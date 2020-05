Ryssland, Frankrike och Tyskland, en vecka i maj 2020

”Vive l’Europe des nations!” – Nationernas Europa, enligt Marine Le Pen.

I det återkommande ryska programmet Veckans nyheter (Vesti nedeli) hyllar redaktören Dmitrij Kisjelov den franska partiledaren för Nationell Samling (Rassemblement National) Marine Le Pen. Hon är som bekant motståndare till Europeiska unionen. Kisjelov citerar hennes uttalande i tidskriften Valeurs actuelles, där Le Pen talar om ”nationernas och folkets Europa”. Underförstått betyder detta att länderna samarbetar under fria och frivilliga former med ett bevarande av medborgarnas nationella särdrag och deras patriotiska och religiösa (det vill säga kristna) traditioner. Att redan nu ställa in så stora arrangemang som Oktoberfesten i München, midsommarfirandet i Sverige eller kronprinsessans födelsedag på Öland i juli kan tolkas på många olika sätt. Det gäller att notera att Frankrikes restriktioner och samtliga åtgärder i samband med pandemin gäller till den 10 juli 2020. Det mycket intrikata beslutet huruvida Frankrikes mest nationella dag, den 14 juli, kommer att firas med militärparad har inte meddelats. Dmitrij Kisjelov tar även upp det franska läkemedelsföretaget Sanofi och dess direktör Serge Weinberg. Företaget dras med dåligt rykte sedan den franska tidskriften ”Marie-Claire” i sitt aprilnummer 2019 ägnade fem sidor åt konsekvenserna av vaccinationer mot en tropisk sjukdom, denguefeber, på Filippinerna. Vaccinet heter Dengvaxia, tillverkas av Sanofi och tog inom några månader livet av 105 vaccinerade filippinska barn mellan 9 och 14 år gamla.