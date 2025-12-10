Så mycket tjänar partiledarna

Ulf Kristersson (M): 204 000 kr

Erhåller statsministerarvode på 204 000 kronor men ingen ytterligare ersättning från sitt parti.

Ebba Busch (KD): 193 200 kr

Erhåller arvode som energi- och nä­ringsminister på 161 000 kronor och ytterligare 32 200 kronor från Krist­demokraterna.

Simona Mohamsson (L): 176 700 kr

Erhåller arvode som utbildnings-och integrationsminister på 161 000 kronor och ytterligare 15 700 kronor från Liberalerna.

Jimmie Åkesson (SD): 164 850 kr

Erhåller arvode som riksdagsleda­mot på 78 500 kronor och ytterligare 86 350 kronor från Sverigedemokra­terna.

Elisabeth Thand Ringqvist (C): 161 000 kr

Sitter inte i riksdagen och får därmed inget arvode därifrån. Centerpartiet betalar en ersättning till henne som motsvarar en ministerlön.

Magdalena Andersson (S): 157 000 kr

Erhåller arvode som riksdagsleda­mot på 78 500 kronor och ytterligare lika mycket från Socialdemokrater­na, totalt två riksdagsarvoden.

Amanda Lind och Daniel Helldén (MP): 78 500 kr

Miljöpartiets språkrör erhåller en­dast sina riksdagsarvoden, ingen yt­terligare ersättning från partiet. Fem procent av arvodet – 3 925 kr i måna­den – skänks till partiet.

Nooshi Dadgostar (V): 78 500 kr

Inte heller Vänsterpartiets partileda­re får någon ersättning från partiet utan erhåller endast riksdagsarvo­det. Precis som Miljöpartiet, tilläm­par även Vänsterpartiet en form av partiskatt som dock är klart högre, omkring 13 000 kronor i månaden för Dadgostar.

Vid årsskiftet höjs arvodet för Sveri­ges 349 riksdagsledamöter till 81 400 kronor.