Scott Adams för några månader sedan, tydligt märkt av sjukdomen. Stillbild YouTube

Scott Adams död – Dilbert-skaparen blev 68 år

  06:04
UTRIKES
Serietecknaren Scott Adams, känd som skaparen av kontorsserien Dilbert och senare som en frisinnad kritiker av politisk korrekthet, har avlidit efter en tids kamp mot prostatacancer. Han blev 68 år gammal. President Donald Trump hyllade honom som ”en fantastisk kille som gillade och respekterade mig när det inte var på modet”.

Dödsfallet tillkännagavs tisdagen den 13 januari av Adams exfru Shelly Miles under en direktsändning av hans podcast ”Real Coffee with Scott Adams”. Hon läste upp ett brev som Adams själv skrivit den 1 januari, där han förklarade att ”det inte går bra” och att hans kropp gett upp trots att hjärnan var klar.

I maj förra året hade Adams avslöjat att han led av en aggressiv form av prostatacancer som spridit sig till skelettet. Cancern lämnade honom till sist förlamad från midjan och ner.

– Jag förväntar mig att checka ut från denna värld någon gång i sommar, sade Adams i maj 2025 enligt NBC News.

Dagen före sin död hade han berättat för sina följare i ett videoklipp att han var ”långt förbi utgångsdatumet” och att det inte fanns några garantier för att han skulle leva ens en dag till.

Från kontorshumor till kontroverser

Scott Adams lanserade serien Dilbert år 1989 medan han fortfarande arbetade på telefonbolaget Pacific Bell. Serien, som på ett bitande sätt satiriserade absurditeten i kontorslivet, blev snabbt populär och publicerades som mest i över 2 000 tidningar i 65 länder med en uppskattad läsekrets på 150 miljoner människor.

År 1997 mottog Adams National Cartoonist Societys Reuben Award, ett av de mest prestigefyllda priserna för serietecknare. Samma år blev Dilbert den första fiktiva karaktären på Time Magazines lista över de mest inflytelserika amerikanerna.

Men Adams politiska utveckling gjorde att han hamnade i blåsväder hos massmediernas ägare och redaktörer. Efter att ha börjat hylla Donald Trump 2015 ompositionerade han sig som politisk kommentator.

Särskilt har han kritiserat den amerikanska högern för dess taktiker och dess oförmåga att vinna mot ”tokvänstern”. Han menade att medan högern envisas med att använda ”fakta och logik” använder vänstern emotionella och psykologiska verktyg – och vinner, därför att dessa påverkar fler människor än fakta och logik. År 2017 publicerade han boken ”Win Bigly: Persuasion in a World Where Facts Don’t Matter” där han analyserade Trumps osannolika valseger ur detta perspektiv.

Utfryst efter ”rasistiska” uttalanden

I februari 2023 kommenterade Adams en opinionsundersökning som visat att en stor andel av afroamerikanerna inte instämmer i påståendet ”det är okej att vara vit”.

– Om nästan hälften av alla svarta inte är okej med vita människor – enligt den här undersökningen, inte enligt mig – så är det en hatgrupp, sade Scott Adams i ett videoklipp på sin Youtube-kanal.

– Jag vill inte ha något med dem att göra. Och jag skulle säga att det bästa rådet jag kan ge vita människor, baserat på hur saker och ting utvecklas, är att hålla sig borta från svarta, fortsatte han och konstaterade att USA:s rasproblem är ”olösligt”.

Reaktionerna kom omedelbart. Hundratals tidningar, däribland Los Angeles Times och USA Today, slutade publicera hans serier. Distributören Andrews McMeel Universal bröt sitt avtal med honom. Adams förlorade omkring 80 procent av sina inkomster från Dilbert över en natt.

Han vägrade att be om ursäkt och konstaterade att han blivit ”cancellerad” på grund av sin kritik mot den rådande diskursen inom rasrelationer.

  06:04

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 29, 2026

Vávra Suk
Chefredaktör
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk.

