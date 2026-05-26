Riksdagskandidat åtalas för åsiktsbrott

Mannen skrev följande i oktober förra året på sin Facebooksida:

”Det förväntas att 31 % av Sveriges befolkning är muslimer år 2050. Tack Fredrik Reinfeldt för öppna era hjärtan politiken. Nu är våldtäkter 10 gånger vanligare än innan den politiken. Det blev precis som de planerade att det skulle bli”.

Mannen har flera tusen vänner, och när en av dem – en kvinna med utländsk bakgrund – såg inlägget valde hon att polisanmäla honom.

I förundersökningsprotokollet framgår att de enbart är Facebookvänner och inte känner varandra i verkliga livet.

”Gärningspersonen har 4 500 följare och inlägget har fått fem gillamarkeringar”, framgår av polisrapporten kring kvinnans anmälan.

Tidigare i år var mannen inkallad på förhör och fick då frågor av en kvinnlig förhörsledare i 30-årsåldern med invandrarbakgrund. Mannen menade då att det inte går att utesluta att någon annan än han själv har skrivit inlägget. Förhörsledaren pressade då mannen på vad han egentligen hade för politiska åsikter.

”Tycker du att Sverige har tagit emot för mycket invandrare?”

– Jag har ingen åsikt om det, svarar mannen.

”Ingen åsikt?”

– Nej.

”Men du har mycket åsikter som du har skrivit på Facebook?”

– Ja det har jag.

”Men inte just om invandring då?”

– Jag har inga åsikter om det nu under polisförhöret.

”Nej, det är inte något som du vill dela här, nej. Och Fredrik Reinfeldt, är du kritisk mot den politiken han förde när han var statsminister?”

– Nej, det var jag inte.

Mannen tillhörde på den tiden Moderaterna och var bland annat ersättare i riksdagen och i Göteborgs kommunfullmäktige.

”Du var inte det då. Är du det nu?” fortsätter förhörsledaren om huruvida mannen blivit kritisk mot Reinfeldt.

– Han styr inte Sverige längre, svarade mannen.

”Upplever du att muslimer är mer benägna att begå våldtäkter än icke-muslimer?”

– Jag har inga åsikter om det här och nu. Det sade jag förut.

Demokratihotande brott

Förundersökningen har genomförts av Göteborgspolisens särskilda enhet för ”demokratihotande brott”. I en rapport framgår att en kvinnlig polisassistent gått in på mannens Facebook för att ”säkra” bevisen. Hon skriver:

”Det finns många inlägg på Facebooksidan, nästan dagligen postas det. Det är mycket politiskt innehåll och konspirationsteorier”, skriver hon.

I förundersökningsprotokollet framgår att Polisens utredare sparat ned flera andra inlägg, som inte anses vara brottsliga. Bland annat skriver utredaren:

”Samma dag som misstänkt varit på förhör och delgetts misstanke om hets mot folkgrupp lägger han upp följande inlägg”, och bifogar en skärmdump där den åtalade mannen skriver att 12 000 personer i England fängslas varje år för att de kritiserar invandringen. Han menar vidare att ’liknande tendenser sker i Sverige’ och skriver: ’Idag kan man åka i fängelse för att man berättar sanningar som de styrande ogillar. Fruktansvärt anser jag.’”

Det framgår inte varför Polisen bifogat detta inlägg till förundersökningsprotokollet.