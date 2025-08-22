Så kapades Svenska kyrkan

Idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen (1968– 2025) utkom 2017 med boken 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989. Boken är ett synnerligen omfattande verk om 492 sidor, varav de 1 865 fotnoterna upptar hela 88 si­dor. De senare innehåller ofta intressant informa­tion och bör absolut läsas i samband med läsning av huvudtexten. Boken innehåller oändligt mycket mer in­formation än vad man kan förledas att tro enbart genom att titta på titeln.

Det måste på en gång poängteras att boken inte är något för den som brister i uthållighet. Att Sundeen är akademiker märks väldigt väl. Boken saknar visserligen ett inledande kapitel med en genomgång av akademisk teori, men språkbruk och meningsbyggnad skiljer sig markant från våra välkända populärhistoriska författa­res böcker. Texten är tung och ger ett träaktigt intryck; de sporadiskt förekommande (alltför) långa meningarna innebär att jag som läsare tvingas läsa om meningar, vilket inte minst beror på en meningsbyggnad som gan­ska omgående fick mig att fundera om texten möjligtvis var en översättning till svenska från ett annat språk. Det finns dock, trots allt, ingen anledning att tro att så verkli­gen skulle vara fallet.

Boken är uppdelad i åtta kapitel. Både förespråkare för radikala vänsteridéer och kritiker av den framväxan­de kristna vänsterrörelsen får komma till tals genom en stor mängd citat. Detta vävs samman med utblickar till den internationella arenan. Sundeen beskriver, genom citat från böcker, tidskrifter och tal, den glorifiering av kommunistiska regimer som uttrycktes av företrädare för den kristna 68-vänstern. Kina (under Mao), Nord­vietnam, Nordkorea, Nicaragua, Kuba, Tanzania, Sovjetunionen och Östtyskland framhölls som exempel på länder där människor redan i jordelivet fick förbättrade levnadsvillkor. Från Latinamerika hämtades exempel på hur den så kallade befrielseteologin, under ledning av katolska präster, revolutionerade livet för jordens för­tryckta och fattiga.

Den kristna vänster som växte fram under denna tid betonade att det inte bara räckte med tro, det behövdes också ett totalt samhällsengagemang. Det senare häm­tade kraft och inspiration ur en blandning av bibeltexter och marxistisk ideologi, alltså en sekulärreligiös väckel­serörelse. Resultatet blev en syntes mellan kristendom och marxism. Kyrkan blev en aktör i klasskampen.

Sundeen poängterar Vietnamkrigets stora betydelse för den allmän­na samhällsförändringen under 1960- talet. Den anti-imperialistiska kam­pen lyftes fram. Rädslan för ett kärn­vapenkrig var också påtaglig. Kon­flikten mellan det kommunistiska Sovjetunionen och det kapitalistiska produktionssystemet i Väst, speciellt i USA, medförde upprustning i Europa och därpå framväxande fredsrörel­ser – en arena där den kristna vän­stern fann sig väl till rätta.