 20 juni. Därefter följer en process i tre led: först insamling av skriftlig bevis­ning, sedan flerdagars utfrågningar och slutligen publiceringen av en rapport. Det utlovas även juridiskt stöd och vittnesskydd för offer som träder fram och att eventuellt över­skott ska gå till offerstödjande orga­nisationer.

Lowe valdes ursprungligen in i det brittiska parlamentet som en av Nigel Farages fem ledamöter för Reform UK. Men efter en infekterad konflikt med partiledningen – som han själv har beskrivit som en följd av sin kritik mot Farages ledarskap och sitt förespråkande av en mer ra­dikal återvandringspolitik – lämnade han partiet. Sedan han började byg­ga Restore Britain har han gått från att vara en ledamot bland andra till att kliva fram som ledare för en egen politisk rörelse, med en tydligt mer offensiv roll även i parlamentet.

Som ledamot i Public Accounts Committee (underhusets revisions­utskott) – som granskar hur skattepengar används och hur myndig­heter sköts – har han uppträtt lika konfrontativt i utfrågningar av tjänstemän och myndighetschefer som i sin kritik av brittisk migra­tionspolitik på sociala medier. Ett exempel är en utfrågning av repre­sentanter från finansdepartementet i december förra året, där offentliga utgifter som inte redovisats beskrevs som ”saknad data”.

– Om jag hade drivit ett publikt el­ler privat företag med en sådan här revisionsrapport hade jag förmodli­gen hamnat i fängelse, sa Lowe.