Sverigedemokraternas riksorganisation med partiledarstab och olika avdelningar, utskott, arbetsgrupper och ledningsgrupper huserar i Riksdagshuset. Foto: Riksdagen

Så ser SD:s ekonomi ut

  • , 00:01
INRIKES
I takt med att Sverigedemokraterna växt kraftigt har partiet också en alltmer omfattande och professionell partiorganisation. Nya Tider har granskat partiets årsredovisningar och verksamhetsberättelse.

Även om partistyrelsen formellt sett är partiets högsta beslutande organ (efter Landsdagarna), lig­ger den verkliga makten i verkställande utskottet (VU). VU har under de senaste två åren sammanträtt 37 gånger. ”Verk­ställande utskottets beslut godkänns därefter i efterhand av partistyrel­sen”, står det i partiets handlingar. Partistyrelsen har sammanträtt drygt tio gånger under samma pe­riod. En källa med insyn berättar att partistyrelsen i praktiken bara är en ratificeringsinstans, utan verkligt in­flytande. Inte ens om den mot förmo­dan skulle vilja, kan styrelsen ändra verkställande utskottets beslut, då dessa beslut ofta kommer till parti­styrelsen flera månader efter att de redan är verkställda.

Fler utskott

Även om verkställande utskottet har makten över de stora besluten, är det fler utskott involverade i partiets drift på olika sätt.

Inför de allmänna valen nästa år har partiets särskilda kandidatutskott sammanträtt vid 57 tillfällen och godkänt drygt 7 000 kandidater.

Partiet har både en pressavdel­ning och en kommunikationsavdel­ning, där den förstnämnda hanterar medieförfrågningar och den sist­nämnda hanterar partiets sociala mediekanaler.

”Givet partiets nya situation som varande både samarbetsparti och oppositionsparti faller också ett an­svar på Pressavdelningen att i det ut­åtriktade arbetet navigera i den rol­len”, skriver pressavdelningen.

De berättar att de har ”godare kontakt och bättre relationer med den svenska journalistkåren” och att de numera har ”ett större fokus för att bibehålla och förbättra relatio­nen med de olika mediehusen och deras journalister”. De har ”ett utar­betat kontaktnät som spänner över samtliga redaktioner i landet”.

Nära kontakt med mediehus. SD:s kommunikationsavdelning skriver att de fokuserar på ”att bibehålla och förbättra relationen med de olika mediehusen och deras journalister”. De har ”ett utarbetat kontaktnät som spänner över samtliga redaktioner i landet”. Foto: Wikimedia

 

Inför nästa år planeras föränd­ringar i pressavdelningens arbete i syfte att ”så långt det är möjligt påverka samhällsdebatten i en riktning som gynnar Sverige och Sverigedemokraterna”.

Kommunikationsavdelningen har tio anställda. De bemannar par­tiets sociala medier klockan 08–22 varje vardag och helgdagar 10–20.

”Under vardagar är mellan tre till sex medarbetare i tjänst och en till två per helgdag”.

De skriver även att de i EU-valet lyckades få miljoner visningar på TikTok och YouTube.

Jimmie Åkesson har även en sär­skild partiledarstab med tre heltids­anställda och en deltidsanställd.

”Partiledarstaben håller varje vardag ett morgonmöte med re­presentanter från gruppledningen, samordningen, pressavdelningen, kommunikationsavdelningen och politisk service. Detta för att syn­kronisera verksamheterna, undvika dubbelarbete och säkerställa att re­levanta omvärldshändelser och ny­heter upptäcks och hanteras tillbör­ligt”, står det i handlingarna.

Mediekanalen Riks numera privatägd

För ett antal år sedan lanserade SD en egen mediesatsning, kallad Riks, vilken växte kraftigt och blev en av­görande faktor för framgångarna i riksdagsvalet 2022. I oktober 2023 såldes Riks till bolaget Rplay Nordic Media AB för att formellt sett vara oberoende. Kanalen fortsätter dock i praktiken att vara nära allierad med SD genom att Rplay Nordic Me­dia AB ägs av Jacob Hagnell, som var redaktör och programledare under tiden som SD ägde kanalen.

YouTube-kanalen Riks har växt till att bli Sveriges största politiska kanal. Den ägdes tidigare av Sverigedemokraterna, men har nu överlåtits till ett privat företag. I praktiken är dock närheten till SD fortfarande stark, eftersom bolaget ägs av Jacob Hagnell (till vänster). Han var redaktör och programledare för kanalen under den SD-ägda tiden och har kvarstått i dessa roller. Till höger Richard Sörman. Här driver de med Expo efter att Expo tolkat olika handtecken som ”högerextrema” signaler. Hagnell och Sörman ger Expo ett tecken som ”inte kan övertolkas”. Stillbild: YouTube

 

Under 2023 likviderades dotter­bolaget Samtid & Framtid, som var det bolag som drev YouTube-kana­len Riks och nättidningen Samtiden.

SD äger fortfarande ett dotter­bolag som heter ADBO Sverige AB, där partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein är styrelseord­förande och enda anställd. Bolaget ska köpa in profilprodukter och producera videomaterial till par­tiet. Varför partiet inte driver denna verksamhet i egen regi utan bolagi­serat är inte klarlagt, men kan vara ett upplägg för att kunna dra av ut­gifter i verksamheten, samt dra av moms på inköp, vilket ideella fören­ingar (politiska partier) inte tillåts göra. Bolaget omsätter tiotals miljo­ner kronor under valår, och något lägre under mellanvalsår. Huruvida aktiebolagsverksamheten varit eko­nomiskt fördelaktig för Joakim Wal­lerstein på ett personligt plan är inte känt.

Sparar pengar inför valåret

När Nya Tider granskar SD:s årsredovisningar för 2023 och 2024 fin­ner vi att partiet nu sparar pengar inför valåret 2026. Merparten av pengarna i valfonden kommer från de olika distrikten och kommunföreningarna, som tvingas avsätta 25 procent av sina intäkter varje år. Från den kan sedan riksorganisatio­nen plocka ut pengar vid behov.

Vid förra valrörelsen 2022 kunde partiet därmed höja sina intäkter till omkring 200 miljoner kronor, där omkring 60–70 miljoner utgjordes av uttag ur valfond. Därefter har det sjunkit till drygt 100 miljoner 2023 (då de inte gjorde några uttag ur valfonden), vilket sedan steg till 141 miljoner 2024 (då de tog ut mer ur valfonden under EU-valet).

Under denna tid har SD ändå lyck­ats lägga undan pengar inför valet 2026.

Partiet hade omkring 126 miljo­ner kronor i tillgångar vid årsskiftet 2024/2025, där omkring hälften lig­ger i värdepappersinnehav och om­kring hälften på bankkonto. Investe­ringarna sköts av det nya utskottet ”Investeringsrådet”, med ”syftet att förvalta partiets valfond samt egna kapital”.

Artikeln fortsätter

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Ola Persson

november 18, 2025

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

