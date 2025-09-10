Sandvikenrapporten: Från hyllad fantasi till ”det nya Rinkeby”

Arbetarbladet skrev själva om det som se­nare kom att sarkas­tiskt kallas ”Miraklet i Sandviken” den 28 maj 2014. Då löd rub­riken ”Invandrare ger miljoner i kas­san”. Man citerade Patrik Häljeryd, vice ordförande i Arbetsmarknads-och trafiknämnden i Sandviken:

– Fakta är bästa vapnet mot ra­sism, sade Häljeryd då.

Denna fantastiska nyhet om hur rasismen äntligen krossats av fakta spred sig snabbt genom hela den svenska journalist-och politikerkåren.

”Sandviken tjänar över 500 miljo­ner kronor årligen på de utlandsföd­da personer som bor i kommunen”, förkunnade DN.

Expressens journalistiska veteran Tommy Schönstedt skrev:

”I Sandviken med drygt 37 000 invånare var det mycket snack och många frågor om invandringen – och vad den kostar. Nu finns det svart på vitt sedan kommunen beställde en seriös utredning.”

Ministrar och politiker var inte sena att haka på. Socialdemokra­tiska företrädare i Sandviken, med kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström i spetsen, använde rap­porten för att rättfärdiga en fortsatt generös invandringspolitik. Den då­varande integrationsministern, Erik Ullenhag, citerades flitigt i positiva ordalag om Sandvikens modell.

Även EU-ministern Birgitta Ohls­son (L, då Folkpartiet) ”applåderade” rapporten.

– Invandring är frihetsvinst för individen, välfärdsvinst för kommu­nen och kompetensvinst för företa­gen. Sverige har blivit rikt genom vår internationalism, frihandel och öp­penhet mot resten av världen, sade Ohlsson till Expressen.

– SD:s bakåtsträvande, fördoms­fulla främlingsfientliga politik skulle göra både folk och företag fattiga utan framtidstro, förkunnade hon vidare.

Rapporten beställdes av Arbets­marknads- och trafiknämnden i Sandviken. Chefen Leif Jansson (S), som alltså var ytterst ansvarig för rapporten, slog sig även han för brös­tet över att man nu bevisat att kom­munen tjänade enorma summor på invandringen.

– Det har diskuterats mycket hu­ruvida invandringen innebär kost­nader eller intäkter, och i så fall i vilken omfattning. Därför beställde nämnden studien och det var posi­tivt att också en oberoende rapport så klargörande visar att invandring­ens plussida är så pass mycket stör­re, förklarade han för DN.

Verkligheten kom i kapp

Inom någon vecka togs dock fram­gångssagan snabbt ner på jorden av bland andra nationalekonomen Tino Sanandaji, som skrev om den under rubriken ”Sandviken-fiasko blottar okunnig elit”. Arbetarbladet kontaktade en expert på SKL och pudlade i en ny artikel: ”Rapport så­gas av expert”.

Sanandaji beskriver rapporten som ”komiskt undermålig” och bris­terna i den framstod vid en gransk­ning som helt bisarra. Inte bara hade man räknat alla invandrares totala inkomster som en vinst för kommu­nen, inklusive statliga bidrag, man hade dessutom räknat fram dessa inkomster genom att helt enkelt utgå från medianlönen i kommunen. Där­till innehåller rapporten en rad andra fel, inklusive att man glömt att multiplicera en månadskostnad med 12 för att få fram årskostnaden.

Under de närmaste veckorna släppte alla medier och politiker som hyllat rapporten den som en het po­tatis, i de flesta fall utan att kommen­tera att de fallit för helt uppenbart falska uppgifter. DN försökte för­svara den i det längsta och tidning­ens chefredaktör Peter Wolodarski ska enligt Sanandaji aktivt ha försökt tysta ned och svartmåla honom. Men till sist tvingades även DN retirera.

2019: ”Ansträngt läge”

Fem år efter rapporten tvingades kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström (S), som varit med om att beställa rapporten, kommentera att Sandviken hade ett budgetunder­skott på 67 miljoner kronor.

– Det är ansträngt, sade Kärnström till Expressen, som redan då konsta­terade att ”idag vill få i Sandviken kännas vid rapporten”.

– Det var ju ett fantasiscenario som målades upp. Rapporten var fel­aktig från början. Hur kunde någon stå bakom den? frågade sig M-oppo­sitionsrådet Jonny Bratberg.

2025: ”Nya Rinkeby”

Sedan dess har Sandvikens kommun fått sin ekonomi i balans, men i sin årsredovisning för 2023 tvingades man konstatera att man har andra problem: ”När det gäller tryggheten i vår kommun så har vi skakats om en del”, skrev man då.

Sandviken blev jEtTeRiKa 2014! Tyvärr är halva Sandviken ett utsatt område idag, präglat av ’fattigdom och mord’. Tråkigt. Men 50% av Sandvikenborna röstar med all sannolikhet på Sossarna, i alla fall – det är ju bra! – Satirkontot Ledarredaktionen

Och nu, år 2025, har delar av Sand­viken tagits upp på listan över utan­förskapsområden, inklusive hela centrum. Enligt Arbetarbladet be­skrivs dessa delar av Sandviken som ”det nya Rinkeby” och har enorma problem inte bara med sin budget – som var tillbaka på förlustsiffror 2024 – utan även med kriminalitet, och att vita svenskar som har råd att flytta därifrån har börjat överge kommunen.

– Det här är områden som vita medelklassvenskar lämnat eller und­viker, säger segregationsforskaren Emma Holmqvist vid Uppsala uni­versitet, till Arbetarbladet.

– I studier under lång tid kan vi se att de med hög inkomst är delvis dri­vande i spiraler av segregation. De har en valmöjlighet till bostad som låginkomsttagare saknar. De kan flytta ifrån ett område med hyresrät­ter och negativ utveckling helt enkelt via köp av bostad.

Emma Holmqvist konstaterar vidare att invandrare i många fall gärna bor bland svenskar, medan svenskar sällan vill bo i områden med många invandrare.

Hård kritik men inga kommentarer

Klassningen av delar av Sandviken som ett utanförskapsområde är re­geringens, och än så länge finns sam­ma områden inte på Polisens mer restriktiva lista. Men den ökande kri­minaliteten i Sandviken ingår som en faktor i klassningen tillsammans med bland annat skolresultat, syssel­sättning, bidrag och trångboddhet. Överallt i Sandviken finns övervak­ningskameror uppsatta för att för­söka stävja brottsligheten.

Journalisten på Arbetarbladet stäl­ler frågor till Polisen om hur de prio­riterar utryckningar, och tycks vilja insinuera att de struntar i de ”utsatta områdena”.

– Prioriteringsordningen bygger på brottets eller ärendets dignitet, inte vilket område det gäller, svarar kommunpolisen Emil Frank.

Nyheten om Sandviken som ”det nya Rinkeby” har fått stor spridning i sociala medier, där många ser det som ett bevis på både politikernas och systemmediernas inkompetens.

”2014 basunerade desinformationsblaskan DN ut att Sandvikens kommun tjänade grova pengar på invandringen. Tio år senare är halva kommunen dödsdömd. Vem såg det komma?” frågar sig användaren Mats Yxhäll på X.

”Sandvikenrapporten är vän­sterns mardröm, den har uppstått från de (hjärn)döda”, konstaterar bloggaren Micke Carlsson.

Satirkontot Ledarredaktionen skriver:

”Sandviken blev jEtTeRiKa 2014! Tyvärr är halva Sandviken ett utsatt område idag, präglat av ’fattigdom och mord’. Tråkigt. Men 50% av Sand­vikenborna röstar med all sannolikhet på Sossarna, i alla fall – det är ju bra!”

Andra omdömen i sociala medier lyder bland annat: ”en av de värsta skämskuddarna som kablats ut”, ”en tsunami av politiska lögner förvand­lade Sandviken till nya Rinkeby”, ”den skattebekostade invandringen driver alltså svenskar på flykt”, ”vi glömmer aldrig DN:s lögn om Sand­vikens 500 miljoners vinst på flyk­tingmottagning” och ”ett resultat av en totalt misslyckad invandringspolitik”.

Så vitt Nya Tider erfar har däremot ingen politiker från de ansva­riga partierna, eller någon journalist från de medier som spred de falska uppgifterna år 2014, med en enda stavelse kommenterat att Sandviken gått från en kommun som spåddes en lysande och välbärgad framtid tack vare invandringen, till en kom­mun som till stor del består av utan­förskapsområden.

S-styret i Sandvikens kommun tycks fortsatt optimistisk trots mot­gångarna och förklarar i sin kommu­nalplan för 2025 att man faktiskt ser den höga arbetslösheten som en till­gång. ”Sysselsättningsnivån i Sandvi­ken är lägre än snittet i Sverige, men det innebär också att vi har möjlighe­ten till arbetskraft om vi kan matcha de arbetssökande i vår kommun med vårt behov”, förklarar man.

… och inga konsekvenser

Peter Kärnström (S) är fortfarande ordförande för kommunstyrelsen i Sandviken.

Leif Jansson (S), då chef för Arbets­marknads- och trafiknämnden och därmed ytterst ansvarig för rappor­ten, har för sin del befordrats till chef för Arbetslivsförvaltningen.

Magnus Höijer var i egenskap av konsult på det internationella revi­sionsbolaget PwC (Price Waterhouse Coopers) huvudförfattare till rappor­ten. År 2017 blev han förvaltnings­chef för näringsliv och arbetsmark­nad i Gävle kommun. Idag är han sektorchef för Välfärd Gävle som bland annat ansvarar för stöd och omsorg till äldre och funktionshindrade, socialt och ekonomiskt stöd, samt för vuxenutbildning.