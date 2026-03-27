Så lätt är det att påverka – och bli påverkad

Makt & påverkan av Anders Amnéus är mer än en teore­tisk genomgång av hur vi på­verkar – och blir påverkade. Den får mig snarare att stanna upp och fundera på hur många av mina egna åsikter som egentligen är mina, och hur många som formats av andra.

Bokens författare verkar verk­ligen veta vad han pratar om, och besitter stor kunskap inom ämnen såsom makt, kontroll, styrning och liknande. Han har tidigare skrivit Allt du behöver veta om marknads­kommunikation och Allt du behöver veta om varumärken, och det märks att han har en lång erfarenhet av hur påverkan fungerar i praktiken. Det är också ett plus att han har en bakgrund som romanförfattare, med böckerna Thule och Röd Gry­ning, med ett målande språk.

Han har ett berättardriv som gör att även de mest akademiska resone­mangen känns levande och tillgäng­liga. Ett kapitel som fastnade hos mig heter ”Det nytotalitära liberaldemokratiska paradigmet”. Där ut­forskar Amnéus hur de­mokratins eget försvar ibland kan bli ett argu­ment för att inskränka yttrandefriheten, något som är minst sagt dagsaktuellt. Jag kän­ner igen språket och de mönster han beskriver i boken, och inser att jag i dagens samhälls­debatt stöter på dem oftare än vad jag kan­ske själv först förstår.

Amnéus språk är klart och berättelserna är fulla av liv, vilket gör att man lätt dras med, även när äm­net är tungt. Det finns gott om källor och noter, men trots detta känns inte boken som ett uppslagsverk, utan snarare som en berät­telse som vill få läsa­ren att verkligen få ett ordentligt grepp om och förstå ämnet – och inte bara minnas korv­stoppad fakta.