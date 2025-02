Rumäniens president avgår

Klaus Iohannis, som har innehaft ämbetet sedan 2014, fick sin mandatperiod förlängd efter att den rumänska författningsdomstolen ogiltigförklarade presidentvalet i december 2024 med hänvisning till påstådd rysk inblandning till förmån för Călin Georgescu. En inblandning som inte har bevisats på något sätt, men som har varit föremål för många kommentarer från EU:s ledare. Călin Georgescu och hans anhängare beskrevs som högerextrema av systemmedia. Detta verkade dock inte vara vad rumänerna ville ha, Det annullerade valet utlöste en våg av kritik och protester, vilket förvärrade den politiska polarisering som redan finns i landet.

För de systemmedier som bevakade händelsen möttes beslutet att avgå på olika sätt, vilket återspeglar splittringen i landet. Det fattades efter ökande påtryckningar från ”populistiska grupper”, och i syfte att undvika ”en allvarlig demokratisk kris i Rumänien” om man ska tro den officiella versionen.

Călin Georgescu, den före detta oberoende presidentkandidaten, var snabb med att kommentera avgången: ”Denna avgång är början på ett nytt blad i vårt lands historia. Nu är det dags för det rumänska folket att stå upp och ta sitt öde i egna händer. Vi har bevittnat ett system som har försökt trampa på demokratin, men i dag skriver vi en ny historia, en historia om frihet och rättvisa.”

Elena Lasconi, kandidaten som kom på andra plats, skrev på X: ”En president som är bortkopplad från verkligheten, i otakt och utan att bry sig om de människor som litar på honom! Klaus Iohannis avgång kommer mycket sent. Alldeles för sent för att betraktas som hedervärd. Och det ger oss inte ens svar på de frågor som har plågat det här landet under de senaste två månaderna: varför ställde de in valet, hur kan vi skydda oss mot ryssarnas intriger, vem skyddar oss från manipulation, kan vi garantera säkerheten vid nästa val?”