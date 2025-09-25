En totalt genomskinlig och uppenbar lögn har för­vandlats till en sanning i hela västvärlden. Lögnen är att Ryssland invadera­de Ukraina. Jag kommer att presentera den faktiska historien som är lätt att verifiera.

När Washington störtade den ukrainska regeringen i februari 2014 och installerade en marionettregim, förlitade sig Washington på banderi­terna för att driva regeringen till att bli fientlig mot de ryskbefolkade om­rådena i Ukraina, områden som Krim och Donbass, vilka ursprungligen var en del av Ryssland. Oavsett om ban­deriterna, anhängare till Stepan Ban­dera, är nynazister eller inte, är de helt klart fientliga mot ryssar.

Konflikten i Ukraina började år 2014 med att ryssar i Donbas angreps på gatorna och regeringen försökte förbjuda användningen av det ryska språket samt andra restriktioner rik­tade mot de ryska områdena. Dessa gatuangrepp växte snart till artille­riangrepp mot städer i Donbas och ockupation av Donbas territorium av ukrainska miliser som bar nazistiska symboler. För att skydda sig bildade Donbas två självständiga republiker – Lugansk och Donetsk – i april 2014 och upprättade paramilitära styrkor för att försvara sig.

I maj 2014 röstade Donetsk och Lugansk överväldigande för att åter­införlivas i Ryssland liksom Krim, men Putin vägrade. I stället förlitade sig Putin på Minskavtalet, som Ukrai­na och de självständiga republikerna undertecknade och som Tyskland och Frankrike skulle se till blev ge­nomfört. Avtalet, som sponsrades av Ryssland, höll Donbas kvar i Ukraina men gav viss autonomi, såsom en självständig polis och domstolar för att skydda de ryska invånarnas rät­tigheter. Putin förlitade sig naivt på Minskavtalet, vilket Tysklands förbundskansler och Frankrikes presi­dent senare medgav användes för att lura Putin medan USA byggde upp och rustade en stor ukrainsk armé.

Donetsk och Lugansk folkomröstade för att ansluta sig till Ryssland, men Putin vägrade.

I slutet av 2021 var denna armé redo att invadera Donbas, varav stora delar redan stod under ukrainsk ock­upation, och med våld återinförliva Donbas i Ukraina utan någon autono­mi. Ställd inför trakasserier och den möjliga slakten av ryska människor försökte Putin och hans utrikesminis­ter Lavrov att under december 2021-februari 2022 åtminstone få till stånd ett ömsesidigt säkerhetsavtal med Väst som skulle utesluta Ukraina från Natomedlemskap och bidra till ömse­sidig säkerhet genom att normalisera relationerna mellan Ryssland och Väst. Bidenregimen, Nato och EU väg­rade kategoriskt. Konflikten följde på detta avslag.

När Ryssland såg vartåt det bar­kade och utan möjlighet att undvika det, gav man officiellt erkännande åt Donbasrepublikerna. Detta gjorde det möjligt för Donetsk och Lugansk att be Ryssland om hjälp, vilket Pu­tin gav i sista stund – åtta år för sent. Eftersom Ryssland blev inbjudet till Donbas invaderade Ryssland inte ens Donbas, än mindre Ukraina.

Putin betecknade den ryska inter­ventionen som en ”särskild militär operation” begränsad till att rensa ukrainska trupper från ryska områ­den. Sju månader in i den militära interventionen, den 30 september 2022, återinförlivade Ryssland de ryska områdena Donetsk, Lugansk, Zaporizjzja och Cherson i Ryssland. Markstriderna har varit begränsade till att rensa ukrainska trupper från territorium som återigen är en del av Ryssland.

Fråga er själva hur och varför san­ningen ersattes av en lögn. Svaret är att de som tjänar på krig tillhandahål­ler krigspropagandan.

Fråga er nu: varför spelar det roll? Svaret är att propaganda utgör en barriär mot förståelse och för en fredlig diplomatisk lösning på en konflikt som lätt kan spåra ur till ett större krig.