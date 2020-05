Ryssland i coronatider

Den 9 maj 2020 blev trots regnigt väder och coronapandemi ändå en lyckad högtidsdag. Ryssarna fick följa förra årets militärparad via sina Tv-apparater. Årets parad ersattes av en uppvisning av 75 olika flygplan och helikoptrar som flög ovanför Moskva. Presidenten tog emot en mindre parad av hedersgardet på Katedralstorget inom Kremls murar. Traditionsenligt lade han en bukett röda rosor vid den eviga lågan i Alexanderträdgården utanför Kremls murar. Putin höll även här ett kortare tal med en hyllning till miljoner ryssar som förlorade sina liv under det stora fosterländska kriget. På kvällen blev det under 10 minuter ett enormt fyrverkeri som lyste upp kvällshimlen ovanför hela Moskva.

På kvällen från sitt arbetsrum i Kreml sände Vladimir Putin ytterligare en hälsning till alla medborgare i landet. Den här gången stående framför en symboltyngd bakgrund. På spiselhyllan fanns en klocka, en anspelning på tiden, omgiven av två lurblåsande änglar. De blåser berömmelse över den ryska segern 1945. Intill presidenten fanns två fotografier föreställande hans far och mor. Fadern deltog i Leningrads försvar inom en sabotageenhet, modern överlevde blockaden och svälten, men förlorade en son (Putins äldre bror) i difteri.