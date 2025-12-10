Så mycket tjänar partiledarna

Ulf Kristersson (M): 204 000 kr
Erhåller statsministerarvode på 204 000 kronor men ingen ytterligare ersättning från sitt parti.
Ebba Busch (KD): 193 200 kr
Erhåller arvode som energi- och näringsminister på 161 000 kronor och ytterligare 32 200 kronor från Kristdemokraterna.
Simona Mohamsson (L): 176 700 kr
Erhåller arvode som utbildnings-och integrationsminister på 161 000 kronor och ytterligare 15 700 kronor från Liberalerna.
Jimmie Åkesson (SD): 164 850 kr
Erhåller arvode som riksdagsledamot på 78 500 kronor och ytterligare 86 350 kronor från Sverigedemokraterna.
Elisabeth Thand Ringqvist (C): 161 000 kr
Sitter inte i riksdagen och får därmed inget arvode därifrån. Centerpartiet betalar en ersättning till henne som motsvarar en ministerlön.
Magdalena Andersson (S): 157 000 kr
Erhåller arvode som riksdagsledamot på 78 500 kronor och ytterligare lika mycket från Socialdemokraterna, totalt två riksdagsarvoden.
Amanda Lind och Daniel Helldén (MP): 78 500 kr
Miljöpartiets språkrör erhåller endast sina riksdagsarvoden, ingen ytterligare ersättning från partiet. Fem procent av arvodet – 3 925 kr i månaden – skänks till partiet.
Nooshi Dadgostar (V): 78 500 kr
Inte heller Vänsterpartiets partiledare får någon ersättning från partiet utan erhåller endast riksdagsarvodet. Precis som Miljöpartiet, tillämpar även Vänsterpartiet en form av partiskatt som dock är klart högre, omkring 13 000 kronor i månaden för Dadgostar.
Vid årsskiftet höjs arvodet för Sveriges 349 riksdagsledamöter till 81 400 kronor.