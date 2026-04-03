Sedan invasionen av Ukraina 2022 har Europeiska unionen (EU) introducerat successiva sanktionspaket mot Ryssland och dess energiexport, och till och med beslutat att avsluta inköpen av rysk LNG (flytande naturgas) genom lagstiftning som antogs i slutet av januari 2026 av Europeiska rådet, efter ett provisoriskt avtal i december 2025. Lagtexten förbjuder LNG-import genom korttidskontrakt som ingåtts före juni 2025 från och med den 25 april 2026, och de som är under långtidskontrakt från och med 1 januari 2027, medan leveranser via gasledningar kommer att förbjudas senast från och med den 30 september 2027.

Rekordimporter i mars förra året

Som svar uppgav president Vladimir Putin att Ryssland kunde överväga ett tidigare tillbakadragande från den europeiska marknaden och omdirigera sin export till andra, mer intresserade köpare.

Undantag kvarstod dock för vissa EU-medlemsstater, som Ungern och Slovakien, genom olika pipelines såsom Druzhba-pipelinen. Dessa undantag har medfört ökande spänningar med Ukraina, eftersom Druzhba har varit stängd sedan slutet av januari 2026 efter en rysk drönarattack. Ungern och Slovakien anklagar Ukraina för det politiska dödläget och hotar till och med med att stoppa sina diesel- och gasexporter till Ukraina.

Dessa spänningar har intensifierats i takt med att kriget i Iran har eskalerat, något som enligt Slovakiens premiärminister Robert Fico kunde ha undvikits ”om oljeleveranserna via Druzhba hade fortsatt”. Han kritiserar Europeiska kommissionen för situationen: De europeiska institutionerna förespråkar ”att skada [slovakerna], straffa oss, låta vårt folk betala mer för bensin och diesel och utsätta dem för brist i stället för att få gas och olja från Ryssland (…) Det visar sig att hat mot och besatthet av Ryssland råder”, sade han vidare.

Europeiska ledare kritiserade också USA i mars när landet beslutade att delvis häva sanktionerna mot vissa ryska oljetankers för att möta den globala efterfrågan och stabilisera oljemarknaderna.

I mars nådde dock den europeiska importen av ryskt LNG en rekordnivå, enligt den ryska nyhetsbyrån TASS, som uppgav att nyheten baserades på data från den europeiska tankesmedjan Bruegel. Mellan januari och mars uppgick EU:s ryska LNG-import till cirka 6,8 miljarder kubikmeter, jämfört med 5,7 miljarder kubikmeter året innan, enligt rapporten.

Ryssland är Europas tredje största gasleverantör

Under mars månad uppgick de ryska LNG-leveranserna till Europa till 2,46 miljarder kubikmeter, en ”historisk rekordnivå”. När det gäller Europas totala LNG-import nådde de 14,1 miljarder kubikmeter i mars, också ett rekord enligt Bruegel, och 39,2 miljarder kubikmeter under första kvartalet 2026, en ökning med 10 procent.

Ryssland är inte den enda leverantören som sett sina LNG-exporter till Europa öka. USA exporterade 8,3 miljarder kubikmeter till Europa i mars, en ökning med 8 procent från februari.

Under första kvartalet 2026 var Ryssland den tredje största gasleverantören efter Norge och USA, strax före Algeriet, med totalt drygt 11,5 miljarder kubikmeter LNG- och pipelineleveranser. Nord Stream- och Turkstream-pipelinerna, samt ukrainsk transit är bland de huvudsakliga ryska rutterna.