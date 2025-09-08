Ricky Jones frikänd – ”yttrandefrihet är ett skämt i Storbritannien”

I september 2024 skakades Storbritannien av raskravaller efter att Walesfödde rwandiern Axel Rudakubana begått ett massmord på små flickor i Southport. Efter att kravallerna till sist slagits ned av polisen, dömdes invandringskritiker till drakoniska straff för småbrott och yttrandefrihetsbrott efter att ha skyndats igenom rättsprocesser.
Efter att ett år gått har nu domen fallit mot Labourpolitikern Ricky Jones, som fångades på film när han uppmanade en folkmassa att skära halsen av invandringskritiker.
Ricky Jones frikändes.
Arga reaktioner
Många kunde knappt tro det. Även det brittiska rättsväsendets hårdaste kritiker hade trott att fallet var för solklart för att han skulle slippa undan helt.
Många hade redan pekat på det orimliga i att han varit på fri fot hela vägen fram till rättegången, medan invandringskritiker som stod åtalade för mindre allvarliga brott tvingades välja mellan att erkänna sig skyldiga eller att tillbringa hela tiden fram till rättegången i häkte. Men att han skulle frikännas helt tycks inga framträdande röster ha förutspått.
David Bellamy, ledamot i invandringskritiska Reform UK och kommunfullmäktige i South Kesteven District Council, skriver på X:
”Jag trodde inte att det fanns NÅGON möjlighet att Ricky Jones skulle gå fri. Inte en chans. Det var tydligt för alla. Men jag hade hopplöst fel, eller hur? Det brittiska rättssystemet är trasigt.”
Nigel Farage, partiledare för Reform UK, kallade frikännandet ett ”flagrant exempel på dubbla måttstockar”. Dubbla måttstockar inom rättsväsendet, two tier justice, har blivit ett begrepp inom den brittiska debatten och gett upphov till öknamnet ”Two-tier Keir” för premiärministern Keir Starmer, särskilt på grund av hans agerande under och efter raskravallerna i september 2024 (se NyT nr.13/2024).
Även från den brittiska medströmshögern kom protester. Förre inrikesministern James Cleverly kallade i ett inlägg på X domen ”pervers” och skugginrikesministern Chris Philp kallade det ”häpnadsväckande” att ”en Labour-ledamot som fångades på video där han uppmanar till att skära av halsen på folk släpps fri utan åtgärd, medan Lucy Connolly fick 31 månader i fängelse för att ha skrivit ett inlägg som inte var värre”.