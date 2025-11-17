Så ser SD:s ekonomi ut

Även om partistyrelsen formellt sett är partiets högsta beslutande organ (efter Landsdagarna), lig­ger den verkliga makten i verkställande utskottet (VU). VU har under de senaste två åren sammanträtt 37 gånger. ”Verk­ställande utskottets beslut godkänns därefter i efterhand av partistyrel­sen”, står det i partiets handlingar. Partistyrelsen har sammanträtt drygt tio gånger under samma pe­riod. En källa med insyn berättar att partistyrelsen i praktiken bara är en ratificeringsinstans, utan verkligt in­flytande. Inte ens om den mot förmo­dan skulle vilja, kan styrelsen ändra verkställande utskottets beslut, då dessa beslut ofta kommer till parti­styrelsen flera månader efter att de redan är verkställda.

Fler utskott

Även om verkställande utskottet har makten över de stora besluten, är det fler utskott involverade i partiets drift på olika sätt.

Inför de allmänna valen nästa år har partiets särskilda kandidatutskott sammanträtt vid 57 tillfällen och godkänt drygt 7 000 kandidater.

Partiet har både en pressavdel­ning och en kommunikationsavdel­ning, där den förstnämnda hanterar medieförfrågningar och den sist­nämnda hanterar partiets sociala mediekanaler.

”Givet partiets nya situation som varande både samarbetsparti och oppositionsparti faller också ett an­svar på Pressavdelningen att i det ut­åtriktade arbetet navigera i den rol­len”, skriver pressavdelningen.

De berättar att de har ”godare kontakt och bättre relationer med den svenska journalistkåren” och att de numera har ”ett större fokus för att bibehålla och förbättra relatio­nen med de olika mediehusen och deras journalister”. De har ”ett utar­betat kontaktnät som spänner över samtliga redaktioner i landet”.

Inför nästa år planeras föränd­ringar i pressavdelningens arbete i syfte att ”så långt det är möjligt påverka samhällsdebatten i en riktning som gynnar Sverige och Sverigedemokraterna”.

Kommunikationsavdelningen har tio anställda. De bemannar par­tiets sociala medier klockan 08–22 varje vardag och helgdagar 10–20.

”Under vardagar är mellan tre till sex medarbetare i tjänst och en till två per helgdag”.

De skriver även att de i EU-valet lyckades få miljoner visningar på TikTok och YouTube.

Jimmie Åkesson har även en sär­skild partiledarstab med tre heltids­anställda och en deltidsanställd.

”Partiledarstaben håller varje vardag ett morgonmöte med re­presentanter från gruppledningen, samordningen, pressavdelningen, kommunikationsavdelningen och politisk service. Detta för att syn­kronisera verksamheterna, undvika dubbelarbete och säkerställa att re­levanta omvärldshändelser och ny­heter upptäcks och hanteras tillbör­ligt”, står det i handlingarna.

Mediekanalen Riks numera privatägd

För ett antal år sedan lanserade SD en egen mediesatsning, kallad Riks, vilken växte kraftigt och blev en av­görande faktor för framgångarna i riksdagsvalet 2022. I oktober 2023 såldes Riks till bolaget Rplay Nordic Media AB för att formellt sett vara oberoende. Kanalen fortsätter dock i praktiken att vara nära allierad med SD genom att Rplay Nordic Me­dia AB ägs av Jacob Hagnell, som var redaktör och programledare under tiden som SD ägde kanalen.

Under 2023 likviderades dotter­bolaget Samtid & Framtid, som var det bolag som drev YouTube-kana­len Riks och nättidningen Samtiden.

SD äger fortfarande ett dotter­bolag som heter ADBO Sverige AB, där partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein är styrelseord­förande och enda anställd. Bolaget ska köpa in profilprodukter och producera videomaterial till par­tiet. Varför partiet inte driver denna verksamhet i egen regi utan bolagi­serat är inte klarlagt, men kan vara ett upplägg för att kunna dra av ut­gifter i verksamheten, samt dra av moms på inköp, vilket ideella fören­ingar (politiska partier) inte tillåts göra. Bolaget omsätter tiotals miljo­ner kronor under valår, och något lägre under mellanvalsår. Huruvida aktiebolagsverksamheten varit eko­nomiskt fördelaktig för Joakim Wal­lerstein på ett personligt plan är inte känt.

Sparar pengar inför valåret

När Nya Tider granskar SD:s årsredovisningar för 2023 och 2024 fin­ner vi att partiet nu sparar pengar inför valåret 2026. Merparten av pengarna i valfonden kommer från de olika distrikten och kommunföreningarna, som tvingas avsätta 25 procent av sina intäkter varje år. Från den kan sedan riksorganisatio­nen plocka ut pengar vid behov.

Vid förra valrörelsen 2022 kunde partiet därmed höja sina intäkter till omkring 200 miljoner kronor, där omkring 60–70 miljoner utgjordes av uttag ur valfond. Därefter har det sjunkit till drygt 100 miljoner 2023 (då de inte gjorde några uttag ur valfonden), vilket sedan steg till 141 miljoner 2024 (då de tog ut mer ur valfonden under EU-valet).

Under denna tid har SD ändå lyck­ats lägga undan pengar inför valet 2026.

Partiet hade omkring 126 miljo­ner kronor i tillgångar vid årsskiftet 2024/2025, där omkring hälften lig­ger i värdepappersinnehav och om­kring hälften på bankkonto. Investe­ringarna sköts av det nya utskottet ”Investeringsrådet”, med ”syftet att förvalta partiets valfond samt egna kapital”.