Så gick det i norska valet

På den förlorande borgerliga sidan blev den stora snackisen Høyres tillbakagång med hela sex procentenheter, till 14,6 procent. I stället blev det invandringskritiska Fremskrittspartiet som gjorde ett succéval. Partiledaren Sylvi Listhaug fick revansch efter det förra valet som slutade med ett tapp på flera procentenheter. Nu kunde hon i stället fira en ökning på över 12 procentenheter och ett valresultat på nästan 24 procent. Därmed påminner de nya maktförhållandena delvis om Sverige, där Sverigedemokraterna i valet 2022 blev det största partiet i det borgerliga blocket i stället för det traditionellt dominerande partiet Moderaterna (som motsvaras av Høyre i Norge).

Fremskrittspartiets sensationella medvind tycks ha gjort det svårt för det nationalkonservativa oppositionspartiet Norgesdemokratene (ND) att hävda sig. Partiet leds av Geir Ugland Jacobsen, som har en bakgrund i Fremskittspartiet. I förra valet blev Norgesdemokratene störst utanför Stortinget med 1,1 procent av rösterna. Trots en väl genomförd valrörelse, med stor spridning på sociala medier och en uppmärksammad återvandringskonferens med internationella gäster, backade de nu till 0,72 procent och blev näst störst utanför parlamentet. I årets val konkurrerade Norgesdemokratene inte bara med Fremskrittspartiet, utan med tre-fyra andra partier utanför Stortinget med delvis liknande profil.

Norgesdemokratene: ”Besvikelse”

När Nya Tider når Geir Ugland Jacobsen berättar han att han precis varit i skogen några dagar för att kunna koppla bort valrörelsen.

– Vi räknade med att vi skulle göra mycket bättre ifrån oss än 2021. Valet blev därför en besvikelse.

Han säger att de, sedan det senaste valet, har lyckats få upp flera viktiga ämnen i den offentliga debatten.

– Fremskrittspartiet (FrP) har kopierat många av våra initiativ, och vunnit på det. De är stora, och får medietäckning. Ett exempel är fokuset på offentligt slöseri. Vi har också fört dem i rätt riktning när det gäller klimathysteri, invandring och brottsbekämpning. Dessutom har många väljare röstat ”taktiskt”. FrP körde en stor kampanj om att en röst på ”småpartier” var bortkastad. De spred lögner om att det är omöjligt för oss att komma in i Stortinget, och att rösterna därför måste gå till FrP – som vi vet inte kommer att leverera. FrP var ju själva små i många år…