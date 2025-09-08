Ricky Jones frikänd – ”yttrandefrihet är ett skämt i Storbritannien”

I september 2024 skakades Stor­britannien av raskravaller efter att Walesfödde rwandiern Axel Rudakubana begått ett mass­mord på små flickor i Southport. Efter att kravallerna till sist slagits ned av polisen, dömdes invandrings­kritiker till drakoniska straff för småbrott och yttrandefrihetsbrott efter att ha skyndats igenom rätts­processer.

Efter att ett år gått har nu domen fallit mot Labourpolitikern Ricky Jo­nes, som fångades på film när han uppmanade en folkmassa att skära halsen av invandringskritiker.

Ricky Jones frikändes.

Arga reaktioner

Många kunde knappt tro det. Även det brittiska rättsväsendets hårdaste kritiker hade trott att fallet var för solklart för att han skulle slippa un­dan helt.

Många hade redan pekat på det orimliga i att han varit på fri fot hela vägen fram till rättegången, medan invandringskritiker som stod åtalade för mindre allvarliga brott tvingades välja mellan att erkänna sig skyldiga eller att tillbringa hela tiden fram till rättegången i häkte. Men att han skulle frikännas helt tycks inga fram­trädande röster ha förutspått.

David Bellamy, ledamot i invand­ringskritiska Reform UK och kom­munfullmäktige i South Kesteven District Council, skriver på X:

”Jag trodde inte att det fanns NÅ­GON möjlighet att Ricky Jones skulle gå fri. Inte en chans. Det var tydligt för alla. Men jag hade hopplöst fel, eller hur? Det brittiska rättssystemet är trasigt.”

Nigel Farage, partiledare för Re­form UK, kallade frikännandet ett ”flagrant exempel på dubbla mått­stockar”. Dubbla måttstockar inom rättsväsendet, two tier justice, har blivit ett begrepp inom den brit­tiska debatten och gett upphov till öknamnet ”Two-tier Keir” för pre­miärministern Keir Starmer, särskilt på grund av hans agerande under och efter raskravallerna i september 2024 (se NyT nr.13/2024).

Även från den brittiska medströmshögern kom protester. Förre inrikesminis­tern James Cleverly kallade i ett inlägg på X domen ”pervers” och skugginrikesmi­nistern Chris Philp kallade det ”häpnads­väckande” att ”en Labour-ledamot som fångades på video där han uppmanar till att skära av halsen på folk släpps fri utan åtgärd, medan Lucy Connolly fick 31 må­nader i fängelse för att ha skrivit ett inlägg som inte var värre”.