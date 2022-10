Riksåklagaren vill att uttalande om IQ-skillnader mellan folkgrupper prövas i Högsta domstolen

Bertil Malmberg (SD) uttalade sig i Sörmlands regionfullmäktige år 2021 om sydsudanesers låga genomsnittliga intelligensnivå. Malmberg menade att gruppen kan förväntas bli svårintegrerad på den svenska arbetsmarknaden. Uttalandet väckte ramaskri och Malmberg uteslöts sedermera från Sverigedemokraterna. Han dömdes av Nyköpings tingsrätt för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter, en dom som sedan fastställdes av Svea hovrätt i år. Trots att Malmberg förlorat i båda instanserna, vill nu riksåklagaren att fallet prövas i Högsta domstolen. En fällande dom där skulle leda till ett prejudikat där diskussioner om folkgruppers IQ-nivåer kriminaliseras. Nu reagerar den världsberömde professorn Richard Lynn, som är författare till boken IQ and the Wealth of Nations. ”Politikern från Sverige­demokraterna som dömdes för hets mot folkgrupp efter att ha uttalat att sydsudaneser har låg IQ, han sa bara sanningen”, säger Lynn i en kommentar till Nya Tider.