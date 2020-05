Så jobbar Närhälsan i Västra Götaland med patienter under coronapandemin

Närhälsan i Västra Götaland uppger sig ta höjd för att härbärgera olika flödesbehov av vårdsökande patienter avseende rådande läge med Covid-19. På sjukvårdssvenska heter det: ”Vi har tagit fram olika åtgärder för att möta utmaningarna kring smittspridning och för att skydda våra riskgrupper ifrån smitta”. Idéerna som Närhälsan tar till är inte alldeles nya, primärvården hade redan innan man tog sig namnet Närhälsan år 2013 utprövat både hembesök och mobila hemdialysteam i Dalsland samt olika digitala lösningar för rutinmässiga möten mellan läkare och patient. I och med Covid-19:s inträde i vardagen har Närhälsan och dess privat drivna partnervårdcentraler ställt om verksamheten i än högre grad till att kunna mötas digitalt, om det är möjligt för patienten att ha videosamtal. Man förklarar hur enkelt det går till: ”Det fungerar som ett vanligt besök, men görs med videofunktion över telefonen istället. Om du bokas om till ett digitalt besök kommer vi att kontakta dig. Du som patient behöver inte göra något. Vissa besök blir ombokade till en tid längre fram, om det blir så för dig kommer vi också att höra av oss. Du som patient kommer att få information från oss i god tid”.

Utöver digitala vårdmöten har Närhälsan också börjat erbjuda flera andra e-tjänster så att patienterna smidigt kan förnya recept, begära intyg eller fråga om remisser. Patienterna erbjuds även att sända direkta meddelanden över respektive vårdcentrals hemsida så att de slipper behöva ringa in under särskilda tider som oftast varit under förmiddagen.

En smittfri verksamhet

Syftet är att uppnå en så stor grad som möjligt av smittfri verksamhet. Att i väntrum och vestibuler träffa på andra vårdbehövande har alltid varit en spridningskälla av diverse sjukdomar, åtminstone för vissa patientgrupper. Närhälsan förklarar i korthet att de inte vill riskera att de patienter som besöker vårdcentralerna skall utsättas för Covid-19-infektion från andra patienter. Närhälsan förklarar nästan övertydligt vad de menar: ”Mottagningarna måste noga säkerställa att inga som har Covid-19 kommer in i våra väntrum av misstag”.