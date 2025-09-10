Sandvikenrapporten: Från hyllad fantasi till ”det nya Rinkeby”

Arbetarbladet skrev själva om det som senare kom att sarkastiskt kallas ”Miraklet i Sandviken” den 28 maj 2014. Då löd rubriken ”Invandrare ger miljoner i kassan”. Man citerade Patrik Häljeryd, vice ordförande i Arbetsmarknads-och trafiknämnden i Sandviken:
– Fakta är bästa vapnet mot rasism, sade Häljeryd då.
Denna fantastiska nyhet om hur rasismen äntligen krossats av fakta spred sig snabbt genom hela den svenska journalist-och politikerkåren.
”Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utlandsfödda personer som bor i kommunen”, förkunnade DN.
Expressens journalistiska veteran Tommy Schönstedt skrev:
”I Sandviken med drygt 37 000 invånare var det mycket snack och många frågor om invandringen – och vad den kostar. Nu finns det svart på vitt sedan kommunen beställde en seriös utredning.”
Ministrar och politiker var inte sena att haka på. Socialdemokratiska företrädare i Sandviken, med kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström i spetsen, använde rapporten för att rättfärdiga en fortsatt generös invandringspolitik. Den dåvarande integrationsministern, Erik Ullenhag, citerades flitigt i positiva ordalag om Sandvikens modell.
Även EU-ministern Birgitta Ohlsson (L, då Folkpartiet) ”applåderade” rapporten.
– Invandring är frihetsvinst för individen, välfärdsvinst för kommunen och kompetensvinst för företagen. Sverige har blivit rikt genom vår internationalism, frihandel och öppenhet mot resten av världen, sade Ohlsson till Expressen.
– SD:s bakåtsträvande, fördomsfulla främlingsfientliga politik skulle göra både folk och företag fattiga utan framtidstro, förkunnade hon vidare.
Rapporten beställdes av Arbetsmarknads- och trafiknämnden i Sandviken. Chefen Leif Jansson (S), som alltså var ytterst ansvarig för rapporten, slog sig även han för bröstet över att man nu bevisat att kommunen tjänade enorma summor på invandringen.
– Det har diskuterats mycket huruvida invandringen innebär kostnader eller intäkter, och i så fall i vilken omfattning. Därför beställde nämnden studien och det var positivt att också en oberoende rapport så klargörande visar att invandringens plussida är så pass mycket större, förklarade han för DN.
Verkligheten kom i kapp
Inom någon vecka togs dock framgångssagan snabbt ner på jorden av bland andra nationalekonomen Tino Sanandaji, som skrev om den under rubriken ”Sandviken-fiasko blottar okunnig elit”. Arbetarbladet kontaktade en expert på SKL och pudlade i en ny artikel: ”Rapport sågas av expert”.
Sanandaji beskriver rapporten som ”komiskt undermålig” och bristerna i den framstod vid en granskning som helt bisarra. Inte bara hade man räknat alla invandrares totala inkomster som en vinst för kommunen, inklusive statliga bidrag, man hade dessutom räknat fram dessa inkomster genom att helt enkelt utgå från medianlönen i kommunen. Därtill innehåller rapporten en rad andra fel, inklusive att man glömt att multiplicera en månadskostnad med 12 för att få fram årskostnaden.
Under de närmaste veckorna släppte alla medier och politiker som hyllat rapporten den som en het potatis, i de flesta fall utan att kommentera att de fallit för helt uppenbart falska uppgifter. DN försökte försvara den i det längsta och tidningens chefredaktör Peter Wolodarski ska enligt Sanandaji aktivt ha försökt tysta ned och svartmåla honom. Men till sist tvingades även DN retirera.
2019: ”Ansträngt läge”
Fem år efter rapporten tvingades kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström (S), som varit med om att beställa rapporten, kommentera att Sandviken hade ett budgetunderskott på 67 miljoner kronor.
– Det är ansträngt, sade Kärnström till Expressen, som redan då konstaterade att ”idag vill få i Sandviken kännas vid rapporten”.
– Det var ju ett fantasiscenario som målades upp. Rapporten var felaktig från början. Hur kunde någon stå bakom den? frågade sig M-oppositionsrådet Jonny Bratberg.
2025: ”Nya Rinkeby”
Sedan dess har Sandvikens kommun fått sin ekonomi i balans, men i sin årsredovisning för 2023 tvingades man konstatera att man har andra problem: ”När det gäller tryggheten i vår kommun så har vi skakats om en del”, skrev man då.
Och nu, år 2025, har delar av Sandviken tagits upp på listan över utanförskapsområden, inklusive hela centrum. Enligt Arbetarbladet beskrivs dessa delar av Sandviken som ”det nya Rinkeby” och har enorma problem inte bara med sin budget – som var tillbaka på förlustsiffror 2024 – utan även med kriminalitet, och att vita svenskar som har råd att flytta därifrån har börjat överge kommunen.
– Det här är områden som vita medelklassvenskar lämnat eller undviker, säger segregationsforskaren Emma Holmqvist vid Uppsala universitet, till Arbetarbladet.
– I studier under lång tid kan vi se att de med hög inkomst är delvis drivande i spiraler av segregation. De har en valmöjlighet till bostad som låginkomsttagare saknar. De kan flytta ifrån ett område med hyresrätter och negativ utveckling helt enkelt via köp av bostad.
Emma Holmqvist konstaterar vidare att invandrare i många fall gärna bor bland svenskar, medan svenskar sällan vill bo i områden med många invandrare.
Hård kritik men inga kommentarer
Klassningen av delar av Sandviken som ett utanförskapsområde är regeringens, och än så länge finns samma områden inte på Polisens mer restriktiva lista. Men den ökande kriminaliteten i Sandviken ingår som en faktor i klassningen tillsammans med bland annat skolresultat, sysselsättning, bidrag och trångboddhet. Överallt i Sandviken finns övervakningskameror uppsatta för att försöka stävja brottsligheten.
Journalisten på Arbetarbladet ställer frågor till Polisen om hur de prioriterar utryckningar, och tycks vilja insinuera att de struntar i de ”utsatta områdena”.
– Prioriteringsordningen bygger på brottets eller ärendets dignitet, inte vilket område det gäller, svarar kommunpolisen Emil Frank.
Nyheten om Sandviken som ”det nya Rinkeby” har fått stor spridning i sociala medier, där många ser det som ett bevis på både politikernas och systemmediernas inkompetens.
”2014 basunerade desinformationsblaskan DN ut att Sandvikens kommun tjänade grova pengar på invandringen. Tio år senare är halva kommunen dödsdömd. Vem såg det komma?” frågar sig användaren Mats Yxhäll på X.
”Sandvikenrapporten är vänsterns mardröm, den har uppstått från de (hjärn)döda”, konstaterar bloggaren Micke Carlsson.
Satirkontot Ledarredaktionen skriver:
”Sandviken blev jEtTeRiKa 2014! Tyvärr är halva Sandviken ett utsatt område idag, präglat av ’fattigdom och mord’. Tråkigt. Men 50% av Sandvikenborna röstar med all sannolikhet på Sossarna, i alla fall – det är ju bra!”
Andra omdömen i sociala medier lyder bland annat: ”en av de värsta skämskuddarna som kablats ut”, ”en tsunami av politiska lögner förvandlade Sandviken till nya Rinkeby”, ”den skattebekostade invandringen driver alltså svenskar på flykt”, ”vi glömmer aldrig DN:s lögn om Sandvikens 500 miljoners vinst på flyktingmottagning” och ”ett resultat av en totalt misslyckad invandringspolitik”.
Så vitt Nya Tider erfar har däremot ingen politiker från de ansvariga partierna, eller någon journalist från de medier som spred de falska uppgifterna år 2014, med en enda stavelse kommenterat att Sandviken gått från en kommun som spåddes en lysande och välbärgad framtid tack vare invandringen, till en kommun som till stor del består av utanförskapsområden.
S-styret i Sandvikens kommun tycks fortsatt optimistisk trots motgångarna och förklarar i sin kommunalplan för 2025 att man faktiskt ser den höga arbetslösheten som en tillgång. ”Sysselsättningsnivån i Sandviken är lägre än snittet i Sverige, men det innebär också att vi har möjligheten till arbetskraft om vi kan matcha de arbetssökande i vår kommun med vårt behov”, förklarar man.
… och inga konsekvenser
Peter Kärnström (S) är fortfarande ordförande för kommunstyrelsen i Sandviken.
Leif Jansson (S), då chef för Arbetsmarknads- och trafiknämnden och därmed ytterst ansvarig för rapporten, har för sin del befordrats till chef för Arbetslivsförvaltningen.
Magnus Höijer var i egenskap av konsult på det internationella revisionsbolaget PwC (Price Waterhouse Coopers) huvudförfattare till rapporten. År 2017 blev han förvaltningschef för näringsliv och arbetsmarknad i Gävle kommun. Idag är han sektorchef för Välfärd Gävle som bland annat ansvarar för stöd och omsorg till äldre och funktionshindrade, socialt och ekonomiskt stöd, samt för vuxenutbildning.