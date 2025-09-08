Förlagsbutiken
Ricky Jones, ledamot i Dartfords stadsfullmäktige för Labour, sade inför jublande antirasister att de måste ”skära halsen” av alla ”vidriga nazistfascister”, som han kort dessförinnan anklagat för bland annat att ha satt rakblad på offentliga platser (källan till påståendet: Jones själv). Han drog sedan ett finger över halsen vilket tycktes understryka att han menade allvar, och näste talare inledde snart en talkör som skanderade ”krossa rasismen”. Ricky Jones friades av en jury den 15 augusti. Många menar att det nu är omöjligt att förneka att det råder dubbla måttstockar i det brittiska rättsväsendet – vilket innebär att Storbritannien inte längre kan räknas som en legitim rättsstat. Skärmavbild: X

Ricky Jones frikänd – ”yttrandefrihet är ett skämt i Storbritannien”

  15:24
UTRIKES
Ricky Jones, Labourpolitikern som uppmanat en redan uppretad pöbel att skära halsen av invandringskritiker, frikändes av en domstol i mitten av augusti. Domen har väckt både förvåning och bestörtning, och även stora brittiska medier riktar nu hård kritik mot landets alltmer öppet auktoritära rättsväsende.

I september 2024 skakades Stor­britannien av raskravaller efter att Walesfödde rwandiern Axel Rudakubana begått ett mass­mord på små flickor i Southport. Efter att kravallerna till sist slagits ned av polisen, dömdes invandrings­kritiker till drakoniska straff för småbrott och yttrandefrihetsbrott efter att ha skyndats igenom rätts­processer.

Efter att ett år gått har nu domen fallit mot Labourpolitikern Ricky Jo­nes, som fångades på film när han uppmanade en folkmassa att skära halsen av invandringskritiker.

Ricky Jones frikändes.

Arga reaktioner

Många kunde knappt tro det. Även det brittiska rättsväsendets hårdaste kritiker hade trott att fallet var för solklart för att han skulle slippa un­dan helt.

Många hade redan pekat på det orimliga i att han varit på fri fot hela vägen fram till rättegången, medan invandringskritiker som stod åtalade för mindre allvarliga brott tvingades välja mellan att erkänna sig skyldiga eller att tillbringa hela tiden fram till rättegången i häkte. Men att han skulle frikännas helt tycks inga fram­trädande röster ha förutspått.

”Implikationerna är skrämmande”, menar journalisten Lee Harris på borgerliga GB News. Ingen kan längre tvivla på att rättsväsendet tillämpar dubbla måttstockar där ras och politisk tillhörighet avgör hur du blir behandlad av rättsväsendet. Skärmavbild: X

 

David Bellamy, ledamot i invand­ringskritiska Reform UK och kom­munfullmäktige i South Kesteven District Council, skriver på X:

”Jag trodde inte att det fanns NÅ­GON möjlighet att Ricky Jones skulle gå fri. Inte en chans. Det var tydligt för alla. Men jag hade hopplöst fel, eller hur? Det brittiska rättssystemet är trasigt.”

Nigel Farage, partiledare för Re­form UK, kallade frikännandet ett ”flagrant exempel på dubbla mått­stockar”. Dubbla måttstockar inom rättsväsendet, two tier justice, har blivit ett begrepp inom den brit­tiska debatten och gett upphov till öknamnet ”Two-tier Keir” för pre­miärministern Keir Starmer, särskilt på grund av hans agerande under och efter raskravallerna i september 2024 (se NyT nr.13/2024).

Även från den brittiska medströmshögern kom protester. Förre inrikesminis­tern James Cleverly kallade i ett inlägg på X domen ”pervers” och skugginrikesmi­nistern Chris Philp kallade det ”häpnads­väckande” att ”en Labour-ledamot som fångades på video där han uppmanar till att skära av halsen på folk släpps fri utan åtgärd, medan Lucy Connolly fick 31 må­nader i fängelse för att ha skrivit ett inlägg som inte var värre”.

European Conservative är av samma åsikt – liksom Telegraph, Spectator och Spiked. Att även massmedier i den politiska mittfåran protesterar mot Storbritanniens utveckling till en fullfjädrad polisstat är något relativt nytt, men har hittills inte tagits upp av svenska medier, trots deras stora intresse för påstått likartad utveckling i exempelvis Ungern. Skärmavbild European Conservative

 

  • , 15:24

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

september 8, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

