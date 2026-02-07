Så vill WEF genomföra Den Stora Återställningen av världen

Pressmeddelandet slog ned som en bomb un­der sensommaren. Klaus Schwab, han som grundat och lett World Economic Forum i över ett halvt sekel, avgår med omedelbar verkan.

– Den officiella versionen var att han hade haft sexrelaterade kontak­ter på rummet. Det handlade även om representationsvillan som han hade haft otillbörlig tillgång till. Och det var dessutom att hans fru hade rest runt på massor resor utan upp­drag, säger Hans Erixon, en av Sve­riges främsta WEF-kännare. Han är pensionerad egenföretagare och ingenjör med lång erfarenhet inom både svenskt och utländskt närings­liv.

Han menar att det sannolikt låg en hund begraven i informationen som kablades ut om Schwabs avgång. Detta är småfiffel i sammanhanget och även om Schwab faktiskt gjort något man inte gillade kunde man ha städat undan honom snyggt, om man velat.

– Den inofficiella versionen, vilket jag tror att det handlar om, är att de stora drakarna tyckte att det gick för sakta. Styrelsen, board of trustees som den heter, var kanske också in­volverad i det. De har ju sagt att de ska ställa om världen fram till 2030, och nu har fem år gått.

Som interimschefer tillsattes Larry Fink, vd för fondförvaltaren BlackRock, och André Hoffmann, vice ordförande för det globala läke­medelsbolaget Roche som hans släkt grundade för drygt hundra år sedan.

– När Fink och Hoffmann tog över rodret i World Economic Forum så sände de ut ett pressmeddelande, och det första de sa då var att ”Nu är det dags för att gå från ord till hand­ling”. Och det antyder att de tyckte att det gick för sakta.

Enligt Hans Erixon har det varit mer eller mindre officiellt att Klaus Schwab skulle sitta kvar som ord­förande till 2027. Många har speku­lerat i att Christine Lagarde ska bli Schwabs efterträdare. Lagarde var tidigare direktör för Internationella valutafonden IMF och är ordförande för Europeiska centralbanken ECB, och är därmed en makthavare i det yttersta globala etablissemanget. Lagarde har nämnts som en efter­trädare just för att hon anses ha vik­tiga egenskaper som Schwab saknat. Schwab har aldrig haft några posi­tioner utanför WEF, och saknar där­med erfarenhet och egenskaper som organisationens högsta ledare och ansikte utåt måste besitta.

– Han drog på sig för mycket kri­tik. Han hade ju ett väldigt dålig ryk­te, menar Erixon.

NyT: Hade han blivit en belastning för hela World Economic Forum?

– Ja, det tror jag att han blev. Och det var nog en delorsak till hans av­gång. Han hade ju lite av Trumps stil: han satt och skröt.

NyT: ”Vi har penetrerat regering­ar i världen”, sa Schwab för några år sedan och lyfte fram regeringschefer eller ministrar som varit en del av WEF:s utbildningsprogram ”Young Global Leaders”.

– Exakt. Och jag tror inte att det går hem i de där kretsarna. För även om de gör just det som Schwab säger, så tror jag att de vill hålla det lågt. Men han satt ju och skröt om det.

Hans Erixon menar att Schwab verkligen har varit en makthavare inom WEF, och inte bara en galjons­figur.

– Han har haft en väldig makt. Klaus Schwab har ju varit synonymt med World Economic Forum.

Grundades med amerikanskt stöd

Men för att förstå organisationens roll måste man också förstå dess his­toria. Den går tillbaka till 1960-talet då Schwab studerade på Harvard. Enligt Hans Erixon kom Schwab då i kontakt med tre betydelsefulla perso­ner: utrikesministern Henry Kissing­er, framtidsforskaren och lobbyisten Herman Kahn, och ekonomiprofes­sorn John Kenneth Galbraith.

– De hade ett CIA-uppdrag och betalade för att lägga grunden för World Economic Forum.

År 1970 återvände Schwab till Eu­ropa. Året därpå bildade han Euro­pean Management Forum, föregång­aren till dagens organisation.

NyT: En annan mäktig globalistorganisation, Bilderberggruppen, bildades på 1950-talet. Det grunda­des också på uppdrag av, och finan­siering, från CIA och amerikanska företagsintressen. Även World Eco­nomic Forum är alltså en i grunden amerikansk konstruktion?

– Ja, det är det. Bakom de flesta av dessa sammanslutningar ligger Rockefeller. Så ja, det är väldigt likt.

Erixon menar att toppen i dagens pyramid av globala företag utgörs av det multinationella investerings­bolaget Vanguard. Och detta är för­klaringen till att Larry Fink från BlackRock och André Hoffmann från Roche tillsattes som interimschefer: Vanguard har betydande ägarande­lar i både BlackRock och Roche.

– Vanguard själva däremot har inga externa ägare, bara sina egna fonddelägare, förklarar Erixon.

Varken Fink eller Hoffmann läm­nar dock sina tidigare jobb, utan skö­ter WEF som ett slags extraknäck.

– Ja, de är tillfälliga i WEF. De är interimsordförande båda två. Det är sannolikt för att organisationen kan­ske väntar på någon: Lagarde eller någon annan, möjligen år 2027.

När intervjun genomförs har WEF:s årliga toppmöte i Davos precis avslutats. Omkring 2 500–3 000 per­soner antas ha deltagit. Hur själva urvalet av inbjudna går till är dock inte känt.

– Det finns ingen officiell skrivning om vilka som bjuds in. Jag tror det är 147 länder som deltar i samarbetet. Man kan tänka sig att alla som vill, kommer säkert dit – om de tillhör statsledningen. Däremot de andra, till exempel civilsamhällesorganisa­tionerna, har förmodligen någon an­knytning till WEF:s verksamhet och fokusområden. Det brukar vara så. Men det finns inget skrivet officiellt om hur det går till.

Arbetar i 37 ”Global Future Councils”

Nu när mer än halva 2020-talet pas­serat, menar Erixon att WEF:s drab­bats av motgångar som man inte hade räknat med. 2030 ska omställ­ningen vara genomförd, en tidshori­sont som blir allt snävare.

– År 2009, på det WEF-mötet, utan­nonserade de The Great Reset men kallade det för The Great Redesign Initiativ. Och det var då som värl­dens ledare fick kännedom om att de ville genomföra den här ”reseten”. Och sedan, år 2020, annonserade de det officiellt. Man bildade också de här Global Future Councils som man har kört i ett antal områden.

NyT: Vad är det?

– De kallar det för tankesmedjor. Med tvåårsintervaller har de avgivit sina berättelser. Då ser man vilka områden som de apostroferar. Till dessa har man utnämnt ungefär 700 experter. Det är de som lägger grun­den för besluten i WEF – och i mångt och mycket i FN. Det är 37 områden som de har. Det kan man läsa öppet om.

NyT: Experterna är då från före­tag, akademi …?

– Även FN, regeringar, institut och så vidare.

– Inom ett område som geopolitik sitter ju Victoria Nuland som ordfö­rande – hon som genomförde Maj­dan-revolutionen i Ukraina [på den tiden var hon biträdande utrikesminister i USA, NyT:s anm.].

– Även svensken Johan Rockström [professor i miljövetenskap, NyT:s anm.] sitter i en annan.

Erixon nämner även som exempel att Svenska kyrkans före detta ärke­biskop Antje Jackelén fått vara med i ett Global Future Council under 2010-talet. Enligt Erixon var detta en period då det skedde ”detaljpla­nering inför The Great Reset”. Totalt ska ett tiotal svenskar från olika sek­torer ha deltagit.

När Nya Tider studerar Jackeléns CV på Svenska kyrkans hemsida, bekräftas hennes närvaro. Det råd hon satt i (2016–2018) hade migra­tion som sitt expertisområde. Under samma tid gjorde sig Jackelén känd som en mycket högljudd och aktivis­tisk invandringsförespråkare i sin roll som ärkebiskop.

Davos ett skyltfönster – verksamhet pågår året om

NyT: När man följer medierapporte­ringen blir nästan allt fokus på mö­tet i Davos. Men när man har så här mycket verksamhet med kommittéer och liknande så måste det ju vara ett arbete som pågår dag efter dag, året om?

– Absolut. De har möten på många olika ställen runtom i världen varje månad. Sedan deltar de också i G20 och andra viktiga politiska interna­tionella organ. Inte officiellt, men de är med där. Inom WEF finns samma politiker som har nationella upp­drag.

Erixon säger att den mediala rap­portering som sker från Davos bara är en liten del av WEF:s verksamhet, där det allra mesta är hemligt.

– De har bland annat på tisdags­kvällar ett forum som heter Gathe­ring Together. Och dit är pressen inte inbjuden alls. Det är helt hem­ligt. Sedan har de möten med politi­ker. Jag har försökt att begära ut det via statsrådsberedningen de senaste dagarna, om Ebba Busch har lämnat ifrån sig några dokument för rap­portering. För på nätet står det att statscheferna ska avrapportera hur de uppfyller forats agenda.

I flera fall har Erixon använt sig av den svenska offentlighetsprincipen för att försöka följa hur WEF:s kon­takter med Sveriges regering ser ut. I vissa delar har han haft framgång.

– Det finns en tjej i WEF som heter Lucy Smith. Hon har i alla fall varit, och kanske är det fortfarande, an­svarig för Skandinavien. Och då kan man se när hon kommer hit, ofta i december, vilka hon bestämmer mö­ten med. Det är tjänstemän för det mesta. Då kan man se vilka depar­tement som hon kontaktar. Men det är svårt att veta vad som sägs. Man får inte ut någon agenda från dessa möten.

– Men, så finns det en hemlig WEF-kanal som man inte kan komma åt, och det är TopLink. Och vad som försiggår där inne i TopLink, det kan man inte se.

Det finns dock fall då även doku­ment från TopLink kan begäras ut, men det kräver att den som har till­gång till TopLink har skickat vidare dokumentet till någon e-postadress i regeringskansliet: då utgör det en offentlig handling. Erixon säger att det var på det sättet som han kunde gräva fram att George Soros ville ha ett möte med Tobias Billström i Da­vos för några år sedan.

NyT: Men så länge kommunikatio­nen hålls inne i TopLink finns ingen möjlighet för medborgare att begära ut dokument?

– Nej. Det finns det inte.

130 områden ska ställas om

Erixon menar dessutom att organisa­tionen stärkt upp den digitala säker­heten vilket gör att mindre och mindre information når allmänheten. Som exempel tar han upp att fram till 2023 läckte alltid deltagarlistorna. Men från och med 2024 gjorde WEF stora förändringar i inloggningen till WEF, med ”QR-koder och liknande”. Det gör att man aldrig får reda på det totala antalet deltagare, och inte hel­ler vilka som utgör den svenska delegationen (med undantag för minist­rar, vilket regeringen presenterar).

– Rekordet var 2009, med Rein­feldt. Då hade Sverige 35 personer nere i Davos. Det var då man fick reda på The Great Reset-planering­en. Och det var nog därför de var så många. Jag skulle tippa att det ligger på omkring 25 personer i år.

NyT: Om man ska sammanfatta The Great Reset kärnfullt, vad hand­lar denna omställning om?

– Det är ungefär 130 områden som de vill ”ställa om”. Det här kan man följa om man går in på deras hem­sida. Där framgår precis vilka om­råden de vill ställa om. Sen kan man klicka på respektive område, och då får man en ny cirkel om vilka förut­sättningar som finns för att uppnå det målet. Där kan du klicka i flera dagar …

NyT: Omställningen ska, oavsett område, genomföras i ”offentlig-privat samverkan” som WEF brukar prata om. Med väldig stark närhet mellan politiker och näringsliv. Inget lämnas åt slumpen. Är detta en form av kommandoekonomi?

– Det är ett fascistiskt system. Det är själva definitionen, att blanda samman det offentliga med det pri­vata.

NyT: Korporativism?

– Absolut, i allra högsta grad.

”Skandal att SD åker dit”

På deltagarlistan i år noterades också att Sverigedemokraterna för första gången hade en representant, vice ordförande Henrik Vinge.

– Det har säkert förmedlats via regeringen på något sätt. Det är en skandal i sig, att SD åker dit. Det är förjävligt.

NyT: Är det ett tecken på att SD blivit accepterat både inom det na­tionella och det globala etablisse­manget?

– Visst. Det är åttaklövern nu. De har blivit den åttonde länken.

En mer internationellt känd gäst som deltog för första gången var Ahmed Hussein al-Sharaa, som tog makten i Syrien efter att Assad stör­tats, till stor del med hjälp av Väst. Tidigare var han terrorstämplad av USA och EU, vilket har hävts. Fortfa­rande är det många som dock kallar regeringen för islamistisk.

– Att de är där är jag inte ett dugg förvånad över. Han var ju och besök­te Trump i Vita huset så han är väl accepterad på något konstigt sätt.