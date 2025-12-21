Förlagsbutiken
Marco Rubio. Stillbild US Department of State

Rubio: Europa riskerar förstöra västvärldens gemensamma kultur

  17:38
UTRIKES
USA:s utrikesminister Marco Rubio varnar Europa för att kontinenten riskerar att förstöra västvärldens gemensamma kultur – vilket i sin tur hotar att försvaga banden med USA. Uttalandena kommer efter att Trumpadministrationens säkerhetsmemorandum väckt starka reaktioner i Bryssel och Berlin.

I Vita husets memorandum om nationell säkerhet, som släpptes tidigare i december, slogs det fast att Europa står inför ”civilisationens utplånande” om kontinenten fortsätter med globalistisk politik, massinvandring och angrepp på grundläggande friheter som yttrandefrihet.

Specificerar massinvandring som hot

Vid ett pressmeddelande i Washington på fredagen utvecklade Rubio resonemangen och pekade specifikt på problemen med massinvandring. Han nämnde det nyliga islamistiska terrorattentatet vid ett judiskt Chanukka-firande på Bondi Beach i Australien som ett exempel.

– Massinvandring under det senaste decenniet har varit mycket söndrande, inte bara för USA utan även för det kontinentala Europa och i vissa fall även i Indo-Stillahavsregionen. Så jag tror att detta är en verklig utmaning som flera västerländska avancerade, industrialiserade länder står inför, och jag tror att det är tydligt i delar av Europa också, sade Rubio enligt USA:s utrikesdepartement.

Han påpekade vidare att det är ”mycket svårt för något samhälle att absorbera och ta emot hundratusentals om inte miljontals människor under en kort tidsperiod, särskilt om de kommer från andra sidan världen”.

– Jag tror att det är en växande oro i Europa. Jag menar, det finns andra röster i Europa och uppenbarligen även i Australien som har uttryckt oro över detta. Detta är fakta. Det gör dig inte anti-någon. Vad det gör är att du som ett suveränt land har rätten att kontrollera hur många människor du absorberar och hur många människor du tillåter in och vilka dessa människor är. Detta är en mycket grundläggande suverän rättighet.

von der Leyen kräver att USA inte ”lägger sig i”

Memorandumet har väckt ilska i Europa. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen krävde att USA inte ska ”lägga sig i” europeisk demokrati. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sade att många delar av dokumentet var ”oacceptabla från ett europeiskt perspektiv”.

Som svar på denna kritik förklarade Rubio varför administrationen ser alliansen som hotad:

– Man går till dessa Natomöten och träffar folk, och vad de säger till en är vår gemensamma historia, vårt gemensamma arv, våra gemensamma värderingar, våra gemensamma prioriteringar. Det är det de pratar om som anledningen till denna allians. Men om ni suddar ut er gemensamma historia, er gemensamma kultur, er gemensamma ideologi, era gemensamma prioriteringar, era gemensamma principer – vad har ni då? Då har ni bara ett rent försvarsavtal. Det är allt ni har.

Gunnar Hellgren

december 21, 2025

