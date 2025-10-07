Ryssland utför hårda angrepp över hela Ukraina – ”Hårdast hittills”

Ryska stridskrafter angrep i helgen mål på olika håll över hela det ukrainska territoriet. Två vloggare hävdar att det ryska angreppet hör till de hårdaste som förekommit i kriget.

Tyske Alexander Raue visar i sin vlogg på lördagen upp kartor. Kartorna är elektroniska och utvisar ryska projektiler: slag, banor och nedslagsplatser. Kartorna visar att raketer avfyrats från många olika platser i Ryssland, genomkorsat hela Ukraina och slagit ned överallt på ukrainskt område.

Engelsmannen Alexander Mercouris hävdar i likhet med Raue att ryssarna angripit mål överallt i Ukraina, även ända borta vid Ukrainas västliga gräns. Mercouris menar sig veta att ryssarna tagit särskilt sikte på infrastruktur, elektriska ledningar och tågtrafik.