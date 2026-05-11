Rysslands nya strategi: Massiva drönarattacker mot Ukrainas livsnerv

Den ryska strategin har under våren 2026 gått in i en ny, industriell fas där kvantitet används för att överväldiga det ukrainska försvaret. Ryssland avfyrar nu i genomsnitt 219 drönare per dygn, men under intensiva anfallsvågor har siffran stigit till över 270 farkoster under ett enskilt dygn i maj. Totalt avfyrades över 6 500 långdistansdrönare mot ukrainskt territorium bara under april månad.
Statistik från det ukrainska ministeriet för återuppbyggnad visar en för Kiev skrämmande utveckling: från 75 dokumenterade attacker under början av 2025 till över 800 attacker under samma tidsperiod i år. Denna massiva ökning tyder på en systematisk kampanj för att inte bara störa, utan helt lamslå landets logistiska förmåga.
Knäcker Kievs ryggrad
Sedan Ryssland inledde sin ”särskilda militäroperation” i februari 2022 – en på flera sätt begränsad invasion – har ryska styrkor skadat eller delvis förstört mer än 900 anläggningar inom den ukrainska hamninfrastrukturen. Förödelsen inkluderar allt från spannmålssilor och lastkranar till administrativa byggnader. Särskilt kritiska är angreppen mot den civila sjöfarten. Enligt den ukrainska sjöfartsmyndigheten har 177 civila fartyg hittills angripits eller skadats i ryska attacker. I verkligheten används många av dessa för militära ändamål, då Ukrainas flotta i det närmaste har utplånats, men majoriteten är ändå civila.
Ukrainas hamnar vid Svarta havet, med det strategiska Odessa i spetsen, fungerar som landets ekonomiska livsnerv, då 80 procent av alla jordbruksprodukter exporteras denna väg. Samtidigt beräknas knappt 20 procent av vapenleveranserna nå Ukraina via dessa hamnar, inte sällan dolt ombord på de anländande spannmålsfartygen.
Samtidigt har Ryssland intensifierat attackerna på Kievs järnvägar, övriga logistikanläggningar och inte minst energianläggningar. Ryssland verkar speciellt välja ut ellok, vilket tvingar Kiev att använda dyrare, bränsleslukande diesellok. Sammantaget med krisen i Mellanöstern och de pågående sabotagen världen över (se ”Kommande krig och livsmedelskris i domedagsprofetians ljus” och ”Professionellt sabotage mot italiensk oljeledning” i förra numret, NyT nr.7/2026) så ger det ytterligare en belastning på den globala försörjningskedjan, energi-och livsmedelssäkerheten.