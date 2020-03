Runar Søgaard talar med Nya Tider inför Alternativa bokmässan

INRIKESAnders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, har under de senaste dagarna varit på tjänsteresa till Somalia, mitt under den akuta coronaviruskris som nu även slår hårt mot Sverige. Mona Lakso, tjänsteman vid Folkhälsomyndighetens pressavdelning, säger till Nya Tider att det möte som Tegnell reste till i Somalia var inplanerat sedan tidigare, och att han valde att prioritera att resa men samtidigt vara tillgängligt via digitala kommunikationskanaler. Hur som helst befann han sig inte hemma i Sverige under hela tre dagar då den svenska krisen förvärrades radikalt.