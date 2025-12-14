Förlagsbutiken
Masja läser upp sin dikt. Stillbild Telegram.

Ryssland: Flicka gripen för dikt mot moskébygge – föräldrarna hotas med straff

  • , 23:25
UTRIKES
En 12-årig flicka i ryska Perm läste upp en dikt mot ett planerat moskébygge och klippet lades ut i sociala medier. Efter att filmen uppmärksammats av muslimska aktivister togs flickan in på förhör. Enligt kristna aktivister på orten hotas föräldrarna nu av långa fängelsestraff.

Mosképrojektet i den lilla orten Verkhnjaja Kurja, utanför regionhuvudstaden Perm, har orsakat protester ända sedan det blev offentligt känt år 2023. Kristna aktivister på orten uppger att moskébygget finansieras av araber och är oroliga över att moskén ska dra till sig muslimska invandrare som förändrar deras samhälle.

En av ledarna för protesterna är Roman Jusjkov, som enligt vitryska exilmediet Nexta är en ”förintelseförnekare” och tidigare åtalats för ”hatbrott”. De ryska oppositionsmedierna Sovsekretno och Dzen beskriver honom i stället som en ”offentlig person” och ”samhällsaktivist”.

Flickan som greps av polisen är Jusjkovs 12-åriga dotter Masja. I somras skrev hon en protestdikt mot moskébygget som bland annat innehåller strofen Res er, mitt folk, en våldsam pöbel närmar sig, en moské sträcker ut sin hand för att förgöra vårt hemland”, och läste upp den på platsen som har avdelats för uppförandet av moskén. Reciteringen filmades och lades ut i sociala medier.

I början av december fick polisen vetskap om filmen och tog in Masja på förhör. Uppgifterna om hur det gick till går isär – enligt polisen ska hon ha inställt sig efter en kallelse, uppger kremltrogna Zvezda, medan lokala aktivister säger att hon hämtades från skolan av två poliser. Polisen nekar också till att förhöret pågick i flera timmar och att de hotat med att skicka hennes föräldrar i fängelse och sätta henne i fosterhem, vilket de kristna aktivisterna hävdar.

Klart är däremot att Masja åberopade den ryska grundlagens artikel 51 – något man får anta att hennes far lärt henne – som ger medborgare rätten att vägra vittna mot sig själva eller nära anhöriga, höll tyst under förhöret och till sist släpptes.

Även om inget åtal ännu har väckts, oroar sig de oppositionella lokalborna nu för att polisen ska göra verklighet av de påstådda hoten att använda del 4 i den ryska brottsbalkens artikel 150. Den möjliggör att sätta en förälder eller annan auktoritetsperson i fängelse – i upp till tio år – ifall han eller hon förmått ett barn att begå ett brott som motiverats av ”politiskt, ideologiskt, rasligt, nationellt eller religiöst hat”. Det kan räcka med att en förälder anses ha ”inspirerat” till brottet.

Enligt aktivisternas kanal på Telegram ligger ett nätverk av muslimska aktivister från Centralasien bakom förföljelsen av Majsa och hennes far. Utredningen drevs enligt dem först av chefen för Perms enhet för ”bekämpande av extremism”, en etnisk ingusjier (och därmed troligen muslim). Nu ska utredningen ha flyttats till Motovilikhas distriktspolis där den leds av överste Tarverdiy Aliyev Ali Maguram, en azerbajdzjanier, som uppges ha ett nära samarbete med stiftelsen som ansvarar för moskébygget. Den som gjorde anmälan mot flickan till att börja med uppges vara Muradaliev Kazbek Abdulkadirovitj, som arbetar för stiftelsen. Polisen har inte kommenterat dessa uppgifter.

Enligt Dzen har de kristna aktivisterna goda relationer med muslimska tatarer som bott i området i århundraden, men moskébygget är enligt dem finansierat av araber och kommer att dra till sig centralasiatiska invandrare vilka förknippas med exakt samma problem som muslimska invandrare i Västeuropa, bland annat sexuella trakasserier och våld. De hävdar också att de lokala polismyndigheterna är korrumperade, mutade och infiltrerade av muslimska grupper, och tenderar att titta åt andra hållet när muslimska invandrare begår brott.

  • , 23:25

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 14, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

