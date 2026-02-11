Satir om dagens Sverige

Satir är svårt. Särskilt idag. Läget är så absurt att skämt inte går hem så lätt. Verk­ligheten är absurdare än dikten.

Man kan hävda: det är inte det minsta roligt att skämta om dagens läge. Tonen i landet anges av extremister som vill utplåna all tradition, över hela linjen: etniskt, kulturellt, socialt. På alla sätt ska det hävdvunna Sverige förpassas till historien, att döma av de senaste 30 årens svenska politik.

Att i detta läge dra en vits är en aning malplacerat. Här behövs kamp, inte skämt. Men låt gå då, kanske kan det funka med en satirisk tagning på läget. Vi gör i alla fall ett försök och tar en titt på en nyutgiven (2024) bok som har ”satir” i boktiteln: En satir om SE folket.

Bokens förord kan förstås väcka respekt. Det sägs där att detta är ”en allvarligt menad kommentar till det nutida tillståndet för landet och fol­ket, ledarna och medierna samt språ­ket och kyrkan”. Så bra: här finns det allvar i botten, här ska inte bara skojas! Men detta sägs först efter att landet beskrivits i raljanta termer. Signalen är: lite skoj, sedan allvar. Denna mix är tyvärr inte helt lyckad.

I första kapitlet görs en rundmål­ning om ett litet land i norr (”Sverige” nämns inte uttryckligen i boken, det­ta är förvisso ett subtilt stildrag) med ett strävsamt folk, som skapade sig ett välfungerande samhälle. Sedan ska mångkulturen liksom bara ha drabbat detta land; ”Vi såg det inte komma” sägs det. Och så drogs lan­det ner i dysfunktionellt elände. Och det berodde främst på att landets lärde inte hade klart för sig att män­niskan är en treenighet av kropp, själ och ande. Denna seriösa idé presen­teras redan i kapitel 2, och det får man applådera. Ett andligt perspek­tiv behövs för att ”dra kungariket ur dyn”.

Frågan är om satiren är det bästa sättet att ge oss denna andliga vin­kel. Författaren kan nog skoja till det om ett och annat, någon humoristisk talang finns kanske. Men underteck­nad satt inte precis och skrattade under läsningen. I stället radas ”tids­typiska felaktigheter upp” (såsom yt­ligheten, släpphäntheten, politikers låga bildningsnivå), kryddat med ordvitsar och dråpliga scener. Det maler en aning på tomgång. Som an­tytt ovan, den andliga vinkeln med ”kropp, själ och ande” borde ha satts i högsätet från början. Men då hade det kanske inte kunnat kallas ”satir”. Då hade det blivit ”andligt inspirerad debattbok”. Och sådant är svårt att sälja. Eller?