Vietnamkriget var den tändande gnistan för 68-rörelsen i Sverige liksom i stora delar av västvärlden. Till slut blev Förenta staterna tvungna att dra sig ur kriget, då upproret inom militären började sprida sig även till baser i Europa. Foto: Wikipedia

Så kapades Svenska kyrkan

  21:15
BOKRECENSION
Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

Idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen (1968– 2025) utkom 2017 med boken 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989. Boken är ett synnerligen omfattande verk om 492 sidor, varav de 1 865 fotnoterna upptar hela 88 si­dor. De senare innehåller ofta intressant informa­tion och bör absolut läsas i samband med läsning av huvudtexten. Boken innehåller oändligt mycket mer in­formation än vad man kan förledas att tro enbart genom att titta på titeln.

68-kyrkan är ett gediget verk på hela 492 sidor, varav hela 88 sidor fotnoter. Dessa tillför extra information som är minst lika viktig som innehållet i själva boken. Foto: Okänd

Det måste på en gång poängteras att boken inte är något för den som brister i uthållighet. Att Sundeen är akademiker märks väldigt väl. Boken saknar visserligen ett inledande kapitel med en genomgång av akademisk teori, men språkbruk och meningsbyggnad skiljer sig markant från våra välkända populärhistoriska författa­res böcker. Texten är tung och ger ett träaktigt intryck; de sporadiskt förekommande (alltför) långa meningarna innebär att jag som läsare tvingas läsa om meningar, vilket inte minst beror på en meningsbyggnad som gan­ska omgående fick mig att fundera om texten möjligtvis var en översättning till svenska från ett annat språk. Det finns dock, trots allt, ingen anledning att tro att så verkli­gen skulle vara fallet.

Boken är uppdelad i åtta kapitel. Både förespråkare för radikala vänsteridéer och kritiker av den framväxan­de kristna vänsterrörelsen får komma till tals genom en stor mängd citat. Detta vävs samman med utblickar till den internationella arenan. Sundeen beskriver, genom citat från böcker, tidskrifter och tal, den glorifiering av kommunistiska regimer som uttrycktes av företrädare för den kristna 68-vänstern. Kina (under Mao), Nord­vietnam, Nordkorea, Nicaragua, Kuba, Tanzania, Sovjetunionen och Östtyskland framhölls som exempel på länder där människor redan i jordelivet fick förbättrade levnadsvillkor. Från Latinamerika hämtades exempel på hur den så kallade befrielseteologin, under ledning av katolska präster, revolutionerade livet för jordens för­tryckta och fattiga.

Den kristna vänster som växte fram under denna tid betonade att det inte bara räckte med tro, det behövdes också ett totalt samhällsengagemang. Det senare häm­tade kraft och inspiration ur en blandning av bibeltexter och marxistisk ideologi, alltså en sekulärreligiös väckel­serörelse. Resultatet blev en syntes mellan kristendom och marxism. Kyrkan blev en aktör i klasskampen.

Sundeen poängterar Vietnamkrigets stora betydelse för den allmän­na samhällsförändringen under 1960- talet. Den anti-imperialistiska kam­pen lyftes fram. Rädslan för ett kärn­vapenkrig var också påtaglig. Kon­flikten mellan det kommunistiska Sovjetunionen och det kapitalistiska produktionssystemet i Väst, speciellt i USA, medförde upprustning i Europa och därpå framväxande fredsrörel­ser – en arena där den kristna vän­stern fann sig väl till rätta.

  21:15

Claes Lindh

augusti 22, 2025

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

Moberg berättar svenska folkets historia

Moberg berättar svenska folkets historia

av Simon O Pettersson
juni 30, 2025

🟠 BOKRECENSION Vilhelm Moberg är numera bekant framför allt för sina böcker om utvandringen till Amerika. En nyutgåva av hans historieverk fäster dock uppmärksamheten på en annan del av hans gärning: historikern Moberg. Det är ett mycket läsvärt och välskrivet, men samtidigt inte oproblematiskt, verk.

Lärt om Sveriges sagotid

Lärt om Sveriges sagotid

av Simon O Pettersson
juni 5, 2025

🟠 BOKRECENSION Magnus Stenlund har utkommit med en ny roman, fantasyromanen Den Rasande. Romanen, som utspelar sig i Sverige under folkvandringstid, kan väcka nytt intresse för den mytomspunna sagotid där historien om det svenska folket började formuleras.

Spanska inbördeskriget i svensk utgåva – bättre än Beevor

Spanska inbördeskriget i svensk utgåva – bättre än Beevor

av Lennart Svensson
maj 8, 2025

🟠 BOKRECENSION De flesta svenska högerradikaler är protestanter. Och ser historiskt Spanien, en av katolicismens högborgar, som alltifrån fiende till likgiltig makt. Så det spanska inbördeskriget, som nog hade ”högerradikalism” i det ena lägret, i Francosidan som stred för tronen och altaret, lockar inte svenska högerradikaler i gemen. Men trots det kan spanska inbördeskriget vara värt att studera. En nyutkommen bok föranleder Nya Tiders recensent att bege sig till det soliga Spanien under dess blodiga 1930-tal.

