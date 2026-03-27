Så lätt är det att påverka – och bli påverkad

Makt & påverkan av Anders Amnéus är mer än en teoretisk genomgång av hur vi påverkar – och blir påverkade. Den får mig snarare att stanna upp och fundera på hur många av mina egna åsikter som egentligen är mina, och hur många som formats av andra.
Bokens författare verkar verkligen veta vad han pratar om, och besitter stor kunskap inom ämnen såsom makt, kontroll, styrning och liknande. Han har tidigare skrivit Allt du behöver veta om marknadskommunikation och Allt du behöver veta om varumärken, och det märks att han har en lång erfarenhet av hur påverkan fungerar i praktiken. Det är också ett plus att han har en bakgrund som romanförfattare, med böckerna Thule och Röd Gryning, med ett målande språk.
Han har ett berättardriv som gör att även de mest akademiska resonemangen känns levande och tillgängliga. Ett kapitel som fastnade hos mig heter ”Det nytotalitära liberaldemokratiska paradigmet”. Där utforskar Amnéus hur demokratins eget försvar ibland kan bli ett argument för att inskränka yttrandefriheten, något som är minst sagt dagsaktuellt. Jag känner igen språket och de mönster han beskriver i boken, och inser att jag i dagens samhällsdebatt stöter på dem oftare än vad jag kanske själv först förstår.
Amnéus språk är klart och berättelserna är fulla av liv, vilket gör att man lätt dras med, även när ämnet är tungt. Det finns gott om källor och noter, men trots detta känns inte boken som ett uppslagsverk, utan snarare som en berättelse som vill få läsaren att verkligen få ett ordentligt grepp om och förstå ämnet – och inte bara minnas korvstoppad fakta.