Riksrevisionen: Ökad risk för infiltration av svensk kriminalvård

I februari 2026 publicerade Riks­revisionen rapporten ”Infiltra­tion i staten”, som granskat tre myndigheter med bedömd hög risk för infiltration: Kriminal­vården, Kammarkollegiet och För­svarets materielverk (FMV). Slutsat­sen är nedslående.

”Vår bedömning är att de gran­skade myndigheterna inte har lagt tillräckligt stor vikt vid säkerhetsarbetet och att det lett till omfattande säkerhetsbrister som i värsta fall kan leda till allvarliga konsekvenser”, sä­ger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg i ett pressmeddelande.

Kriminalvården pekas ut som sär­skilt problematisk. Nära en tredjedel av de anställda vet eller tror sig veta att infiltration förekommer i verk­samheten. Trots det har en tredje­del av personalen som genomgått säkerhetsprövning aldrig tillfrågats om privata bekantskaper. Många får inte heller frågor om privatekonomi och skulder – trots att skuldsatta medarbetare är särskilt sårbara för påtryckningar.

”Det är oroväckande att man inte ställer de här frågorna”, säger Chris­ter Hallqvist, Sekos ordförande inom Kriminalvården, till tidningen Arbe­tet. ”Om intagna får reda på att en kriminalvårdare är skuldsatt kan de erbjuda tusenlappar för att smuggla in en telefon. De är lätta offer.”

Tredubbling på tre år

Enligt uppgifter som SVT tog del av i februari 2024 rapporterades 144 misstänkta fall av infiltration och otillbörliga kontakter till Kriminal­vårdens särskilda utredningar under 2023. Det är nästan en tredubbling jämfört med 2020, då 50 fall rap­porterades. Mellan 2022 och 2024 har antalet anmälningar mer än för­dubblats ytterligare, enligt Arbetet.

Fallen spänner från kärleksrelationer med intagna till syste­matisk insmuggling av telefoner och förmedling av information mellan häktade gängmedlemmar. I vissa fall har personer sökt anställning inom Kriminalvården med det ut­talade syftet att hjälpa kriminella. ”Jag kan personligen tycka att det är rätt så iskallt gjort i sitt tillväga­gångssätt”, säger Amanda Envall, utredare vid polisens grupp mot de­mokratihotande brottslighet i polis­region Väst, till P3 Krim.

Utbyggnaden som ökar risken

Kriminalvården genomgår den största utbyggnaden i modern tid. Tidöavtalets skärpta straff innebär fler och längre fängelsestraff, och antalet platser och personal ska ökas kraftigt. Dubbelbeläggning har blivit standard. Enligt en kapacitetsutred­ning kan Sverige år 2033 ha 35 000 intagna, jämfört med cirka 9 000 idag.