Rumäniens vaccinationsprogram bromsar in – stänger vaccinationscentra

Redan när endast 25 procent av Rumäniens 20 miljoner stora befolkning vaccinerat sig, har vaccinationsprogrammet bromsat in kraftigt. Nu rapporterar medier om hur vaccinationscentra tvingas stänga, eftersom så få vill vaccinera sig.

Rumänien inledde, som nästan alla andra europeiska länder, sitt vaccinationsprogram kring årsskiftet. Under det första halvåret var det knappt fem miljoner som fick första sprutan. Högsta dagsnoteringen nåddes i maj då 120 000 rumäner fick vaccin. Sedan dess har vaccinationstakten rasat och nådde i juli endast 20 000 per dag, en siffra som sedan sjunkit ytterligare till under 10 000 per dag, enligt statistik som Nya Tider granskat på Our World In Data.

117 vaccinationscentra har nu stängts ned av regeringen och ytterligare 371 har fått kortare öppettider, som direkt följd av att befolkningen inte vill vaccinera sig.

Regeringen aviserar samtidigt att de kan komma att snabbt öppna upp vaccinationsplatserna igen om efterfrågan plötsligt skulle öka.

Källa: Times of India