Tidöpartiernas partiledare har alla klart högre löner än oppositionens. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Så mycket tjänar partiledarna

  • , 13:57
INRIKES
Det är stora skillnader mellan partiledarna i inkomstnivåer. I många fall har partiledarna ersättning både från riksdag eller regering, och från det egna partiet. Det visar en kart¬läggning som Aftonbladet har genomfört. Nedan följer parti¬ledarnas månatliga ersättning, från högst till lägst. Siffrorna avser arvodet före skatt.

Ulf Kristersson (M): 204 000 kr

Erhåller statsministerarvode på 204 000 kronor men ingen ytterligare ersättning från sitt parti.

Ebba Busch (KD): 193 200 kr

Erhåller arvode som energi- och nä­ringsminister på 161 000 kronor och ytterligare 32 200 kronor från Krist­demokraterna.

Simona Mohamsson (L): 176 700 kr

Erhåller arvode som utbildnings-och integrationsminister på 161 000 kronor och ytterligare 15 700 kronor från Liberalerna.

Jimmie Åkesson (SD): 164 850 kr

Erhåller arvode som riksdagsleda­mot på 78 500 kronor och ytterligare 86 350 kronor från Sverigedemokra­terna.

Elisabeth Thand Ringqvist (C): 161 000 kr

Sitter inte i riksdagen och får därmed inget arvode därifrån. Centerpartiet betalar en ersättning till henne som motsvarar en ministerlön.

Magdalena Andersson (S): 157 000 kr

Erhåller arvode som riksdagsleda­mot på 78 500 kronor och ytterligare lika mycket från Socialdemokrater­na, totalt två riksdagsarvoden.

Amanda Lind och Daniel Helldén (MP): 78 500 kr

Miljöpartiets språkrör erhåller en­dast sina riksdagsarvoden, ingen yt­terligare ersättning från partiet. Fem procent av arvodet – 3 925 kr i måna­den – skänks till partiet.

Nooshi Dadgostar (V): 78 500 kr

Inte heller Vänsterpartiets partileda­re får någon ersättning från partiet utan erhåller endast riksdagsarvo­det. Precis som Miljöpartiet, tilläm­par även Vänsterpartiet en form av partiskatt som dock är klart högre, omkring 13 000 kronor i månaden för Dadgostar.

Vid årsskiftet höjs arvodet för Sveri­ges 349 riksdagsledamöter till 81 400 kronor.

  • , 13:57

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

december 10, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
