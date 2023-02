Säpo – islamistiska terrorhot ökar

🟠 Filmrecension. Avatar: The Way of Water, som hade premiär i december, har dragit stor biopublik, medan mottagandet bland kulturkritikerna varit svalt. En som höjer filmen till skyarna är Jüri Lina, själv filmregissör. I denna recension menar han att Avatar förmedlar avgörande vishet på ett fulländat sätt och jämför med andra storverk ur filmhistorien.