Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Riksrevisionens rapport ”Infiltration i staten” pekar ut Kriminalvården som särskilt utsatt för risk. Foto: Kriminalvården

Riksrevisionen: Ökad risk för infiltration av svensk kriminalvård

  • , 22:14
INRIKES
Insmugglade telefoner, läckta hemliga handlingar, kärleksrelationer med intagna och anställda som rekryteras direkt av kriminella nätverk. Infiltrationen av Kriminalvården har nästan tredubblats på tre år och Riksrevisionen konstaterar i en ny rapport att säkerhetsarbetet har allvarliga brister. Samtidigt ska myndigheten anställa tusentals nya medarbetare i den största utbyggnaden någonsin.

I februari 2026 publicerade Riks­revisionen rapporten ”Infiltra­tion i staten”, som granskat tre myndigheter med bedömd hög risk för infiltration: Kriminal­vården, Kammarkollegiet och För­svarets materielverk (FMV). Slutsat­sen är nedslående.

”Vår bedömning är att de gran­skade myndigheterna inte har lagt tillräckligt stor vikt vid säkerhetsarbetet och att det lett till omfattande säkerhetsbrister som i värsta fall kan leda till allvarliga konsekvenser”, sä­ger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg i ett pressmeddelande.

Skärmavbild SVT

 

Kriminalvården pekas ut som sär­skilt problematisk. Nära en tredjedel av de anställda vet eller tror sig veta att infiltration förekommer i verk­samheten. Trots det har en tredje­del av personalen som genomgått säkerhetsprövning aldrig tillfrågats om privata bekantskaper. Många får inte heller frågor om privatekonomi och skulder – trots att skuldsatta medarbetare är särskilt sårbara för påtryckningar.

”Det är oroväckande att man inte ställer de här frågorna”, säger Chris­ter Hallqvist, Sekos ordförande inom Kriminalvården, till tidningen Arbe­tet. ”Om intagna får reda på att en kriminalvårdare är skuldsatt kan de erbjuda tusenlappar för att smuggla in en telefon. De är lätta offer.”

Tredubbling på tre år

Enligt uppgifter som SVT tog del av i februari 2024 rapporterades 144 misstänkta fall av infiltration och otillbörliga kontakter till Kriminal­vårdens särskilda utredningar under 2023. Det är nästan en tredubbling jämfört med 2020, då 50 fall rap­porterades. Mellan 2022 och 2024 har antalet anmälningar mer än för­dubblats ytterligare, enligt Arbetet.

Skärmavbild SVT

 

Fallen spänner från kärleksrelationer med intagna till syste­matisk insmuggling av telefoner och förmedling av information mellan häktade gängmedlemmar. I vissa fall har personer sökt anställning inom Kriminalvården med det ut­talade syftet att hjälpa kriminella. ”Jag kan personligen tycka att det är rätt så iskallt gjort i sitt tillväga­gångssätt”, säger Amanda Envall, utredare vid polisens grupp mot de­mokratihotande brottslighet i polis­region Väst, till P3 Krim.

Utbyggnaden som ökar risken

Kriminalvården genomgår den största utbyggnaden i modern tid. Tidöavtalets skärpta straff innebär fler och längre fängelsestraff, och antalet platser och personal ska ökas kraftigt. Dubbelbeläggning har blivit standard. Enligt en kapacitetsutred­ning kan Sverige år 2033 ha 35 000 intagna, jämfört med cirka 9 000 idag.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 26, 2026

Veckodagens betydelse för återfall i brott

Riksrevisionen: Kriminalvården överbelastad

av Filip Johansson
juli 19, 2024

Bara en mindre andel av alla som avtjänar straff på anstalt eller inom frivården får och fullföljer behandling som ska motverka risken för återfall i brott. Personalbrist och överbelagda fängelser är de främsta anledningarna, visar en färsk granskning från Riksrevisionen.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

Tio år efter polisreformen: Så (illa) gick det

🟠 BOKRECENSION Hanne Kjöller kom 2025 ut med en ny bok om den svenska polisen: Så funkar det! (inte). En omorganisation, 10 år och 100 miljarder senare. Polismyndigheten vill utåt ge en bild av att allt är under kontroll, eller åtminstone av att det snart blir bättre, men verkligheten är ofta den motsatta. När Kjöller vill få svar möts hon av ett nät av byråkrati och styrningsdokument.

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Hälsa

Annonser

Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.