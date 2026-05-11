Rysslands nya strategi: Massiva drönarattacker mot Ukrainas livsnerv

Den ryska strategin har under våren 2026 gått in i en ny, industri­ell fas där kvantitet används för att över­väldiga det ukrainska försvaret. Ryssland avfyrar nu i ge­nomsnitt 219 drönare per dygn, men under intensiva anfallsvågor har siffran stigit till över 270 farkoster under ett enskilt dygn i maj. Totalt avfyrades över 6 500 långdistansdrönare mot ukrainskt territorium bara under april månad.

Statistik från det ukrainska mi­nisteriet för återuppbyggnad visar en för Kiev skrämmande utveckling: från 75 dokumenterade attacker under början av 2025 till över 800 attacker under samma tidsperiod i år. Denna massiva ökning tyder på en systematisk kampanj för att inte bara störa, utan helt lamslå landets logistiska förmåga.

Knäcker Kievs ryggrad

Sedan Ryssland inledde sin ”särskil­da militäroperation” i februari 2022 – en på flera sätt begränsad invasion – har ryska styrkor skadat eller del­vis förstört mer än 900 anläggningar inom den ukrainska hamninfra­strukturen. Förödelsen inkluderar allt från spannmålssilor och last­kranar till administrativa byggna­der. Särskilt kritiska är angreppen mot den civila sjöfarten. Enligt den ukrainska sjöfartsmyndigheten har 177 civila fartyg hittills angripits el­ler skadats i ryska attacker. I verklig­heten används många av dessa för militära ändamål, då Ukrainas flotta i det närmaste har utplånats, men majoriteten är ändå civila.

Ukrainas hamnar vid Svarta ha­vet, med det strategiska Odessa i spetsen, fungerar som landets eko­nomiska livsnerv, då 80 procent av alla jordbruksprodukter exporte­ras denna väg. Samtidigt beräknas knappt 20 procent av vapenleveran­serna nå Ukraina via dessa hamnar, inte sällan dolt ombord på de anlän­dande spannmålsfartygen.

Samtidigt har Ryssland intensifie­rat attackerna på Kievs järnvägar, övriga logistikanläggningar och inte minst energianläggningar. Ryssland verkar speciellt välja ut ellok, vilket tvingar Kiev att använda dyrare, bränsleslukande diesellok. Samman­taget med krisen i Mellanöstern och de pågående sabotagen världen över (se ”Kommande krig och livsmed­elskris i domedagsprofetians ljus” och ”Professionellt sabotage mot ita­liensk oljeledning” i förra numret, NyT nr.7/2026) så ger det ytterligare en belastning på den globala försörj­ningskedjan, energi-och livsmedels­säkerheten.