Ryssland: Flicka gripen för dikt mot moskébygge – föräldrarna hotas med straff

Mosképrojektet i den lilla orten Verkhnjaja Kurja, utanför regionhuvudstaden Perm, har orsakat protester ända sedan det blev offentligt känt år 2023. Kristna aktivister på orten uppger att moskébygget finansieras av araber och är oroliga över att moskén ska dra till sig muslimska invandrare som förändrar deras samhälle.

En av ledarna för protesterna är Roman Jusjkov, som enligt vitryska exilmediet Nexta är en ”förintelseförnekare” och tidigare åtalats för ”hatbrott”. De ryska oppositionsmedierna Sovsekretno och Dzen beskriver honom i stället som en ”offentlig person” och ”samhällsaktivist”.

Flickan som greps av polisen är Jusjkovs 12-åriga dotter Masja. I somras skrev hon en protestdikt mot moskébygget som bland annat innehåller strofen ”Res er, mitt folk, en våldsam pöbel närmar sig, en moské sträcker ut sin hand för att förgöra vårt hemland”, och läste upp den på platsen som har avdelats för uppförandet av moskén. Reciteringen filmades och lades ut i sociala medier.

I början av december fick polisen vetskap om filmen och tog in Masja på förhör. Uppgifterna om hur det gick till går isär – enligt polisen ska hon ha inställt sig efter en kallelse, uppger kremltrogna Zvezda, medan lokala aktivister säger att hon hämtades från skolan av två poliser. Polisen nekar också till att förhöret pågick i flera timmar och att de hotat med att skicka hennes föräldrar i fängelse och sätta henne i fosterhem, vilket de kristna aktivisterna hävdar.

Klart är däremot att Masja åberopade den ryska grundlagens artikel 51 – något man får anta att hennes far lärt henne – som ger medborgare rätten att vägra vittna mot sig själva eller nära anhöriga, höll tyst under förhöret och till sist släpptes.

Även om inget åtal ännu har väckts, oroar sig de oppositionella lokalborna nu för att polisen ska göra verklighet av de påstådda hoten att använda del 4 i den ryska brottsbalkens artikel 150. Den möjliggör att sätta en förälder eller annan auktoritetsperson i fängelse – i upp till tio år – ifall han eller hon förmått ett barn att begå ett brott som motiverats av ”politiskt, ideologiskt, rasligt, nationellt eller religiöst hat”. Det kan räcka med att en förälder anses ha ”inspirerat” till brottet.

Enligt aktivisternas kanal på Telegram ligger ett nätverk av muslimska aktivister från Centralasien bakom förföljelsen av Majsa och hennes far. Utredningen drevs enligt dem först av chefen för Perms enhet för ”bekämpande av extremism”, en etnisk ingusjier (och därmed troligen muslim). Nu ska utredningen ha flyttats till Motovilikhas distriktspolis där den leds av överste Tarverdiy Aliyev Ali Maguram, en azerbajdzjanier, som uppges ha ett nära samarbete med stiftelsen som ansvarar för moskébygget. Den som gjorde anmälan mot flickan till att börja med uppges vara Muradaliev Kazbek Abdulkadirovitj, som arbetar för stiftelsen. Polisen har inte kommenterat dessa uppgifter.

Enligt Dzen har de kristna aktivisterna goda relationer med muslimska tatarer som bott i området i århundraden, men moskébygget är enligt dem finansierat av araber och kommer att dra till sig centralasiatiska invandrare vilka förknippas med exakt samma problem som muslimska invandrare i Västeuropa, bland annat sexuella trakasserier och våld. De hävdar också att de lokala polismyndigheterna är korrumperade, mutade och infiltrerade av muslimska grupper, och tenderar att titta åt andra hållet när muslimska invandrare begår brott.